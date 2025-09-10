NEURONES : 6,3% de résultat net au 1er semestre 2025

INFORMATION PRESSE
Rubrique : Résultats 1er semestre 2025 Nanterre, le 10 septembre 2025 (après Bourse)
6,3% de résultat net au 1er semestre 2025
|(en millions d’euros)
|S1 2024
|2024
|S1 2025 *
|Chiffre d’affaires
|402,4
|810,4
|424,3
|Résultat opérationnel d’activité **
|40,5 (10,1%)
|84,1 (10,4%)
|37,4 (8,8 %)
|Résultat opérationnel
|37,1 (9,2%)
|77,9 (9,6%)
|33,1 (7,8%)
|Produits financiers nets
|4,7
|10,2
|4,8
|Impôt sur les résultats
|(12,6)
|(24,9)
|(11,1)
|Résultat net après impôt
|29,2 (7,3%)
|63,2 (7,8%)
|26,8 (6,3%)
|dont part du groupe
|24,5
|52,5
|22,7
|Trésorerie nette des dettes financières ***
|256,9
|319,5
|282,2
|Effectif fin de période (p.)
|7 001
|7 087
|7 264
* Comptes au 30 juin 2025 arrêtés par le Conseil d’Administration du 10 septembre.
** Avant coût des actions gratuites.
*** Hors dettes de loyers IFRS16.
Réalisations
Pour mémoire, sur la première partie de l’année le groupe a connu une croissance de 5,4% (dont 4,6% à périmètre constant), dans un contexte économique peu favorable.
A l’issue de ce 1er semestre :
- le résultat opérationnel est confirmé à 7,8%, après de nouvelles charges sociales et fiscales (environ 0,4% du chiffre d’affaires). Il reflète surtout la pression sur la marge brute (tension sur les prix, légère hausse de l’intercontrat…) ;
- le résultat net part du groupe représente 5,3% du chiffre d’affaires ;
- la trésorerie nette (hors dettes de loyers IFRS 16) progresse de 25,3 M€ par rapport à celle du 30 juin 2024.
Perspectives
Dans un climat toujours incertain, NEURONES confirme ses dernières prévisions pour l’ensemble de l’année :
- chiffre d’affaires de près de 850 M€,
- résultat opérationnel d’environ 8%.
A propos de NEURONES
Avec plus de 7 250 personnes, et figurant parmi les leaders français du conseil en management et des services numériques, NEURONES accompagne les grandes entreprises et organisations dans leurs projets digitaux, la transformation de leurs infrastructures informatiques et l’adoption des nouveaux usages.
Euronext Paris (compartiment A - NRO) – Euronext Tech Leaders – SRD – Eligible PEA-PME
www.neurones.net
|Relations Presse :
O’Connection
Julia PHILIPPE-BRUTIN
Tél. : 06 03 63 06 03
jpbrutin@oconnection.fr
NEURONES
Matthieu VAUTIER
Tél. : 01 41 37 41 37
rp@neurones.net
|Relations Investisseurs :
NEURONES
Paul-César BONNEL
Tél. : 01 41 37 41 37
investisseurs@neurones.net
