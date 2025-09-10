Les Hôtels Baverez : Rapport Semestriel au 30 juin 2025

LES HOTELS BAVEREZ

Communiqué, Paris le 10 septembre 2025

COMMUNIQUE : RAPPORT SEMESTRIEL 30 JUIN 2025

Le chiffre d’affaires des trois établissements de la société s’élève à 14,7 M€ au 30 juin 2025 pour 19,3 millions d’euros au 30 juin 2024 . Cette évolution s’explique notamment par la fermeture de l’hôtel Raphael pour travaux depuis le 10 novembre 2024, les travaux ayant débuté le 2 décembre 2024.

Le Taux d’Occupation d’ensemble sur chambres disponibles s’établit à 74,02% pour 66,89% au 30 juin 2024. Le prix moyen hors taxes, s’élève à 612,57 € au 30 juin 2024 pour 554,15 € l’an dernier à la même date. Le RevPar (Revenu par chambre) s’établit à 453,44 € hors taxes pour 370,65 € hors taxes au 30 juin 2024.

L’hôtellerie parisienne poursuit la dynamique positive amorcée en début d’année. Le mois de juin 2025 a été particulièrement performant, contrastant fortement avec la baisse d’activité subie en 2024 au premier semestre, en amont des Jeux Olympiques.

L’hôtel Regina atteint un chiffre d’affaires de 10 453 K€ soit une augmentation de 21% dont 1 754 K€ en restauration pour 962 K€ l’an dernier. L’hôtel a été à pleine capacité sur ce premier semestre 2025 contrairement à l’an dernier où il avait dû fermer à la vente 1712 nuitées et tous ses espaces de restauration pour la réalisation de travaux importants afin d’avoir la meilleure offre pour accueillir ses clients pendant les Jeux Olympiques mais également afin de ne pas avoir à les réaliser pendant la fermeture de l’hôtel Raphael sur cette année 2025. Le taux d’occupation est de 76,94% au 30 juin 2025. Il était de 67,34% au 30 juin 2024. Ce chiffre d’affaires s’explique également par le positionnement du prix moyen à 663,99 € pour 637,66 € en 2024 portant le RevPar à 510,89 € pour 429,37 € au 30 juin 2024.

L’hôtel Majestic réalise un chiffre d’affaires de 4 090 K€ dont 386 K€ en restauration pour 2 980 K€ au 30 juin 2024 soit une augmentation de 31,23%. Son taux d’occupation atteint 69,00% pour 59,09% au 30 juin 2024 du fait de la fermeture de plusieurs chambres également pour des rénovations de salles de bains au cours du premier semestre 2024, et son prix moyen atteint 513,99 € pour 464,13 € en 2024. Le RevPar s’établit donc à 354,66 € au 30 juin 2025 pour 274,26 € l’année dernière.

L’hôtel Raphael fermé pour travaux ne réalise plus de chiffre d’affaires « hôtelier ». Les 112 K€ constatés au 30 juin 2025 représentent des refacturations de frais.

Au 30 juin 2025, le total des produits d’exploitation s’élève à 14 852 K€, il était de 19 414 K€ au 30 juin 2024 soit une diminution de 23,50 %.

Les charges d’exploitation s’élèvent à 14 224 K€ pour 18 985 K€ au 30 juin 2024, soit une diminution de 25,08 %.

Le résultat d’exploitation en conséquence est un profit de 628 K€ pour 428 K€ au 30 juin 2024.

Le résultat financier est un profit de 154 K€ pour 483 K€ au 30 juin 2024.

Il n’y a plus de résultat exceptionnel au sens du nouveau règlement (ANC n°2022-06 sur la modernisation des états financiers 2025) et le résultat exceptionnel était une perte de 1,4 K€ au 30 juin 2024.

Le résultat net est un profit de 634 K€ à mi année 2025 pour un profit de 652 K€ au 30 juin 2024.

Au niveau du bilan actif, les investissements en cours représentent 7 337 K€. Ils étaient de 2 946 K€ au 31 décembre 2024.

La trésorerie s’élève à 29,4 M€ comparée à 37,5 M€ au 31 décembre 2024. La société est en situation d’excédent net ou de trésorerie positive de 15,6 M€ au 30 juin 2025 pour 22,0 M€ au 31 décembre 2024.

Le total du bilan est de 69,8 M€.

Au passif les provisions pour risques et charges ont diminué de 101 K€ comparées au 31 décembre 2024, résultant de la dotation de la provision pour ravalement de 31 K€ et de la diminution de 132 K€ au titre des provisions pour les litiges prud’homaux sur le premier semestre 2025. (cf Litiges en cours et provisions ci-dessous).

Le total des dettes, y compris d’exploitation, est de 21,5 M€ au 30 juin 2025 et comprend les emprunts dédiés aux financements de travaux, les PGE et BPI notamment pour un montant de 13,8 M€. Le montant des dettes était de 24,7 M€ au 31 décembre 2024.

Rappelons que les comptes semestriels au 30 juin 2025 n’ont pas fait l’objet de travaux de la part du Commissaire aux comptes, la société n’ayant pas l’obligation de faire revoir ses comptes semestriels.

Le rapport semestriel au 30 juin 2025 de la société LES HOTELS BAVEREZ est disponible sur le site internet de la société à l’adresse www.leshotelsbaverez-sa.com , rubrique téléchargement.

