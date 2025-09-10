IBA SA – NOTIFICATION TRANSPARENCE

(article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes)

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 10 septembre 2025, 18:00

Résumé de la notification

IBA (Ion Beam Applications SA), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce devoir effectuer une notification en matière de transparence conformément à l'article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes (« loi transparence »), à la suite d’une notification reçue le 3 septembre 2025.

Dans sa notification, Marcel Jo Maschmeyer a indiqué qu'à la suite d'une acquisition ou d'une cession de titres ou de droits de vote, le seuil de 2% a été franchi à la baisse par Paladin Asset Management, une entité contrôlée par Marcel Jo Maschmeyer, le 1/09/2025.

Contenu de la notification reçue

Motif de la notification : Acquisition ou cession de titres ou de droits de vote et franchissement à la baisse du seuil le plus bas

Acquisition ou cession de titres ou de droits de vote et franchissement à la baisse du seuil le plus bas Notification par : Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle

Personne(s) tenue(s) à la notification :

Name Address (for legal entities) Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital und Teilgesellschaftsvermögen Lister Straße 6, 30163 Hannover / Germany Marcel Jo Maschmeyer

Date du dépassement du seuil : 1/09/2025

Seuil franchi (en %) : 2%

Dénominateur : 40.516.629

Détails de la notification : (extrait du formulaire de notification reçu)

A) Voting rights Previous notification After the transaction # of voting rights # of voting rights % of voting rights Holders of voting rights Linked to securities Not linked

to the securities Linked to securities Not linked to the securities Marcel Maschmeyer 0 0 0.00% 0.00% Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital und Teilgesellschaftsvermögen 768.765 806.569 1.99% Subtotal 768.765 806.569 1.99% TOTAL 806.569 1.99%





B) Equivalent financial instruments After the transaction Holders of equivalent financial instruments Type of financial instrument Expiration date Exercise period or date # of voting rights that may be acquired if the instrument is exercised % of voting rights Settlement TOTAL









TOTAL (A & B)



# of voting rights



% of voting rights 806.569 1.99%

Chaîne complète des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue

Paladin Asset Management est contrôlée par Marcel Maschmeyer.

Informations complémentaires

Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital und Teilgesellschaftsvermögen est la société de gestion d’investissement qui peut exercer les droits de vote à sa discrétion, en l’absence d’instructions spécifiques.

Le seuil de 2%, tel que stipulé dans les statuts, a été franchi à la baisse par Paladin Asset Management, une entité contrôlée par Marcel Jo Maschmeyer.

À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans les technologies des accélérateurs de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services en protonthérapie, considérée comme étant la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour, ainsi que de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve en Belgique, emploie environ 2100 personnes dans le monde.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

Pour plus d'informations, veuillez contacter

Elena De Landy

Paralegal: Corporate Affairs and Insurance

legal@iba-group.com

