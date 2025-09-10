A Bitget Wallet faz parceria com a Aave para lançar o Stablecoin Earn Plus, um produto flexível de longo prazo com rendimento de 10%

SAN SALVADOR, El Salvador, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget Wallet, principal carteira cripto não custodial, escolheu fazer parceria com a Aave, o maior e mais confiável protocolo de empréstimos descentralizados, para lançar o Stablecoin Earn Plus, oferecendo um rendimento percentual anual (APY) básico de longo prazo de 10%, superior aos rendimentos atualmente disponíveis em outras carteiras autocustodiais e grandes corretoras. A iniciativa combina os mercados de empréstimos onchain da Aave com os subsídios proprietários de rendimento da Bitget Wallet, permitindo que usuários no mundo todo obtenham renda em dólares com acesso instantâneo aos fundos.

O produto canaliza o USDC fornecido pelo usuário para os pools de empréstimos supercolateralizados da Aave na rede Base, onde os juros dos mutuários são complementados pela Bitget Wallet para garantir um retorno mínimo de 10% APY sobre depósitos de até US$ 10.000. A participação começa a partir de apenas US$1, com ganhos acumulados em tempo real e saques processados em segundos. Isso garante que os depósitos permaneçam líquidos para transferências, negociações ou pagamentos, em forte contraste com produtos bancários tradicionais, que podem levar dias para liberar fundos e oferecem taxas abaixo de 2% ao ano.

Em comparação com produtos de rendimento de corretoras e outras carteiras autocustodiais, o Stablecoin Earn Plus da Bitget Wallet oferece aproximadamente o dobro de retorno, sendo que a maioria das alternativas não fornece mais do que 6% APY em serviços semelhantes baseados em USDC. Os mercados de empréstimos onchain, como o Aave, costumam oferecer rendimentos mais elevados do que as plataformas centralizadas, porque os fundos são direcionados diretamente para a demanda dos mutuários, sem spreads intermediários ou despesas administrativas de custódia. Os rendimentos de stablecoins da Aave provaram ser os retornos mais atrativos ajustados ao risco no mercado, superando os Títulos do Tesouro nos últimos 18 meses.

A Bitget Wallet integra-se diretamente à Aave, enviando depósitos onchain para os mercados de empréstimos supercolateralizados, com cada transação verificável na blockchain. A carteira também mantém um Fundo de Proteção ao Usuário respaldado por 6.500 BTC, atualmente avaliado em mais de US$700 milhões, refletindo seu compromisso mais amplo com a segurança do usuário em paralelo com as salvaguardas dos protocolos descentralizados.

Stani Kulechov, fundador da Aave Labs, disse, "A Bitget Wallet está tornando os rendimentos da Aave mais fáceis de acessar para mais pessoas em todo o mundo. Ao conectar carteiras fáceis de usar com mercados onchain confiáveis, poupadores comuns agora podem se beneficiar das finanças abertas e transparentes."

Jamie Elkaleh, diretora de Marketing da Bitget Wallet, acrescentou, "A parceria com a Aave nos permite conectar oportunidades de rendimento em nível institucional com uma base de usuários mais ampla. Construir o Stablecoin Earn Plus com tecnologia Aave permite que a Bitget Wallet ofereça aos usuários um APY mais alto com acumulação em tempo real e a flexibilidade de sacar a qualquer momento, tudo dentro da mesma carteira que já utilizam para negociar entre redes, fazer pagamentos e descobrir novas oportunidades. É um passo prático em direção à nossa visão de tornar a cripto simples o suficiente para fazer parte da vida cotidiana, para todos.”

Ao lançar o Stablecoin Earn Plus no mercado, a Bitget Wallet colaborou com a Aave e o provedor de serviços TokenLogic para garantir que a integração estivesse alinhada com os objetivos de sustentabilidade de longo prazo do protocolo. O produto é construído sobre os aTokens da Aave, que rendem juros e automaticamente repassam os ganhos subjacentes aos usuários em tempo real. Com o tempo, essa estrutura poderá se expandir para outros ativos e redes, ampliando o acesso aos mercados de liquidez da Aave por meio de um dos maiores canais globais de distribuição de carteiras.

A Bitget Wallet planeja expandir o Stablecoin Earn Plus para outras stablecoins, protocolos e blockchains nos próximos meses, em linha com sua visão mais ampla de "Cripto para Todos", tornando os ativos digitais uma ferramenta viável para poupança, pagamentos e investimentos no mundo todo. Como promoção de lançamento, os usuários que participarem entre 9 e 15 de setembro receberão um APY aprimorado de 18% durante a primeira semana.

