UM Motorcycles inicia una nueva era en México con agencias premium en CDMX y un portafolio aspiracional





CIUDAD DE MÉXICO, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UM Motorcycles, marca global con más de 25 años de experiencia y presencia en 40 países, anuncia una nueva etapa en México con la apertura de agencias premium en la Ciudad de México y el lanzamiento de un portafolio renovado con diseño contemporáneo, tableros TFT, conectividad, frenos ABS, iluminación LED y motores de alto desempeño.

Durante seis años la compañía viene operando en la Península de Yucatán con éxito junto a su Master Dealer regional, consolidando clientes y distribuidores. Ahora UM expande su presencia hacia el centro del país, apostando por la Ciudad de México como eje estratégico.

“México es uno de los mercados de motocicletas más importantes de América Latina”, comentó José Villegas, Vicepresidente de Ventas y Marketing de UM Motorcycles. “Este paso representa una nueva era para la marca, con agencias premium, productos aspiracionales y un modelo de negocio diseñado para impulsar a nuestros Master Dealers.”

Portafolio renovado

Scooters (Matrix 200, Xpeed ADV 200): movilidad urbana con estilo.

movilidad urbana con estilo. Naked & Sport (Xtreet RS 250 4V, SS 250 4V, SS 401 8V): diseño agresivo y alto rendimiento.

diseño agresivo y alto rendimiento. Doble propósito (DSR Rally 250 4V, DSR EX 250 4V, DSR Hypersport 250 4V): aventura dentro y fuera del camino.

aventura dentro y fuera del camino. Cruiser (Renegade Sport 300 S, Renegade Classic LX 300, Renegade ST 300): ADN clásico con espíritu americano y tecnología moderna.





Dealer Direct Program

El Dealer Direct Program elimina al importador y permite a los Master Dealers comprar directo de fábrica. Con este modelo:

Se maximizan márgenes y se asegura flujo de inventario.

Se fortalecen postventa, capacitación y marketing.

Se otorgan territorios exclusivos para cada distribuidor.





UM busca nuevos Master Dealers en México, ofreciendo respaldo internacional y todas las herramientas necesarias para crecer. Contacto: mexicomasterdealer@ummotorcycles.com.

Ventajas competitivas

Rentabilidad superior: duplicando márgenes frente a un distribuidor tradicional.

duplicando márgenes frente a un distribuidor tradicional. Garantía de 10 años: única en el mercado de motocicletas en México.

única en el mercado de motocicletas en México. Tecnología avanzada: tableros TFT, conectividad móvil, frenos ABS, motores de alto desempeño.

tableros TFT, conectividad móvil, frenos ABS, motores de alto desempeño. Soporte integral: capacitación, servicio postventa y leads calificados.

capacitación, servicio postventa y leads calificados. Comunidad UM: lealtad y estilo de vida alrededor de la marca.





SIMM y nuevas agencias

UM Motorcycles participará en el Salón Internacional de la Motocicleta México (SIMM) del 25 al 28 de septiembre en Expo Santa Fe, stand #350. En octubre abrirá sus primeras agencias premium en CDMX, en Vallejo y Eje Central, con exhibición de modelos y servicio especializado.

Acerca de UM Motorcycles

Fundada en Miami en 1999, UM Motorcycles forma parte del Grupo Villegas, con más de 60 años de experiencia en I+D, manufactura y distribución. Con presencia en Europa, América y África, la marca inspira a motociclistas a vivir la movilidad como una auténtica expresión de libertad.

