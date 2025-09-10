IBA SA – NOTIFICATION TRANSPARENCE

(article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes)
Louvain-la-Neuve, Belgique, le 10 septembre 2025, 18:00
Résumé de la notification
IBA (Ion Beam Applications SA), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce devoir effectuer une notification en matière de transparence conformément à l'article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes (« loi transparence »), à la suite d’une notification reçue le 3 septembre 2025.
Dans sa notification, Marcel Jo Maschmeyer a indiqué qu'à la suite d'une acquisition ou d'une cession de titres ou de droits de vote, le seuil de 2% a été franchi à la baisse par Paladin Asset Management, une entité contrôlée par Marcel Jo Maschmeyer, le 1/09/2025.
Contenu de la notification reçue
- Motif de la notification : Acquisition ou cession de titres ou de droits de vote et franchissement à la baisse du seuil le plus bas
- Notification par : Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle
- Personne(s) tenue(s) à la notification :
|Name
|Address (for legal entities)
|Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital und Teilgesellschaftsvermögen
|Lister Straße 6, 30163 Hannover / Germany
|Marcel Jo Maschmeyer
- Date du dépassement du seuil : 1/09/2025
- Seuil franchi (en %) : 2%
- Dénominateur : 40.516.629
- Détails de la notification : (extrait du formulaire de notification reçu)
|A) Voting rights
|Previous notification
|After the transaction
|# of voting rights
|# of voting rights
|% of voting rights
|Holders of voting rights
|Linked to securities
|Not linked
to the securities
|Linked to securities
|Not linked to the securities
|Marcel Maschmeyer
|0
|0
|0.00%
|0.00%
|Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital und Teilgesellschaftsvermögen
|768.765
|806.569
|1.99%
|Subtotal
|768.765
|806.569
|1.99%
|TOTAL
|806.569
|1.99%
|B) Equivalent financial instruments
|After the transaction
|Holders of equivalent financial instruments
|Type of financial instrument
|Expiration date
|Exercise period or date
|# of voting rights that may be acquired if the instrument is exercised
|% of voting rights
|Settlement
|TOTAL
|
TOTAL (A & B)
|
# of voting rights
|
% of voting rights
|806.569
|1.99%
- Chaîne complète des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue
Paladin Asset Management est contrôlée par Marcel Maschmeyer.
- Informations complémentaires
Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital und Teilgesellschaftsvermögen est la société de gestion d’investissement qui peut exercer les droits de vote à sa discrétion, en l’absence d’instructions spécifiques.
Le seuil de 2%, tel que stipulé dans les statuts, a été franchi à la baisse par Paladin Asset Management, une entité contrôlée par Marcel Jo Maschmeyer.
