Bitget Launchpool incluirá a Switchboard (SWTCH) con 5,5 millones de recompensas en tokens

VICTORIA, Seychelles, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la empresa líder en la bolsa de criptomonedas y Web3, anunció la incorporación de Switchboard (SWTCH) a Bitget Launchpool y también la incorporó para las operaciones al contado. La negociación del par SWTCH/USDT comenzará el 9 de septiembre de 2025 a las 13:00 (UTC), y los retiros estarán disponibles a partir del 10 de septiembre de 2025 a las 14:00 (UTC).

La campaña Launchpool ofrecerá 5.500.000 SWTCH en recompensas totales. Los usuarios elegibles pueden participar bloqueando BGB o SWTCH durante el evento, que se desarrollará desde el 9 de septiembre de 2025 a las 13:00 hasta el 11 de septiembre de 2025 a las 13:00 (UTC). En el grupo de bloqueo de BGB, los usuarios pueden bloquear entre 5 y 50.000 BGB, con límites máximos determinados por su nivel VIP, para tener la oportunidad de ganar una parte de 5.000.000 SWTCH. En el grupo SWTCH, los usuarios pueden bloquear entre 50 y 5.000.000 SWTCH para recibir una parte de 500.000 SWTCH.

Switchboard es la red de oráculos más rápida, más personalizable y la única verdaderamente sin permisos, diseñada para quienes no quieren comprometer la velocidad ni la descentralización. De esta manera, ya protege miles de millones de dólares en activos a través de más de 51 protocolos, por lo que ofrece datos de mercado hasta tres veces más rápido que los oráculos de la competencia. Su diseño sin permisos permite que cualquier persona inicie al instante fuentes de datos para nuevos activos, lo que brinda a los operadores acceso inmediato a nuevas oportunidades. Protegida por entornos de ejecución confiables, esta combinación de velocidad y acceso abierto potencia un ecosistema de operaciones en cadena más seguro y eficiente.

Bitget continúa expandiendo sus ofertas, con lo que se posiciona como plataforma líder para operaciones con criptomonedas. El intercambio ha establecido una buena reputación de soluciones innovadoras que le dan poder a los usuarios para que exploren las criptomonedas dentro de un ecosistema seguro de finanzas centralizadas y descentralizadas (CeDeFi). Con una extensa selección de más de 800 pares de criptomonedas y el compromiso de ampliar sus ofertas a más de 900 pares de operación, Bitget conecta a los usuarios con diferentes ecosistemas, que incluyen Bitcoin, Ethereum, Solana, Base y TON. La incorporación de Switchboard al portafolio de Bitget marca un paso significativo hacia la expansión de su ecosistema al adoptar una infraestructura de oráculo de alta velocidad y sin permisos, lo que brinda a los usuarios un acceso más rápido a datos confiables y desbloquea nuevas oportunidades en DeFi y las operaciones en cadena.

Para obtener más detalles sobre Switchboard, visite aquí.

