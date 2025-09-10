AptusPAR entra in scena per offrire la Digital Transformation as a Service alle piccole e medie imprese

MIRAMAR, Fla., Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AptusPAR debutta oggi come nuova realtà di Digital Transformation as a Service (DTaaS, Trasformazione digitale come servizio), nata per rispondere a un’esigenza critica del mercato offrendo innovazione digitale, automazione dei processi e trasformazione del business alle piccole e medie imprese (PMI). Le aree di competenza dell’azienda includono sicurezza informatica, sicurezza delle identità, sicurezza delle applicazioni/DevSecOps, sicurezza cloud e altro ancora.

AptusPAR è il proseguimento della proficua collaborazione tra Ernesto Di Giambattista e Tom Meredith della società di venture capital Genesis Accel. Originariamente concepita come un servizio all’interno di Genesis Global Workforce Solutions, AptusPAR, radicata ai principi guida di valutazione, consulenza e sviluppo dei clienti, è stata appositamente concepita come un'entità autonoma, pronta a offrire una profonda competenza nel settore delle tecnologie cloud, della sicurezza informatica e delle operazioni aziendali, rispondendo alle crescenti esigenze dei clienti e al divario sempre più ampio nel modo in cui vengono serviti.

"Il mercato delle PMI si trova ad affrontare una sfida significativa in termini di business e trasformazione digitale", ha affermato Di Giambattista di AptusPAR. "Per far fronte al crescente panorama delle minacce, alimentato dall’intelligenza artificiale, e alle esigenze dei clienti, queste aziende sanno di dover evolversi rapidamente. Tuttavia, le opzioni disponibili sul mercato sono per lo più grandi società di consulenza, spesso troppo costose e con tempi di realizzazione lunghi, poco adatti alle esigenze di realtà in rapida evoluzione".

In qualità di partner di trasformazione per la crescita, AptusPAR ascolta le esigenze specifiche dei clienti, collaborando alla creazione di soluzioni adatte al business, ai tempi e al budget disponibili. Secondo Mario DiNatale, CISO di Odyssey Group, "AptusPAR è da anni un asso nella manica in situazioni in cui dobbiamo assolutamente portare a termine un progetto ad alta priorità entro tempi impossibili. Non ci hanno mai deluso e apprezzo il rapporto che abbiamo costruito".

La missione di AptusPAR è quella di supportare le organizzazioni con strategie personalizzate e un'esecuzione guidata da esperti che promuovano una crescita sostenibile e una leadership digitale. Per garantire che gli incarichi rispettino tempi, budget e obiettivi aziendali, l'azienda segue un approccio in tre fasi:

Valutazione: analizzare meticolosamente l'attuale panorama digitale di un'organizzazione, identificando lacune, inefficienze e potenziale inutilizzato per gettare accurate basi per la trasformazione.

Consulenza: fornire strategie chiare e pratiche, progettate per un impatto concreto, utilizzando una profonda conoscenza del team e della rete in ambito cloud, della sicurezza informatica e delle operazioni.

Progresso: implementare soluzioni trasformative e personalizzate con rapidità e precisione, che rendano i sistemi a prova di futuro, accelerino la crescita e creino un impatto duraturo.



Per scoprire come AptusPAR può aiutarti a trasformare la tua azienda, contattaci qui.

Informazioni su AptusPAR

AptusPAR è un fornitore di servizi di trasformazione digitale incentrato sull’innovazione digitale, l'automazione dei processi e la trasformazione aziendale. La missione dell’azienda è fornire alle organizzazioni strategie personalizzate e un'esecuzione guidata da esperti che promuovano una crescita sostenibile e una leadership digitale.

Contatto per i media:

PR@aptuspar.com

