ビットゲット (Bitget) ローンチプール (Launchpool)、スイッチボード (Switchboard) (SWTCH) を550万のトークン報酬とともに取扱開始

セーシェル・ヴィクトリア発 , Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号通貨取引所およびWeb3企業であるビットゲットは、スイッチボード (SWTCH) をビットゲット・ローンチプールに追加し、スポット取引機能も追加したことを発表した。 SWTCH/USDTペアの取引は、2025年9月9日13:00 (UTC) に開始し、出金は2025年9月10日14:00 (UTC) より可能となる。

ローンチプールキャンペーンでは、合計5,500,000のSWTCHの報酬を提供する。 対象ユーザーは、2025年9月9日13:00から2025年9月11日13:00 (UTC) まで実施されるイベント期間中に、BGBまたはSWTCHをロックすることで参加できる。 BGBロッキングプールでは、ユーザーは5～50,000 BGBの範囲でロックすることができ、上限はVIPティアによって決定される。これにより、5,000,000 SWTCHの報酬の一部を獲得するチャンスが得られる。 SWTCHプールでは、ユーザーは50～5,000,000 SWTCHをロックすることで、500,000 SWTCHの報酬の一部を獲得できる。

スイッチボードは、スピードや分散性を妥協しないユーザーのために構築された、最速かつ最もカスタマイズ性に優れた、唯一の完全なパーミッションレス型オラクルネットワークである。 すでに51以上のプロトコルにわたり数十億ドル規模の資産を保護しており、競合するオラクルネットワークと比較して最大3倍の速度でマーケットデータを提供している。 パーミッションレスな設計により、誰でも即座に新たな資産のデータフィードを立ち上げることが可能であり、トレーダーは新たな機会に迅速にアクセスできる。 トラステッド・エグゼキューション・エンバイロメント (Trusted Execution Environments) によって保護されたこの高速かつオープンな仕組みは、より安全で効率的なオンチェーン取引エコシステムを支えている。

ビットゲットはサービスの拡充を継続し、暗号資産取引の主要プラットフォームとしての地位を確立している。 同取引所は、安全なCeDeFi (中央集権型金融と分散型金融の融合) エコシステム内でユーザーが暗号資産を活用できるようにする革新的なソリューションにより、高い評価を得ている。 ビットゲットは800種類以上の暗号資産ペアを取り揃えており、900以上の取引ペアへの拡充も予定している。これにより、ユーザーは ビットコイン (Bitcoin)、イーサリアム、ソラナ (Solana)、ベース (Base)、TONを含む多様なエコシステムへアクセスできるようになる。 ビットゲットのポートフォリオにスイッチボードを追加することは、高速かつパーミションレスなオラクル基盤を取り入れ、ユーザーの信頼性の高いデータへの迅速なアクセスを可能にし、DeFiおよびオンチェーン取引における新たな機会を切り開くことで、エコシステムの拡大を図る重要な一歩となる。

スイッチボードの詳細については、こちらを参照されたい。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億2,000万人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムなアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。 ビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet) は、130以上のブロックチェーンと数百万種類のトークンに対応する業界有数のノンカストディアル型暗号資産ウォレットである。 マルチチェーン取引、ステーキング、決済、2万以上のDAppsへの直接アクセスを提供し、高度なスワップ機能や市場インサイトも統合されたオールインワンプラットフォームとなっている。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグラ・リーガの公式暗号通貨パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 モータースポーツの世界で、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

詳しくは、次のサイトを参照されたい：ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲット・ウォレット

報道関係者向けの問い合わせ先：media@bitget.com

リスク警告：デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても構わない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去の実績は将来の成果を保証するものではない。 ビットゲットは、発生しうる損失について一切の責任を負わない。 ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細については、以下の利用規約を参照されたい。

この発表に関する写真はこちらで入手可能: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/46522c11-d0dc-444a-bd45-ba2f966f0ac9