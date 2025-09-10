IBA SA – NOTIFICATION TRANSPARENCE

(article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes)

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 10 septembre 2025, 18:00

Résumé de la notification

IBA (Ion Beam Applications SA), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce devoir effectuer une notification en matière de transparence conformément à l'article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes (« loi transparence »), à la suite d’une notification reçue le 3 septembre 2025.

Dans sa notification, Marcel Jo Maschmeyer a indiqué qu'à la suite d'une acquisition ou d'une cession de titres ou de droits de vote, le seuil de 2% a été franchi à la baisse par Paladin Asset Management, une entité contrôlée par Marcel Jo Maschmeyer, le 1/09/2025.

Contenu de la notification reçue

  • Motif de la notification : Acquisition ou cession de titres ou de droits de vote et franchissement à la baisse du seuil le plus bas
  • Notification par : Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle
  • Personne(s) tenue(s) à la notification :
NameAddress (for legal entities)
Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital und TeilgesellschaftsvermögenLister Straße 6, 30163 Hannover / Germany
Marcel Jo Maschmeyer 
  • Date du dépassement du seuil : 1/09/2025
  • Seuil franchi (en %) : 2%
  • Dénominateur : 40.516.629
  • Détails de la notification : (extrait du formulaire de notification reçu)
A) Voting rightsPrevious notificationAfter the transaction
 # of voting rights# of voting rights% of voting rights
Holders of voting rights Linked to securitiesNot linked
to the securities		Linked to securitiesNot linked to the securities
Marcel Maschmeyer00 0.00%0.00%
Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital und Teilgesellschaftsvermögen768.765806.569 1.99% 
Subtotal768.765806.569 1.99% 
TOTAL806.569 1.99% 


B) Equivalent financial instrumentsAfter the transaction
Holders of equivalent financial instrumentsType of financial instrumentExpiration dateExercise period or date# of voting rights that may be acquired if the instrument is exercised% of voting rightsSettlement
       
TOTAL   


 

TOTAL (A & B)		 

# of voting rights		 

% of voting rights
 806.5691.99%
  • Chaîne complète des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue

Paladin Asset Management est contrôlée par Marcel Maschmeyer.

  • Informations complémentaires

Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital und Teilgesellschaftsvermögen est la société de gestion d’investissement qui peut exercer les droits de vote à sa discrétion, en l’absence d’instructions spécifiques.
Le seuil de 2%, tel que stipulé dans les statuts, a été franchi à la baisse par Paladin Asset Management, une entité contrôlée par Marcel Jo Maschmeyer.

À propos d’IBA
IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans les technologies des accélérateurs de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services en protonthérapie, considérée comme étant la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour, ainsi que de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve en Belgique, emploie environ 2100 personnes dans le monde.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

Pour plus d'informations, veuillez contacter

Elena De Landy
Paralegal: Corporate Affairs and Insurance 
legal@iba-group.com

