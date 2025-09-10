Bitget Wallet s’associe à Aave pour lancer Stablecoin Earn Plus, un produit flexible à long terme offrant un rendement de 10 %

SAN SALVADOR, El Salvador, 10 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet, le principal portefeuille de cryptomonnaies non dépositaire, a choisi de s’associer à Aave, le protocole de prêts décentralisé le plus important et le plus fiable, pour lancer Stablecoin Earn Plus, qui offre un rendement annuel effectif (APY) de 10 %, supérieur aux rendements actuellement proposés par les autres portefeuilles autogérés et les principales plateformes d’échanges. Cette initiative combine les marchés de prêts on-chain d’Aave avec les subventions de rendement exclusives de Bitget Wallet, permettant aux utilisateurs du monde entier de percevoir des revenus libellés en dollars tout en conservant un accès instantané à leurs fonds.

Le produit achemine les USDC fournis par les utilisateurs vers les pools de prêts surcollatéralisés d’Aave sur le réseau Base, où les intérêts des emprunteurs sont complétés par Bitget Wallet afin de garantir un rendement minimum APY de 10 % sur les dépôts jusqu’à 10 000 dollars. La participation commence à partir de seulement 1 USD, tandis que les gains s’accumulent en temps réel et les retraits sont traités en quelques secondes. Cela garantit que les dépôts restent liquides pour les transferts, le trading ou les paiements, ce qui contraste largement avec les produits bancaires traditionnels, où plusieurs jours peuvent être nécessaires pour débloquer les fonds et les taux sont inférieurs à 2 % par an.

Comparé aux produits de rendement proposés par les plateformes d’échange et d’autres portefeuilles autogérés, Stablecoin Earn Plus de Bitget Wallet offre un rendement environ deux fois supérieur, la plupart des alternatives ne dépassant pas 6 % d’APY pour des services similaires basés sur les USDC. Les marchés de prêts on-chain tels qu’Aave offrent souvent des rendements plus élevés que les plateformes centralisées, car les fonds sont directement adaptés à la demande de l’emprunteur sans spreads intermédiaires ni frais de garde. Les rendements des stablecoins d’Aave se sont révélés être les plus attractifs du marché en termes de rendements ajustés au risque, surpassant les bons du Trésor au cours des 18 derniers mois.

Bitget Wallet s’intègre directement à Aave, en envoyant les dépôts on-chain sur des marchés de prêts surcollatéralisés, chaque transaction étant vérifiable sur la blockchain. Le portefeuille maintient également un Fonds de Protection des Utilisateurs adossé à 6 500 BTC, et désormais valorisé à plus de 700 millions d’USD, reflétant ainsi son engagement plus large en faveur de la sécurité des utilisateurs, en complément des garanties offertes par les protocoles décentralisés.

Stani Kulechov, Fondateur d’Aave Labs, a déclaré, « Bitget Wallet facilite l’accès aux rendements d’Aave pour un plus grand nombre de personnes à travers le monde. En reliant des portefeuilles faciles à utiliser à des marchés on-chain de confiance, les épargnants quotidiens peuvent désormais tirer parti d’une finance ouverte et transparente. »

Jamie Elkaleh, Directeur marketing chez Bitget Wallet, a ajouté, « Notre partenariat avec Aave nous permet de relier des opportunités de rendement de niveau institutionnel à une base d’utilisateurs élargie. La création de Stablecoin Earn Plus optimisé par Aave permet à Bitget Wallet d’offrir aux utilisateurs un APY plus élevé avec un cumul en temps réel et la possibilité de retirer les fonds à tout moment, le tout dans le même portefeuille que celui qu’ils utilisent déjà pour trader entre les différentes blockchains, effectuer des paiements et découvrir de nouvelles opportunités. Cela constitue une étape concrète vers notre objectif qui est de rendre la cryptomonnaie suffisamment simple pour qu’elle fasse partie du quotidien de chacun. »

Pour lancer Stablecoin Earn Plus sur le marché, Bitget Wallet a collaboré avec Aave et le prestataire de services TokenLogic afin de garantir que l’intégration soit conforme aux objectifs de durabilité à long terme du protocole. Le produit repose sur les aTokens rémunérés d’Aave, qui transfèrent automatiquement les rendements sous-jacents aux utilisateurs en temps réel. Avec le temps, ce cadre pourrait s’étendre à d’autres actifs et réseaux, élargissant ainsi l’accès aux marchés des liquidités d’Aave grâce à l’un des plus grands canaux de distribution mondiaux de portefeuilles électroniques.

Bitget Wallet prévoit d’étendre Stablecoin Earn Plus à d’autres stablecoins, protocoles et blockchains dans les mois à venir, conformément à sa vision plus large « Crypto for Everyone », à savoir « La cryptomonnaie pour tous » visant à faire des actifs numériques un outil viable pour l’épargne, les paiements et les investissements à l’échelle mondiale. Dans le cadre de la promotion de lancement, les utilisateurs qui participent entre le 9 et le 15 septembre bénéficieront d’un APY amélioré de 18 % pendant la première semaine.

À propos d’Aave

Aave est la plateforme de finance décentralisée (DeFi) la plus importante et la plus fiable au monde, totalisant près de 70 milliards de dollars de dépôts et plus de 28 milliards de dollars de prêts actifs. Entièrement bâtie sur un logiciel blockchain et gérée par sa communauté de détenteurs de tokens AAVE, Aave fonctionne comme un réseau mondial d’épargne et d’emprunt où les utilisateurs peuvent gagner de l’argent en déposant des cryptomonnaies ou des stablecoins, emprunter instantanément en utilisant des cryptomonnaies comme garantie, épargner et faire croître leurs actifs automatiquement et échanger des tokens directement sur la plateforme. Tout fonctionne grâce à des smart contracts, transparents, sans banque, sans paperasse et avec un accès ouvert 24h/24 et 7j/7, dans le monde entier. Rendez-vous sur Aave.com

À propos de Bitget Wallet

Bitget Wallet est un portefeuille de cryptomonnaies non dépositaire conçu pour rendre la cryptomonnaie simple et sûre pour tout le monde. À l’appui de plus de 80 millions d’utilisateurs, il propose une suite complète de services crypto, intégrant notamment les échanges (ou swaps), les analyses de marché, le staking, le récompenses, un navigateur DApps et des solutions de paiement. Compatible avec plus de 130 blockchains et des millions de jetons, Bitget Wallet permet un trading multichaîne fluide via des centaines d’échanges décentralisés (ou DEX) et de ponts inter-chaînes. Soutenu par un fonds de protection des actifs numériques valorisé à plus de 300 millions de dollars, il apporte un niveau de sécurité optimal à ses utilisateurs. « Crypto for Everyone » (La crypto pour tous), telle est sa vision. Et pour lui donner vie, l’entreprise s’efforce de la rendre plus simple, plus sûre, et d’en faire un élément de la vie quotidienne pour un milliard de personnes.

