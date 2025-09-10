NEURONES : 6,3% de résultat net au 1er semestre 2025

INFORMATION PRESSE

Rubrique : Résultats 1er semestre 2025 Nanterre, le 10 septembre 2025 (après Bourse)

6,3% de résultat net au 1er semestre 2025

(en millions d’euros) S1 2024 2024 S1 2025 * Chiffre d’affaires 402,4 810,4 424,3 Résultat opérationnel d’activité ** 40,5 (10,1%) 84,1 (10,4%) 37,4 (8,8 %) Résultat opérationnel 37,1 (9,2%) 77,9 (9,6%) 33,1 (7,8%) Produits financiers nets 4,7 10,2 4,8 Impôt sur les résultats (12,6) (24,9) (11,1) Résultat net après impôt 29,2 (7,3%) 63,2 (7,8%) 26,8 (6,3%) dont part du groupe 24,5 52,5 22,7 Trésorerie nette des dettes financières *** 256,9 319,5 282,2 Effectif fin de période (p.) 7 001 7 087 7 264

* Comptes au 30 juin 2025 arrêtés par le Conseil d’Administration du 10 septembre.

** Avant coût des actions gratuites.

*** Hors dettes de loyers IFRS16.

Réalisations

Pour mémoire, sur la première partie de l’année le groupe a connu une croissance de 5,4% (dont 4,6% à périmètre constant), dans un contexte économique peu favorable.

A l’issue de ce 1er semestre :

le résultat opérationnel est confirmé à 7,8%, après de nouvelles charges sociales et fiscales (environ 0,4% du chiffre d’affaires). Il reflète surtout la pression sur la marge brute (tension sur les prix, légère hausse de l’intercontrat…) ;





le résultat net part du groupe représente 5,3% du chiffre d’affaires ;





la trésorerie nette (hors dettes de loyers IFRS 16) progresse de 25,3 M€ par rapport à celle du 30 juin 2024.





Perspectives

Dans un climat toujours incertain, NEURONES confirme ses dernières prévisions pour l’ensemble de l’année :

chiffre d’affaires de près de 850 M€,

résultat opérationnel d’environ 8%.

A propos de NEURONES

Avec plus de 7 250 personnes, et figurant parmi les leaders français du conseil en management et des services numériques, NEURONES accompagne les grandes entreprises et organisations dans leurs projets digitaux, la transformation de leurs infrastructures informatiques et l’adoption des nouveaux usages.

Euronext Paris (compartiment A - NRO) – Euronext Tech Leaders – SRD – Eligible PEA-PME

www.neurones.net

Relations Presse :

O’Connection

Julia PHILIPPE-BRUTIN

Tél. : 06 03 63 06 03



jpbrutin@oconnection.fr



NEURONES

Matthieu VAUTIER

Tél. : 01 41 37 41 37

rp@neurones.net Relations Investisseurs :

NEURONES

Paul-César BONNEL

Tél. : 01 41 37 41 37

investisseurs@neurones.net

Pièce jointe