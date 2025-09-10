Kering : Évolution du pacte d'actionnaires relatif à Valentino

Communiqué - Évolution du pacte d'actionnaires relatif à Valentino - 10 septembre 2025







COMMUNIQUÉ DE PRESSE 10 septembre 2025

ÉVOLUTION DU PACTE D’ACTIONNAIRES RELATIF À VALENTINO

Kering et Mayhoola annoncent un amendement de leur pacte d’actionnaires, conclu en 2023 à l’occasion de l’acquisition par Kering d’une participation de 30 % dans Valentino. Cette modification porte en particulier sur les modalités d’évolution de la structure capitalistique de la Maison. En vertu de l’avenant conclu, la répartition actuelle du capital social de Valentino restera inchangée jusqu’en 2028 au plus tôt.

Les options de vente dont dispose Mayhoola sur sa participation résiduelle de 70 %, initialement exerçables en 2026 et 2027, sont désormais reportées à 2028 et 2029 respectivement. Par ailleurs, l’option d’achat dont bénéficie Kering, initialement prévue pour 2028, est différée à 2029. Toutes les autres stipulations contractuelles relatives aux options demeurent inchangées.

Alors qu’un nouveau chapitre s’ouvre chez Valentino avec la nomination de Riccardo Bellini au poste de Directeur général, Kering et Mayhoola réaffirment leur partenariat stratégique visant à soutenir le développement de cette Maison emblématique du luxe italien, et leur engagement commun pour en assurer le succès à long terme.

A propos de Kering

Groupe de luxe mondial né d’une histoire familiale et entrepreneuriale, Kering réunit un ensemble de Maisons reconnues pour leur créativité en matière de couture et de prêt-à-porter, de maroquinerie, de joaillerie, de lunetterie et de beauté : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté. Inspirées par leur histoire et par leur patrimoine, les Maisons du Groupe conçoivent et façonnent des produits et des expériences d'exception qui reflètent l’engagement de Kering pour l’excellence, le développement durable et la culture. Cette vision s’incarne dans la signature du Groupe : Creativity is our Legacy. Comptant 47 000 collaborateurs, Kering a réalisé un chiffre d’affaires de 17,2 milliards d’euros en 2024.

A propos de Mayhoola

Mayhoola Lux S.à.r.l. (“Mayhoola”) est un véhicule d’investissement directement contrôlé par le fonds qatari Mayhoola for Investments LLC. La stratégie de Mayhoola porte sur des investissements internationaux dans l’industrie du luxe avec un horizon d’investissement long terme. Le portefeuille actuel inclut un nombre impressionnant de Maisons de mode de luxe de premier plan : la Maison de Couture italienne Valentino, la Maison de luxe française Balmain et l’italien Pal Zileri. Mayhoola détient également les grands magasins turcs de luxe Beymen.

