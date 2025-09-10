UTI GROUP : CHIFFRE D'AFFAIRES ET RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2025





COMMUNIQUE DE PRESSE Paris le 10 septembre 2025

Chiffre d’affaires et résultats du 1er Semestre 2025





UTI GROUP, Entreprise de Services du Numérique (ESN) dédiée au conseil et à l'intégration des nouvelles technologies au sein des grandes entreprises, publie ce jour ses comptes consolidés au 30 juin 2025 qui permettent de faire ressortir les éléments comparatifs suivants :





En K€ 1er semestre 2025 1er semestre 2024 Chiffre d'Affaires 10 554 10 806 Résultat opérationnel -459 -5 798 Taux de marge opérationnelle -4,3% -53,7% Coût de l’endettement financier -78 -152 Résultat avant impôt des activités ordinaires -534 -5 947 Charge d'impôts sur le résultat 123 89 Résultat net (part du groupe) -411 -5 858





Au 30 juin 2025, le groupe UTI GROUP réalise un chiffre d’affaires de 10,55 M€ contre 10,81 M€ au 1er semestre 2024, soit une baisse limitée de 2,3%.

Cette évolution est principalement due à la contre-performance de l’entité parisienne, dont l’activité recule de 11%.

Cette baisse est toutefois, partiellement compensée par la bonne dynamique des filiales implantées en région, qui enregistrent une hausse de leur chiffre d’affaires de 14%.

La filiale GROUPEMENT IT, détenue à 100% par UTI GROUP, poursuit sa croissance et affiche un chiffre d’affaires de 2,40 M€ sur le premier semestre 2025, en hausse de 4 % par rapport à la même période de l’exercice précédent (2,30M€). Elle représente désormais 23% du chiffre d’affaires du Groupe.

Cette baisse d’activité est accompagnée d’une détérioration de l’ensemble des ratios de rentabilité du Groupe.

Ainsi, UTI GROUP enregistre un résultat opérationnel de -459 K€ au 30 juin 2025 contre un résultat opérationnel de -5 798 K€ au 30 juin 2024. Son résultat net atteint une perte de -411 K€ à l’issue du premier semestre 2025, contre une perte nette de 5 858 K€ lors du premier semestre de l’exercice précédent après prise en compte d’une provision pour dépréciation du goodwill de -5 500 K€.

Renforcement des fonds propres d’UTI GROUP suite à une opération d’augmentation de capital

Le 18 juin 2025, UTI GROUP a procédé à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, marquant une étape majeure dans le redressement de sa situation financière.

Ainsi, à l’issue de cette opération, les capitaux propres d’UTI GROUP s’élèvent à 773 K€ au 30 juin 2025 contre -516 K€ au 31 décembre 2024.

Grâce à cette recapitalisation réussie et au soutien renouvelé de ses actionnaires, le Groupe dispose désormais de leviers supplémentaires pour poursuivre sa transformation et renouer, à terme, avec la rentabilité.

Signature d’une promesse d’achat stratégique

L’actionnaire majoritaire d’UTI GROUP annonce la signature d’une promesse d’achat portant sur le fonds de commerce d’une entité spécialisée dans une expertise métier de niche.

Cette acquisition stratégique, actuellement en phase d’exclusivité, s’inscrit pleinement dans la volonté du Groupe de :

Renforcer ses positions historiques sur des segments à forte valeur ajoutée,

Élargir son offre commerciale avec des expertises complémentaires et différenciantes,

Accélérer le redéploiement de l’entité parisienne.

Cette opération, dont la finalisation est attendue dans les prochaines semaines, viendra soutenir la dynamique de relance du Groupe et contribuer à consolider ses parts de marché sur le territoire national.

Déclaration du Président du Groupe

"Cette opération marque une étape structurante dans notre stratégie de reconquête. Elle illustre notre volonté d’investir dans des compétences ciblées, porteuses de valeur pour nos clients, et de renforcer nos implantations stratégiques."





Perspectives 2025





Dans le cadre de son plan de redressement, UTI GROUP avait pour ambition de revenir à l’équilibre en 2025.

Cependant, la dégradation de la conjoncture économique en France, notamment marquée par un ralentissement des investissements dans les services numériques, a entraîné un décalage dans la mise en œuvre de la stratégie commerciale du Groupe, et rend désormais cet objectif difficilement atteignable dans les délais initialement prévus.





A propos d’UTI Group …





Cotée sur le Compartiment C d’EURONEXT Paris, UTI Group est une Société de Services Informatiques, spécialisée dans l’intégration des nouvelles technologies au cœur des systèmes d’information des grandes entreprises. Elle exerce également une activité d’édition et de distribution de progiciels.

Code ISIN : FR0000074197

Pour plus d’informations, vous pouvez en faire la demande au siège social de la société, 68 rue de Villiers 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX ou bien consulter le site web : www.uti-group.com.

De plus, le Document d’Enregistrement Universel pour l'année 2024 a été déposé à l'AMF le 29/04/2025 sous le numéro D.25-0336 est disponible sur le site de l'AMF (www.amf-France.org) ainsi que sur le site de UTI GROUP (http://www.uti-group.com





Contacts





Jean-Luc BERNARD

Président

Tél. : 01 41 49 05 10

jean-luc.bernard@uti-group.com





Pièce jointe