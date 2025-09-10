Bitget Wallet colabora con Aave para lanzar Stablecoin Earn Plus, un producto flexible con un rendimiento del 10 % a largo plazo

SAN SALVADOR, El Salvador, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet, la billetera líder de criptomonedas sin custodia, ha decidido colaborar con Aave, el protocolo de préstamos descentralizado más grande y confiable, para lanzar Stablecoin Earn Plus, que ofrece un rendimiento porcentual anual (APY) base a largo plazo del 10 %, superior a los rendimientos disponibles en la actualidad en otras billeteras de custodia propia y principales plataformas de intercambio. La iniciativa une los mercados de préstamos en cadena de Aave con los subsidios de rendimiento patentados de Bitget Wallet, lo que permite a usuarios de todo el mundo obtener ingresos denominados en dólares con acceso a los fondos al instante.

El producto canaliza los USDC aportados por los usuarios hacia los fondos de préstamos sobregarantizados de Aave en la red Base, en la que los intereses de los prestatarios son complementados por Bitget Wallet para garantizar un rendimiento mínimo del 10 % APY sobre depósitos de hasta 10.000 dólares. La participación comienza desde tan solo 1 dólar, con ganancias que se acumulan en tiempo real y retiros que se procesan en segundos. Este producto garantiza que los depósitos sigan siendo líquidos para transferencias, operaciones bursátiles o pagos, lo que contrasta claramente con los productos bancarios tradicionales, que pueden tardar días en liberar fondos y ofrecen tasas de interés inferiores al 2 % anual.

En comparación con los productos de rendimiento de ambas bolsas y otras billeteras de custodia propia, Stablecoin Earn Plus de Bitget Wallet ofrece aproximadamente el doble de rendimiento, mientras que la mayoría de las alternativas no ofrecen más del 6 % de APY por servicios similares basados en USDC. Los mercados de préstamos en cadena como Aave suelen ofrecer rendimientos más altos que las plataformas centralizadas, ya que los fondos se ajustan directamente a demanda de los prestatarios sin márgenes intermedios ni gastos generales de custodia. Los rendimientos de las criptomonedas estables de Aave han demostrado ser los más atractivos del mercado en términos de rentabilidad ajustada riesgos, lo que superó a los bonos del Tesoro en los últimos 18 meses.

Bitget Wallet se integra directamente con Aave y envía depósitos en cadena a mercados de préstamos sobregarantizados, con cada transacción verificable en blockchain. Además, la billetera mantiene un fondo de protección al usuario, respaldado por 6.500 BTC, que tiene ahora un valor superior a los 700 millones de dólares, lo que refleja su amplio compromiso con la seguridad de los usuarios de forma paralela con los resguardos de protocolos descentralizados.

Stani Kulechov, fundador de Aave Labs, comentó, "Bitget Wallet facilita el acceso a los rendimientos de Aave a más personas en todo el mundo. Al conectar billeteras fáciles de usar con mercados en cadena de confianza, quienes ahorran de manera habitual, ahora pueden beneficiarse de finanzas abiertas y transparentes".

Jamie Elkaleh, director de Marketing de Bitget Wallet, agregó: "La colaboración con Aave nos permite conectar oportunidades de rendimiento de nivel institucional con una base de usuarios más amplia. La creación de Stablecoin Earn Plus con tecnología de Aave le permite a Bitget Wallet ofrecer a los usuarios una mayor tasa de APY con acumulación en tiempo real y flexibilidad para retirar fondos en cualquier momento, todo ello dentro de la misma billetera que ya utilizan para realizar transacciones entre cadenas, efectuar pagos y descubrir nuevas oportunidades. Esta creación es un paso práctico hacia nuestra visión de hacer que las criptomonedas sean lo suficientemente sencillas como para formar parte de la vida cotidiana de todas las personas”.

Para poner en circulación Stablecoin Earn Plus en el mercado, Bitget Wallet colaboró con Aave y el proveedor de servicios TokenLogic para garantizar que la integración se ajustara a los objetivos de sostenibilidad del protocolo a largo plazo. El producto se basa en los aTokens con intereses de Aave, que transfieren los rendimientos subyacentes a los usuarios en tiempo real de forma automática. Con el tiempo, este marco se podría ampliar a activos y redes adicionales, lo que ampliará el acceso a los mercados de liquidez de Aave mediante uno de los mayores canales de distribución de billeteras a nivel mundial.

Bitget Wallet planea ampliar Stablecoin Earn Plus a otras criptomonedas estables, protocolos y blockchains en los próximos meses, en consonancia con su visión más amplia: "criptomonedas para todos", cuyo objetivo es convertir los activos digitales en una herramienta viable para ahorrar, realizar pagos e invertir en todo el mundo. Como promoción de lanzamiento, los usuarios que participen entre el 9 y el 15 de septiembre recibirán un 18 % de APY mejorado durante la primera semana.

Acerca de Aave

Aave es la plataforma de finanzas descentralizadas (DeFi) más grande y confiable del mundo, con casi 70.000 millones de dólares en depósitos y más de 28.000 millones de dólares en préstamos activos. Creada íntegramente sobre software de blockchain y regida por su comunidad de titulares de tokens AAVE, Aave opera como una red de ahorro y préstamo a nivel mundial en la que las personas pueden obtener ingresos al depositar criptomonedas o criptomonedas estables, obtener préstamos al instante con criptomonedas como garantía, ahorrar y hacer crecer sus activos de manera automática e intercambiar tokens directamente en la plataforma. Todo funciona mediante contratos inteligentes transparentes, sin bancos, sin papeleo y con acceso abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en todo el mundo. Visite Aave.com

Acerca de Bitget Wallet

Bitget Wallet es una billetera de criptomonedas sin custodia diseñada para simplificar y proteger las criptomonedas para todos. Con más de 80 millones de usuarios, ofrece una gama completa de servicios de criptomonedas, incluyendo swaps, análisis de mercado, staking, recompensas, exploración de DApp y soluciones de pago. Con soporte para más de 130 cadenas de bloques y millones de tokens, Bitget Wallet permite las operaciones multicadena sin interrupciones en cientos de DEX y puentes entre cadenas. Respaldada por un fondo de protección de usuarios de más de 300 millones de dólares, garantiza el máximo nivel de seguridad para los activos de los usuarios. Su visión es Crypto for Everyone (Criptomonedas para todos): hacer que el uso de las criptomonedas sea más sencillo, más seguro y forme parte de la vida cotidiana de mil millones de personas.

