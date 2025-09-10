Bitget Wallet, Aave와 협력해 ‘Stablecoin Earn Plus’ 출시… 장기적·유연한 10% 수익률 제공

산 살바도르, 엘살바도르, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 대표적인 비수탁형(Non-custodial) 암호화폐 지갑인 Bitget Wallet이 세계 최대이자 가장 신뢰받는 탈중앙화 대출 프로토콜인 Aave와 파트너십을 맺고 Stablecoin Earn Plus를 출시한다고 발표했다. 이를 통해 연 10%의 장기 기준 수익률(APY)을 제공하게 되며, 이는 현재 다른 비수탁형 지갑이나 주요 거래소에서 제공되는 수익률보다 높은 수준으로 관측된다. 이번 이니셔티브는 Aave의 온체인 대출 마켓과 Bitget Wallet의 독자적인 수익 보조금을 결합해, 전 세계 사용자들이 달러 표시 수익을 얻으면서도 자금에 즉시 접근할 수 있도록 한다.

이 상품은 사용자가 예치한 USDC를 Base 네트워크 상의 Aave 초과담보 대출 풀에 공급하는 방식으로 운영된다. 여기서 차입자로부터 발생하는 이자는 Bitget Wallet이 보조해, 최대 미화 1만 달러(US$10,000) 예치금까지 최소 10% APY 수익을 보장한다. 참여는 단 1달러(US$1)부터 가능하며, 수익은 실시간으로 누적되고 출금은 몇 초 만에 처리된다. 이를 통해 예치금은 이체, 거래, 결제에 계속 유동성을 유지할 수 있으며, 자금 인출에 며칠이 걸리고 연 2% 미만의 금리를 제공하는 기존 은행 상품과는 극명한 대조를 이룬다.

거래소나 다른 비수탁형 지갑의 수익 상품과 비교했을 때, Bitget Wallet의 Stablecoin Earn Plus는 약 두 배 수준의 수익률을 제공한다. 유사한 USDC 기반 서비스 대부분이 연 6% APY를 넘지 못하는 반면, 본 상품은 10% APY를 보장한다. Aave와 같은 온체인 대출 마켓은 중앙화 플랫폼보다 더 높은 수익률을 제공하는 경우가 많다. 이는 자금이 중개 스프레드나 수탁 관리 비용 없이 차입 수요에 직접 매칭되기 때문이다. 실제로 지난 18개월 동안 Aave의 스테이블코인 수익률은 국채 수익률을 웃돌며 시장에서 가장 매력적인 위험 대비 수익률(risk-adjusted returns)로 입증됐다.

Bitget Wallet은 Aave와 직접 통합되어, 예치금을 온체인 초과담보 대출 마켓으로 송금하며, 모든 거래는 블록체인에서 검증 가능하다. 또한 지갑은 6,500 BTC(약 7억 달러 이상 가치)가 뒷받침하는 사용자 보호 기금(a User Protection Fund)을 운영하고 있어, 탈중앙화 프로토콜의 안전장치와 더불어 사용자 보안에 대한 폭넓은 의지를 반영하고 있다.

Aave Labs의 창립자인 Stani Kulechov는 “Bitget Wallet이 Aave의 수익률을 전 세계 더 많은 사람들이 쉽게 접근할 수 있도록 만들고 있다. 사용하기 쉬운 지갑을 신뢰할 수 있는 온체인 마켓과 연결함으로써, 이제 일상적인 저축자들도 개방적이고 투명한 금융의 혜택을 누릴 수 있게 되었다”라고 말했다.

Bitget Wallet의 최고마케팅책임자(CMO)인 Jamie Elkaleh는 “Aave와의 파트너십을 통해 기관급 수익 기회를 더 넓은 사용자층과 연결할 수 있게 되었다. Aave 기반으로 설계된 Stablecoin Earn Plus는 Bitget Wallet 사용자들이 더 높은 APY를 실시간으로 누적하고 언제든 유연하게 출금할 수 있도록 해준다. 이는 이미 사람들이 체인 간 거래, 결제, 새로운 기회 탐색을 위해 사용하고 있는 동일한 지갑 내에서 가능하다. 이는 암호화폐를 모두의 일상생활 속에서 간단히 활용할 수 있게 하겠다는 우리의 비전을 실현하는 실질적 한 걸음에 해당한다”라고 강조했다.

Stablecoin Earn Plus 출시 과정에서 Bitget Wallet은 Aave 및 서비스 제공업체인 TokenLogic과 협력하여, 이번 통합이 프로토콜의 장기적 지속 가능성 목표와 일치하도록 했다. 본 상품은 Aave의 이자 발생 토큰(aTokens)을 기반으로 구축되어, 기본 수익이 실시간으로 사용자에게 자동 전달된다. 향후 이 프레임워크는 더 많은 자산과 네트워크로 확장되어, 세계 최대 규모 지갑 배포 채널 중 하나를 통해 Aave의 유동성 마켓 접근성을 넓힐 수 있을 것으로 기대된다.

Bitget Wallet은 앞으로 몇 달 내에 Stablecoin Earn Plus를 추가 스테이블코인, 프로토콜, 블록체인으로 확대할 계획이다. 이는 전 세계적으로 디지털 자산을 저축, 결제, 투자에 활용할 수 있는 실질적 도구로 만들겠다는 “Crypto for Everyone” 비전과 맞닿아 있다. 출시 프로모션으로, 9월 9일부터 9월 15일 사이에 참여하는 사용자는 첫 주 동안 18% APY의 강화된 수익률을 제공받는다.

더 자세한 내용은 Bitget Wallet 블로그 (Bitget Wallet blog)에서 확인할 수 있다.

Aave 소개

Aave는 약 700억 달러의 예치금과 280억 달러 이상의 활성 대출을 보유한 세계 최대이자 가장 신뢰받는 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼이다. 블록체인 소프트웨어로만 구축되어 있으며 AAVE 토큰 보유자 커뮤니티에 의해 운영·거버넌스되는 Aave는 글로벌 저축 및 대출 네트워크로서, 사용자가 암호화폐나 스테이블코인을 예치해 수익을 얻고, 암호화폐를 담보로 즉시 대출을 받을 수 있으며, 자산을 자동으로 저축·증식하고, 플랫폼 내에서 직접 토큰을 교환할 수 있도록 한다. 모든 거래는 투명한 스마트 계약을 통해 이루어지며, 은행도, 서류 작업도 필요 없고, 연중무휴 24시간 전 세계 어디서든 접근이 가능하다. 자세한 내용은 Aave.com에서 확인할 수 있다.

Bitget Wallet 소개

Bitget Wallet은 모두가 쉽고 안전하게 암호화폐를 사용할 수 있도록 설계된 비수탁형(non-custodial) 지갑이다. 전 세계 8천만 명 이상의 사용자를 보유하고 있으며, 스왑, 시장 인사이트, 스테이킹, 리워드, DApp 탐색, 결제 솔루션 등 암호화폐 서비스를 한곳에 모아 제공한다. 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하며, 수백 개의 탈중앙화거래소(DEX)와 크로스체인 브리지를 통해 매끄러운 멀티체인 거래를 가능하게 한다. 또한 3억 달러 이상의 사용자 보호 기금(User Protection Fund)을 바탕으로, 사용자 자산에 대해 최고 수준의 보안을 보장한다. Bitget Wallet의 비전은 “Crypto for Everyone”으로, 암호화폐를 더 쉽고, 더 안전하며, 전 세계 10억 명의 사람들의 일상 속 일부로 만드는 것이다.

