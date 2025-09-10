Bitget Wallet משתפת פעולה עם Aave להשקת Stablecoin Earn Plus, מוצר גמיש לטווח ארוך עם תשואה של 10%

סן סלבדור, אל סלבדור, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget Wallet, חברת הארנק הקריפטוגרפי ללא במשמורת, בחרה לשתף פעולה עם Aave, פרוטוקול ההלוואות המבוזר הגדול והאמין ביותר, כדי להשיק את Stablecoin Earn Plus המספק תשואה שנתית (APY) בסיסית לטווח ארוך שעומדת על 10%, גבוה יותר מהתשואות הזמינות כיום בארנקים אחרים עם משמורת עצמית ובבורסות העיקריות. היוזמה משלבת את שווקי ההלוואות המקוונים של Aave עם סובסידיות התשואה הקנייניות של Bitget Wallet, והיא מאפשרת למשתמשים ברחבי העולם להרוויח הכנסה נקובה בדולר עם גישה מיידית לכספים.

המוצר מנתב USDC המסופק על ידי המשתמשים למאגרי ההלוואות בעלות בטוחות יתר של Aave ברשת Base, כשהריבית מהלווים זוכה להשלמה מצד Bitget Wallet כדי להבטיח תשואת APY בגובה 10% לכל הפחות על פיקדונות עד 10,000 דולר. ההשתתפות מתחילה ברמה של מדולר אחד בלבד, כאשר הרווחים נצברים בזמן אמת והמשיכות עוברות עיבוד תוך שניות. זה מבטיח שהפיקדונות יישארו נזילים להעברות, מסחר או תשלומים - בניגוד מוחלט למוצרי בנקאות מסורתיים, שלפעמים דורשים כמה ימים לשחרור כספים ומציעים ריביות של מתחת ל-2% בשנה.

בהשוואה למוצרי תשואה משתי הבורסות וכן מארנקים אחרים במשמורת עצמית, Stablecoin Earn Plus של Bitget Wallet מציע תשואה פחות או יותר כפולה, כאשר רוב החולפות מספקות APY שאינו גדול מ-6% עבור שירותים דומים מבוססי USDC. שווקי הלוואות מבוססי בלוקצ'יין, כדוגמת Aave, מספקים לעתים קרובות תשואות גבוהות יותר מאשר פלטפורמות מרכזיות מכיוון שהכספים מותאמים ישירות לביקוש של הלווים ללא מרווחי תיווך וללא תקורת משמורת. תשואות המטבעות היציבים של Aave הוכיחו את עצמן כתשואות האטרקטיביות ביותר בשוק, וטובות יותר מאג"ח ממשלתיות ב-18 החודשים האחרונים.

Bitget Wallet משתלב ישירות עם Aave, ושולח פיקדונות ברשת לשווקי הלוואות עם בטוחות היתר, כאשר כל עסקה ניתנת לאימות בבלוקצ'יין. הארנק גם מתחזק קרן הגנת משתמשים המגובה ב-6,500 אסימוני Bitcoin, ששוויה כעת עומד על למעלה מ-700 מיליון דולר, המשקפת את מחויבותה הרחבה יותר לאבטחת המשתמש במקביל לאמצעי ההגנה של פרוטוקולים מבוזרים.

סטני קולצ'וב (Stani Kulechov), מייסד Aave Labs, אמר: "Bitget Wallet הופכת את התשואות של Aave לפשוטות לגישה עבור יותר אנשים ברחבי העולם. על ידי חיבור ארנקים קלים לשימוש עם שווקים מהימנים ברשת, חוסכים יומיומיים יכולים כעת ליהנות ממימון פתוח ושקוף".

ג'יימי אלקאלה (Jamie Elkaleh), מנהל השיווק ב-Bitget Wallet, הוסיף: "השותפות עם Aave מאפשרת לנו לחבר הזדמנויות תשואה ברמה מוסדית עם בסיס משתמשים רחב יותר. בניית Stablecoin Earn Plus המופעל על ידי Aave מאפשרת ל- Bitget Wallet להציע למשתמשים APY גבוה יותר עם צבירה בזמן אמת וגמישות למשוך בכל עת - הכל באותו ארנק שאנשים כבר משתמשים בו כדי לסחור בין רשתות, לבצע תשלומים ולגלות הזדמנויות חדשות. זהו צעד מעשי לקראת החזון שלנו להפוך את הקריפטו לפשוט מספיק כדי להיות חלק מחיי היומיום, עבור כולם".

בהבאת Stablecoin Earn Plus לשוק, Bitget Wallet שיתפה פעולה עם Aave וספק השירות TokenLogic כדי להבטיח שהאינטגרציה תואמת את יעדי הקיימות ארוכי הטווח של הפרוטוקול. המוצר בנוי על aTokens נושאי הריבית של Aave, המעבירים אוטומטית תשואות בסיס למשתמשים בזמן אמת. עם הזמן, מסגרת זו יכולה להתרחב לנכסים ורשתות נוספים, ולהרחיב את הגישה לשווקי הנזילות של Aave באמצעות אחד מערוצי הפצת הארנקים הגלובליים הגדולים ביותר.

Bitget Wallet מתכננת להרחיב את Stablecoin Earn Plus למטבעות יציבים, פרוטוקולים ובלוקצ'יין נוספים בחודשים הקרובים, בהתאם לחזון הרחב יותר שלה "קריפטו לכולם" להפוך נכסים דיגיטליים לכלי בר-קיימא לחיסכון, תשלומים והשקעות ברחבי העולם. כמבצע השקה, משתמשים שישתתפו בין ה-9 בספטמבר ל-15 בספטמבר יקבלו APY משופר של 18% במהלך השבוע הראשון.

למידע נוסף, בקרו בבלוג Bitget Wallet.

אודות Aave

Aave היא פלטפורמת המימון המבוזר (DeFi) הגדולה והאמינה ביותר בעולם, עם כמעט 70 מיליארד דולר בפיקדונות ומעל 28 מיליארד דולר בהלוואות פעילות. בנויה כולה על תוכנת בלוקצ'יין ונשלטת על ידי קהילת מחזיקי אסימוני AAVE שלה, Aave פועלת כרשת חיסכון והלוואות גלובלית שבה אנשים יכולים להרוויח על ידי הפקדת קריפטו או מטבעות יציבים, ללוות באופן מיידי באמצעות קריפטו כבטוחה, לשמור ולהגדיל נכסים באופן אוטומטי ולהחליף אסימונים ישירות בפלטפורמה. הכל מתנהל על חוזים חכמים שקופים, ללא בנקים, ללא ניירת וגישה פתוחה 24/7 ברחבי העולם. בקרו באתר Aave.com

אודות Bitget Wallet

Bitget Wallet היא אפליקציית ארנק קריפטוגרפי ללא משמורת שנועד להפוך את הקריפטוגרפיה לפשוטה, חלקה ומאובטחת עבור כולם. עם למעלה מ-80 מיליון משתמשים, הארנק משלב חבילה מלאה של שירותים קריפטוגרפים, כולל עסקאות החלפה, תובנות שוק, הימורים, תגמולים, דפדפן DApp ופתרונות תשלום. Bitget Wallet תומכת ביותר מ-130 רשתות בלוקצ'יין ומיליוני אסימונים, ומאפשרת מסחר חלק בריבוי רשתות עם תמיכה במאות DEX וגשרים חוצי רשתות. עם גיבוי של קרן להגנה על משתמשים ששוויה יותר מ-300 מיליון דולר, היא מבטיחה את רמת האבטחה הגבוהה ביותר לנכסי המשתמשים. החזון שלה הוא קריפטו לכולם – להפוך את הקריפטו לפשוט יותר, בטוח יותר וחלק מחיי היומיום של מיליארד אנשים.

למידע נוסף בקרו באתרים: פייסבוק / Discord / טיקטוק / לינקדאין / יוטיוב / טלגרם / X

לפניות מהמדיה צרו קשר עם media.web3@bitget.com

תמונה הנלווית להודעה זו זמינה בכתובת

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d200b3d5-dea6-4e28-8994-4bc16849d29a