Bitget Launchpool s’apprête à coter Switchboard (SWTCH) avec plus de 5,5 millions de jetons en récompense à la clé

VICTORIA, Seychelles, 10 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, principale bourse de cryptomonnaies et société Web3, annonce l’ajout de Switchboard (SWTCH) à son programme Launchpool et l’ajoute également comme instrument de trading au comptant. Les transactions pour la paire SWTCH/USDT débuteront le 9 septembre 2025 à 13 h 00 (UTC), et les retraits seront disponibles à partir du 10 septembre 2025 à 14 h 00 (UTC).

La campagne sur Launchpool sera assortie de 5 500 000 jetons SWTCH à gagner au total. Les utilisateurs éligibles pourront y prendre part en verrouillant des jetons BGB ou SWTCH pendant l’événement, prévu du 9 septembre 2025 à 13 h 00 (UTC) au 11 septembre 2025, même heure. Dans le pool BGB, les participants pourront verrouiller entre 5 et 50 000 jetons BGB pour tenter de remporter une part de 5 000 000 jetons SWTCH, les seuils variant selon leur niveau VIP. Ceux du pool SWTCH pourront verrouiller entre 50 et 5 000 000 jetons SWTCH pour gagner une part des 500 000 en jeu.

Switchboard est le réseau oracle le plus rapide, le plus personnalisable et le seul véritablement sans autorisation, conçu pour ceux qui ne font aucun compromis sur la vitesse ou la décentralisation. Sécurisant déjà des milliards d’actifs à travers plus de 51 protocoles, il fournit des données de marché jusqu’à trois fois plus rapidement que les oracles concurrents. Sa conception sans autorisation permet à quiconque de lancer instantanément des flux de données pour de nouveaux actifs, offrant ainsi aux traders un accès immédiat à de nouvelles opportunités. Protégé par le TEE, Trusted Execution Environnement, ou environnement d’exécution de confiance, ce mélange de rapidité et d’accès ouvert alimente un écosystème de trading on-chain plus sûr et plus efficace.

Bitget continue d’élargir son offre et se positionne comme une plateforme dédiée à l’échange de cryptomonnaies de premier ordre. Sa plateforme intégrant des solutions innovantes fait office de référence et permet aux utilisateurs de découvrir les cryptomonnaies au sein d’un écosystème CeDeFi sécurisé. Bitget compte une sélection exhaustive de plus de 800 paires de cryptomonnaies et s’engage à développer son offre au-delà de 900 paires négociables tout en reliant les utilisateurs à divers environnements, notamment Bitcoin, Ethereum, Solana, Base ou TON. L’ajout de Switchboard au portefeuille de Bitget marque une étape décisive vers l’expansion de son écosystème en adoptant une infrastructure d’oracle hautement performante et sans autorisation, offrant aux utilisateurs un accès plus rapide à des données fiables et ouvrant de nouvelles opportunités dans le domaine de la DeFi et du trading on-chain.

Pour en savoir plus sur Switchboard, rendez-vous ici.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider ses utilisateurs à trader de manière plus intelligente grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et à ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Bitget Wallet est un portefeuille crypto non-dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains, ainsi que des millions de jetons. Il propose des services de trading multi-chaînes, de staking, de paiements, ainsi qu’un accès direct à plus de 20 000 DApps, mais aussi des fonctions de swap avancées et des analyses de marché, le tout intégré au sein d’une même plateforme.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour appuyer l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™, l’un des championnats les plus passionnants du monde.

