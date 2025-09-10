Tecan gibt Führungswechsel im Geschäftssegments Partnering Business bekannt

Männedorf, Schweiz, 10. September, 2025 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute einen Führungswechsel im Geschäftssegments Partnering Business bekannt. Ralf Griebel, seit April 2020 Leiter des Geschäftssegments Partnering Business und Mitglied der Konzernleitung von Tecan, wird das Unternehmen verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen.

Der Verwaltungsrat und CEO Monica Manotas danken Ralf Griebel für sein grosses Engagement und seinen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des Partnering Business und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.

Monica Manotas wird interimistisch die Leitung des Geschäftssegments Partnering Business übernehmen und dies als Gelegenheit nutzen, enger mit der Organisation zusammenzuarbeiten.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im Gesundheitswesen weltweit zu skalieren − von der Life-Science-Forschung bis zur Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über 70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2024 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 934 Mio. (USD 1,062 Mio.; EUR 984 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Martin Brändle

Senior Vice President, Corporate Communications & IR

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.com

www.tecan.com

