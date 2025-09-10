Bitget Launchpool רשומת למסחר את Switchboard (SWTCH) עם 5.5 מיליון אסימונים כתגמול

ויקטוריה, איי סיישל, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה וחברת Web3, הודיעה על הוספת Switchboard (SWTCH) ל-Bitget Launchpool וגם על הוספתה למסחר בספוט. המסחר בצמד SWTCH/USDT החל ב-9 בספטמבר 2025, 13:00 (UTC), עם אפשרות למשיכה החל מ-10 בספטמבר 2025, 14:00 (UTC).

קמפיין Launchpool יציע תגמולים בסך כולל של 5,500,000 יחידות SWTCH. משתמשים זכאים יכולים להשתתף על ידי נעילת BGB או SWTCH במהלך האירוע, שהחל ב-9 בספטמבר 2025, בשעה 13:00 ויימשך עד ה-11 בספטמבר 2025, בשעה 13:00 (UTC). במאגר נעילת ה-BGB, משתמשים יכולים לנעול בין 5 ל-50,000 אסימוני BGB, כאשר המגבלות המרביות נקבעות לפי רמת ה-VIP שלהם, על מנת לקבל הזדמנות לזכות בחלק מ-5,000,000 יחידות SWTCH. במאגר ה-SWTCH, משתמשים יכולים לנעול בין 50 ל-5,000,000 אסימוני SWTCH כדי לקבל חלק מ-500,000 יחידות SWTCH.

Switchboard היא רשת האורקל המהירה ביותר, שהכי ניתנת להתאמה והיחידה שאניה זקוקה להרשאות. היא נבנתה עבור אלו שלא מתפשרים על מהירות או ביזור. היא כבר מאבטחת מיליארדי נכסים על פני יותר מ-51 פרוטוקולים, והיא מספקת נתוני שוק מהר יותר עד פי שלושה מאשר כל רשת אורקל מתחרה. העיצוב ללא צורך בהרשאות שלה מאפשר לכל אחד להפעיל באופן מיידי תזרימי נתונים עבור נכסים חדשים, ומעניק לסוחרים גישה מיידית להזדמנויות רעננות. שילוב זה של מהירות וגישה פתוחה, המוגן על ידי סביבות ביצוע מהימנות, מניע אקסוסיסטם בטוח ויעיל יותר למסחר בבלוקצ'יין.

Bitget ממשיכה להרחיב את ההיצע שלה, וממצבת את עצמה כפלטפורמה מובילה למסחר במטבעות קריפטוגרפיים. הבורסה ביססה מוניטין של פתרונות חדשניים המאפשרים למשתמשים לחקור קריפטו בתוך אקו סיסטם מאובטח של CeDeFi. עם מבחר נרחב של למעלה מ-800 צמדי מטבעות קריפטוגרפיים ומחויבות להרחיב את ההיצע שלה ליותר מ-900 צמדי מסחר, Bitget מחברת משתמשים לאקו סיסטם שונים, כולל ביטקוין, Base, Solana, Ethereum ו-TON. התוספת של Switchboard לפורטפוליו של Bitget מסמנת צעד משמעותי לקראת הרחבת האקו סיסטם שלה על ידי אימוץ תשתית אורקל מהירה וללא הרשאה, מתן גישה מהירה יותר למשתמשים לנתונים אמינים ופתיחת הזדמנויות חדשות ב-DeFi ובמסחר ברשת.

לפרטים נוספים על Switchboard, בקרן כאן.

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

