HIGHCO : Résultats Semestriels 2025

HIGHCO : PERFORMANCES FINANCIÈRES S1 2025 EN BAISSE COMME PRÉVU ; ACQUISITION DE SOGEC ET BUDGETBOX EN COURS ;

NOUVELLE RÉVISION À LA HAUSSE DES GUIDANCES 2025

Repli d’activité conforme aux anticipations au S1 2025

Marge Brute (MB) S1 2025 de 30,96 M€ en baisse de -8,2% à PCC ( 1 ) .

. Croissance semestrielle du pôle Activation toujours portée par la France (+3,1% PCC), repli des activités Mobile (-7,8% PCC) et forte baisse, attendue, des Agences & Régies liée à Casino (-32,1% PCC).

Activités en repli en France (-7,9% PCC) et à l’International (-10,1% PCC).





Résultats et rentabilité en baisse comme anticipé

Résultat des Activités Ordinaires (RAO) ajusté ( 2 ) de 5,05 M€, en baisse de -33,4%.

de 5,05 M€, en baisse de -33,4%. Marge opérationnelle ajustée ( 2 ) de 16,3%, en repli de 620 points de base.

de 16,3%, en repli de 620 points de base. Résultat Net Part du Groupe (RNPG) ajusté ( 4 ) de 3,86 M€, en baisse de -26,5%.

de 3,86 M€, en baisse de -26,5%. Bénéfice Net Par Action (BNPA) ajusté(4) de 0,20 €, en baisse de -26,1%.

Situation financière toujours solide

Capacité d’autofinancement (CAF) de 3,64 M€ (hors IFRS 16), en repli de -4,95 M€.

Cash net(6) hors ressource nette en fonds de roulement de 39,91 M€ au 30 juin 2025, en très forte hausse de +15,17 M€ par rapport au 31 décembre 2024.

Cession & acquisition historiques

Cession de High Connexion le 5 juin 2025 ayant déclenché la distribution exceptionnelle d’un acompte sur dividende de 1,00 € par action le 5 septembre 2025.

Acquisition des activités promotionnelles de Sogec et de Budgetbox : closing de l’opération attendu fin septembre 2025.

Nouvelle révision à la hausse des guidances 2025

Marge brute stable à 61 M€.

Marge opérationnelle ajustée supérieure à 12%.









(en M€) S1 2025 S1 2024 retraité Variation

S1 2025 / S1 2024 retraité Marge brute 30,96 33,72 -8,2% Résultat des Activités Ordinaires ajusté(2) 5,05 7,58 -33,4% Marge opérationnelle ajustée(2) (en %) 16,3% 22,5% -620bps Résultat Opérationnel Courant ajusté(3) 5,04 6,98 -27,8% Résultat Opérationnel 4,75 7,22 -34,1% Résultat Net Part du Groupe 4,46 6,37 -30,0% Résultat Net Part du Groupe ajusté(4) 3,86 5,25 -26,5% Bénéfice net par action ajusté(4) (en €) 0,20 0,27 -26,1% Capacité d’autofinancement (excl. IFRS 16) 3,64 8,59(5) -4,95 M€ Cash net(6) hors ressource nette en fonds de roulement 39,91 24,74(7) +15,17 M€

(1) PCC : à périmètre comparable et à taux de change constants (i.e. en appliquant le taux de change moyen de la période aux données de la période comparable). Par ailleurs, en application de la norme IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées », les activités de High Connexion ont été présentées comme des activités cédées à compter du premier trimestre 2025. De ce fait, et afin de rendre les informations homogènes, les données publiées au titre de l’exercice 2024 ont été retraitées de l’impact de High Connexion.

(2) Résultat des Activités Ordinaires ajusté (RAO ajusté) : Résultat Opérationnel Courant avant charges de restructuration et hors impacts des plans d’attribution gratuite d’actions (S1 2025 : charge de 0,29 M€ ; S1 2024 retraité : aucun impact). Marge opérationnelle ajustée : RAO ajusté / Marge brute.

(3) Résultat Opérationnel Courant ajusté : Résultat Opérationnel Courant hors impacts des plans d’attribution gratuite d’actions.

(4) Résultat Net Part du Groupe (RNPG) ajusté : Résultat Net Part du Groupe hors autres produits et charges opérationnels (S1 2025 : quasi nul ; S1 2024 retraité : produit de 0,24 M€), hors impact net d’impôts des plans d’attribution gratuite d’actions (S1 2025 : charge de 0,26 M€ ; S1 2024 retraité : aucun impact) et hors résultat net d’impôt des activités arrêtées ou en cours de cession (S1 2025 : bénéfice de 0,86 M€ ; S1 2024 retraité : bénéfice de 0,88 M€) ; Bénéfice net par action (BNPA) ajusté basé sur un nombre de titres moyen de 19 643 917 au 30/06/25 et de 19 736 546 au 30/06/24.

(5) Publié au 30 juin 2024.

(6) Cash net (ou excédent net de trésorerie) : Disponibilités et VMP moins dette financière brute courante et non courante à la clôture de la période.

(7) Au 31 décembre 2024.

Didier CHABASSIEU, Président du Directoire : « Comme anticipé, HighCo affiche des résultats en repli au premier semestre. La période a également été marquée par deux moments importants dans l’histoire du Groupe : la cession de High Connexion, avec le versement exceptionnel d’un acompte sur dividende de 1 € par action, et la célébration des 35 ans de HighCo avec l’ensemble des collaborateurs. Au second semestre, HighCo devrait retrouver le chemin de la croissance, à la fois organique et externe, portée par : la bonne dynamique du pôle Activation en France, les nouveaux accords conclus avec Casino et l’acquisition en cours des activités promotionnelles de Sogec et de Budgetbox. »

PERFORMANCES FINANCIÈRES AU S1 2025

Repli d’activité conforme aux anticipations au S1 2025

HighCo affiche au S1 2025 une marge brute de 30,96 M€, en repli de -8,2% à PCC et de -17,9% à données publiées, avec, comme anticipé :

la poursuite de la bonne dynamique du pôle Activation à 20,89 M€ ( +3,1% ; 67,5% de la MB Groupe), porté par les activités de traitement des coupons en France ainsi que par le développement des solutions HighCo Nifty (coupons sur mobile) et HighCo Merely (plateforme Saas de pilotage des offres promotionnelles) ;

( ; 67,5% de la MB Groupe), porté par les activités de traitement des coupons en France ainsi que par le développement des solutions HighCo Nifty (coupons sur mobile) et HighCo Merely (plateforme Saas de pilotage des offres promotionnelles) ; le repli du pôle Mobile à 3,55 M€ ( -7,8% PCC ; 11,5% de la MB Groupe) hors High Connexion ;

( PCC ; 11,5% de la MB Groupe) hors High Connexion ; la forte baisse, attendue, du pôle Agences & Régies à 6,51 M€ (-32,1% ; 21,0% de la MB Groupe) liée à Casino.





En France, les activités au S1 2025 sont en baisse de -7,9% à 26,89 M€ et représentent 86,9% de la marge brute du Groupe. Comme anticipé, et dans la continuité de 2024, les activités Agences & Régies sont en fort repli (-32,1%), compte tenu des cessions des hypermarchés et supermarchés Casino, principalement au cours des T2 et T3 2024. Ce repli d’activité est partiellement compensé par la solide croissance du pôle Activation (+6,8%). Hors High Connexion, le pôle Mobile – activités d’agence – ressort en baisse sur le semestre (-7,8%).

A l’International, les activités au S1 2025 sont en baisse de -10,1% à 4,06 M€ et représentent 13,1% de la marge brute du Groupe.

En Belgique, la marge brute est en repli de -10,5% à 3,60 M€ compte tenu de la poursuite de la baisse d’activité de traitement des coupons et du repli des activités de gestion des offres promotionnelles traditionnelles.

Les activités en Espagne s’affichent également en retrait (-6,6%) et représentent 1,5% de la marge brute du Groupe.

Résultats et rentabilité en baisse comme anticipé

La baisse d’activité sur le S1 2025 s’accompagne d’une baisse du RAO ajusté qui s’affiche à 5,05 M€, en repli de

-33,4%, aussi bien en France (4,68 M€) qu’à l’International (0,37 M€).

La marge opérationnelle ajustée (RAO ajusté / MB) du S1 2025 est en retrait de 620 points de base à 16,3% avec la France à 17,4% et l’International à 9,1%.

Compte tenu des charges de restructuration en forte baisse (S1 2025 : 0,02 M€ ; S1 2024 retraité : 0,60 M€), le résultat opérationnel courant (ROC) ajusté s’établit à 5,04 M€, en baisse de -27,8% (S1 2024 retraité : 6,98 M€).

Le ROC, incluant le coût des plans d’attribution gratuite d’actions (S1 2025 : 0,29 M€ ; S1 2024 retraité : nul), ressort, quant à lui, à 4,75 M€, en baisse de -31,9%.

En l’absence d’autres produits et charges opérationnels (S1 2024 retraité : 0,29 M€), le résultat opérationnel du S1 2025 s’établit à 4,75 M€, en baisse de -34,1% par rapport au S1 2024 retraité.

Bénéficiant de produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie pour 0,82 M€, le résultat financier du S1 2025 fait ressortir un produit de 0,76 M€, contre un produit de 0,87 M€ au S1 2024 retraité.

La charge d’impôt s’affiche à 1,77 M€ au S1 2025 (S1 2024 retraité : charge de 2,07 M€). Le taux effectif d’impôt ressort ainsi en forte hausse à 32,0%, contre 26,4% au S1 2024 retraité, compte tenu de l’impôt à payer sur la plus-value réalisée dans le cadre de la cession de High Connexion.

Le résultat des activités arrêtées ou en cours de cession est un produit de 1,22 M€ sur le semestre, contre produit de 1,16 M€ au S1 2024 retraité, et représente l’impact global de la sortie du périmètre de High Connexion à la suite de sa cession le 5 juin 2025. Ce produit correspond principalement au prix de cession et à la diminution de l’écart d’acquisition alloué à l’activité cédée (18,00 M€).

Le RNPG ajusté est en baisse de -26,5% à 3,86 M€ (S1 2024 : 5,25 M€), pour un RNPG publié qui ressort également en baisse à 4,46 M€ (S1 2024 : 6,37 M€).

Le Groupe enregistre ainsi un BNPA ajusté de 0,20 € sur le semestre, en repli de -26,1% par rapport au S1 2024 retraité (0,27 € par action).

Situation financière toujours solide

La capacité d’autofinancement s’élève à 5,68 M€, en baisse de 4,59 M€ par rapport au S1 2024. Hors impact de la norme IFRS 16 (Contrats de location), la capacité d’autofinancement s’élève à 3,64 M€, en baisse par rapport au S1 2024 (-4,95 M€).

Le cash net (excédent net de trésorerie) au 30 juin 2025 s’établit à 93,97 M€, en forte hausse de +13,27 M€ par rapport au 31 décembre 2024. Hors ressource nette en fonds de roulement (54,05 M€ au 30 juin 2025), le cash net s’affiche à 39,91 M€, en forte hausse de +15,17 M€ par rapport au 31 décembre 2024.

FAITS MARQUANTS DU S1 2025

Évolution du marché de la grande consommation

Le marché de la grande consommation (PGC-FLS) renoue avec la croissance au premier semestre (+1,9 % en termes de chiffre d’affaires) sous l’impulsion conjointe de la dynamique de volume (+1,4%) et d’une légère remontée en gamme (Circana – Août 2025). Dans ce contexte, la grande distribution alimentaire reste dominée par E.Leclerc mais les enseignes les plus offensives dans leur volonté de participer à la consolidation du marché progressent (Carrefour, Les Mousquetaires et Coopérative U).

Actualités commerciales

L’activité du premier semestre est notamment marquée par les temps forts commerciaux réalisés pour le compte des enseignes Netto et E. Leclerc.

Au cours de la période, deux innovations portées par le pôle Activation accélèrent leur développement :

après un test réussi, l’enseigne Leroy Merlin adopte la plateforme de pilotage HighCo Merely pour préparer son plan d’action commercial 2026 ;

adopte la plateforme de pilotage pour préparer son plan d’action commercial 2026 ; les coupons de réduction sur mobile HighCo Nifty sont désormais utilisables dans 99% des officines françaises et le nombre de campagnes prévues devrait doubler par rapport à l’année dernière.

Actualités Casino

HighCo sécurise et élargit son périmètre de collaboration avec le groupe Casino grâce à deux accords stratégiques :

la signature d’un avenant au contrat de collaboration avec le groupe Casino (Monoprix / Franprix / Proximité) sur le périmètre de l’activité retail media , à la suite de la vente des hypermarchés et supermarchés ;

de collaboration avec le sur le périmètre de l’activité , à la suite de la vente des hypermarchés et supermarchés ; la signature d’un nouveau contrat avec Monoprix pour équiper progressivement les points de ventes d’écrans et assurer la commercialisation des espaces publicitaires auprès des marques.

Acquisition historique : Sogec et Budgetbox

Après avoir levé les conditions préalables usuelles, HighCo finalise l’acquisition des activités promotionnelles de Sogec et de Budgetbox (filiales du Groupe La Poste). Ce projet d’acquisition, qui devrait être réalisé le 30 septembre 2025, a pour objectif de renforcer le positionnement de HighCo sur le marché de la promotion et de dynamiser le développement du pôle Activation.

Les comptes Sogec et Budgetbox devraient ainsi être consolidés dès le 4ème trimestre 2025. En 2024, les marges brutes des activités promotionnelles de Sogec et Budgetbox s’élevaient respectivement à 10,1 M€ (90 collaborateurs) et 6,7 M€ (65 collaborateurs).

Équipes HighCo

Le 17 juin dernier, l’ensemble des collaborateurs du Groupe ont été réunis à Aix-en-Provence pour fêter les 35 ans de HighCo. Cet événement, centré sur le thème de l’innovation, a permis de renforcer les liens entre les équipes et leur sentiment d’appartenance au Groupe.

Après un semestre marqué par la cession de High Connexion ainsi que l’acquisition en cours des activités promotionnelles de Sogec et Budgetbox, un plan d’attribution gratuite d’actions a été mis en place au bénéfice du Directoire et de ses collaborateurs.

Ce dispositif vise à associer plus étroitement les salariés aux performances et à la création de valeur du Groupe sur la période 2025-2030. Il s’inscrit dans une politique active de fidélisation, de reconnaissance de l’engagement des équipes, et de mobilisation autour des nouvelles perspectives de développement du Groupe.

NOUVELLE RÉVISION À LA HAUSSE DES GUIDANCES 2025

Les résultats publiés au S1 et la croissance d’activité anticipée au S2, grâce notamment à la bonne dynamique du pôle Activation France avec le développement des solutions HighCo Nifty et HighCo Merely, et à un pôle Agences & Régies attendu en croissance au S2, permettent au Groupe de réviser à nouveau à la hausse ses guidances 2025 :

une marge brute revue de « en repli compris entre -1% et -2% » à « stable » (MB 2024 retraitée de High Connexion : 61,03 M€) ;

revue de « en repli compris entre -1% et -2% » à « » (MB 2024 retraitée de High Connexion : 61,03 M€) ; une marge opérationnelle ajustée (RAO ajusté / MB) revue de « de l’ordre de 12% » à « supérieure à 12% » (marge opérationnelle 2024 retraitée de High Connexion : 12,4%).

Les ressources financières du Groupe seront principalement allouées au retour à l’actionnaire par le paiement du dividende de 1,00 € par action relatif à la cession de High Connexion et par la reprise du programme de rachat d’actions pour un montant de l’ordre de 1,0 M€ (S1 2025 : aucun rachat ; 2024 : 0,34 M€).

Ces guidances ne tiennent pas compte de l’opération d’acquisition en cours des activités promotionnelles de Sogec et de Budgetbox qui devraient être consolidées, pour rappel, dès le T4 2025.

Une conférence téléphonique (analystes) aura lieu le jeudi 11 septembre 2025 à 10h00. Le support de présentation sera mis en ligne sur le site de la Société (www.highco.com) en début de conférence, dans la rubrique « Investisseurs – Info. Fi. – Présentations des résultats aux analystes ».

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 400 collaborateurs.

HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

