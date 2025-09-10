ビットゲットウォレット (Bitget Wallet)、アーベ (Aave)との協力により長期フレキシブル10%利回り商品「ステーブルコイン・アーン・プラス (Stablecoin Earn Plus)」をローンチ

エルサルバドル、サンサルバドル発, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手のノンカストディアル型暗号通貨ウォレットであるビットゲットウォレット は、ステーブルコイン・アーン・プラス をローンチするにあたり、最大かつ最も信頼されている分散型レンディングプロトコルであるアーベとの提携を選択した。これにより、現在他のセルフカストディ型ウォレットや主要な取引所における長期ベース年利回り (APY) である10%を超える利回りを実現している。 このイニシアチブでは、アーベのオンチェーンレンディング市場とビットゲットウォレット独自の利回り補助を組み合わせ、世界中のユーザーがドル建て収入を得られるようになり、即座の資金アクセスも可能である。

同商品は、ユーザーから提供されたUSDCをベース (Base) ネットワーク上のアーベの過担保レンディングプールに入れ、ビットゲットウォレットが借り手からの利子を補完し、最大額10,000米ドル (約147万円) までの預金に対して最低10%の利回りが保証される。 わずか1米ドル (約147円) から参加可能で、収入はリアルタイムで発生し、引き出しは数秒で処理される。 このことにより、預金は送金、取引、または決済のための流動性を保つことができる。これは、資金のリリースに数日を要することがあり、金利が年率2%を下回る従来の銀行商品とは、きわめて対照的である。

ほとんどの代替サービスは、同様のUSDCベースのサービスでAPY 6%以下であるため、ビットゲットウォレットのステーブルコイン・アーン・プラスは、取引所やその他のセルフカストディ型ウォレットの利回り商品と比較して約2倍のリターンを提供している。 アーベのようなオンチェーンレンディング市場は、資金が仲介スプレッドやカストディの諸経費なく借り手の需要に直接マッチングされるため、中央集権型プラットフォームよりも高い利回りを提供することが多い。 アーベのステーブルコインの利回りは、過去18ヶ月間に国債を上回り、市場で最も魅力的なリスク調整後リターンであることが実証されている。

ビットゲットウォレットではアーベが直接組み込まれているため、過担保レンディング市場にオンチェーンで預金を送金し、ブロックチェーン上で各取引が検証可能になっている。 このウォレットはまた、6,500 BTCに支えられているユーザー保護基金も維持しており、これは現在7億米ドル (約1,032億円) 超の価値があり、分散型プロトコルのセーフガードと並行して、ユーザーのセキュリティに対する広範なコミットメントを反映している。

アーベラブズ (アーベ Labs) の創設者であるスタニ・クレチョフ (Stani Kulechov) は次のように述べている。「ビットゲットウォレットのおかげで、アーベの利回りを世界中のより多くの方々が簡単に利用できるようになっています。 使いやすいウォレットと信頼できるオンチェーン市場をつなぐことで、日常の貯蓄者がオープンで透明な金融の利点を活用できるようになりました。」

ビットゲットウォレットの最高マーケティング責任者であるジェイミー・エルカレ (Jamie Elkaleh) は次のように述べている。「アーベとの協力により、機関投資家レベルの利回りの機会を、より幅広いユーザーベースと結びつけることができます。 アーベを活用するステーブルコイン・アーン・プラスを構築することで、ビットゲットウォレットは、リアルタイムで発生する高いAPYと、いつでも引き出し可能な柔軟性をユーザーに提供しています。チェーン間での取引、決済、新たな機会の発見などをすべて、既に使用中のウォレットで実行できます。 これは、暗号通貨を誰もが日常生活の一部にできるようにシンプルにするという、ビットゲットウォレットのビジョンに向けた現実的な一歩です。」

ステーブルコイン・アーン・プラスを市場に投入するにあたり、ビットゲットウォレットはアーベおよびサービスプロバイダーのトークンロジック (TokenLogic) と協力し、この導入がプロトコルの長期的な持続可能性の目標に合致することを確保した。 この商品はアーベの利子付きaトークン (aTokens) 上に構築されており、基礎となる利回りをリアルタイムでユーザーに自動的に引き渡している。 このフレームワークは将来的にさらなる資産とネットワークに拡大し、世界最大級のウォレット流通チャネルを通じてアーベの流動性市場へのアクセスを拡大する可能性がある。

ビットゲットウォレットは、今後数ヶ月のうちに、ステーブルコイン・アーン・プラスを他のステーブルコイン、プロトコル、ブロックチェーンに拡大する予定である。これは、デジタル資産を世界中で貯蓄、決済、投資のために利用可能なツールにするという、より広範な「すべての人に暗号資産を (Crypto for Everyone)」という同社のビジョンに沿ったものである。 ローンチプロモーションとして、9月9日から9月15日の間に参加したユーザーは、最初の1週間にさらに高率な18%のAPYを受け取ることができる。

詳しくは、ビットウォレットのブログを閲覧されたい。

アーベについて

アーベは世界最大かつ最も信頼されている分散型金融 (DeFi) プラットフォームであり、約700億ドル (約10兆円) の預金と280億ドル (約4兆1,261億円) を超えるアクティブローンを有する。 すべてブロックチェーンソフトウェア上に構築され、アーベトークン保有者のコミュニティによって管理されるアーベは、グローバルな貯蓄・借入ネットワークとして運営されており、人々は暗号通貨やステーブルコインを預けることで収入を得たり、暗号通貨を担保として即座に借りたり、資産を自動的に貯蓄・成長させたり、プラットフォーム内で直接トークンを交換したりすることができる。 すべては透明性のあるスマートコントラクトで実行され、銀行も事務手続きもなく、24時間365日世界中でアクセスできる。 Aave.comにアクセスされたい

ビットゲットウォレットについて

ビットゲットウォレットは、すべての人にとって暗号資産をシンプルかつ安全にすることを目的に設計されたノンカストディアル暗号通貨ウォレットである。 8,000万人を超えるユーザーを有し、スワップ、マーケットインサイト、ステーキング、報酬、DApp探索、決済ソリューションなど、暗号資産に関する幅広い機能を一つに統合して提供している。 130以上のブロックチェーンおよび数百万種類のトークンに対応するビットゲットウォレットは、数百のDEX (分散型取引所) およびクロスチェーンブリッジを通じて、シームレスなマルチチェーン取引を実現している。 3億米ドル (約442億円) 超のユーザー保護基金によって支えられ、ユーザー資産に対する最高水準のセキュリティを保証している。 そのビジョンは「すべての人に暗号資産を (Crypto for Everyone)」であり、暗号資産をよりシンプルに、安全に、そして10億人にとって日常生活の一部となるよう実現を目指している。

