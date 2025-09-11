Jenama buah tomato mewah YIKEDA Triumph Haofeng Agriculture Group Co., Ltd. membuat kemunculan sulungnya di Asia Fruit Logistica

HONG KONG, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Baru-baru ini, jenama tomato buah mewah YIKEDA telah membuat kemunculan di Pameran Logistik Buah-buahan Asia ke-18, menarik minat ramai peniaga dan menjalin kerjasama yang berterusan. Ini mempamerkan keupayaan kukuh serta keyakinan jenama tersebut di peringkat global.





Sebagai salah satu pameran profesional paling berpengaruh di Asia, Asia Fruit Logistica (AFL) telah mengumpulkan lebih 750 pempamer dari lebih 40 negara. Pada penyertaan sulungnya, YIKEDA menjadi salah satu tarikan utama. Di bawah Triumph Haofeng Agriculture Group Co., Ltd., jenama ini memberi tumpuan kepada produk seperti tomato ceri, jus tomato 100% NFC, air berkarbonat tomato plum, dan air kesihatan tomato. Produk-produknya telah mendapat pensijilan GI rendah dan diiktiraf oleh Frost & Sullivan sebagai "Tomato Ceri: Penjual Terbaik No. 1 di Seluruh Negara" dan "Jus Tomato 100% NFC: Penjual Terbaik No. 1 di Seluruh Negara".

Tomato ceri dan jus tomato 100% NFC YIKEDA telah menarik perhatian yang meluas. Semua tomato ceri YIKEDA dihasilkan di dalam rumah hijau kaca pintar milik syarikat induknya. Ia adalah bukan GMO, bebas daripada hormon tiruan dan logam berat, serta kaya dengan biji benih semula jadi. Rasanya pula penuh dengan jus dan mempunyai rasa tomato yang padat, menarik minat pembeli dari pelbagai negara untuk berbincang secara mendalam. Jus tomato 100% NFC pula mematuhi prinsip “tanpa air tambahan”, hanya menggunakan tomato tulen, yang turut menerima banyak pertanyaan dan maklum balas yang sangat positif.

Rumah Hijau Kaca Pintar Triumph Haofeng Agriculture Group

YIKEDA telah memulakan langkah perluasan globalnya. Tomato cerinya kini berada di pasar raya Eurospar di Rusia, jus tomato dieksport ke Korea Selatan, dan beberapa produknya telah dijual di pelbagai pasar raya di Hong Kong, China.

Pameran ini telah menjelaskan strategi jenama untuk “meperluaskan produk dan jenama secara global”. Pasukan YIKEDA kini sedang giat berusaha untuk memenuhi kriteria kemasukan pasaran dan cabaran pemeliharaan logistik dari pelbagai negara, demi memacu pertumbuhan yang berterusan dalam perniagaan luar negara.

Pengerusi Triumph Haofeng Agriculture Group dan pengasas jenama YIKEDA, Ma Tiemin, menyatakan bahawa jenama ini akan terus memperkasakan fokusnya dalam industri tomato. Mereka akan terus memperluaskan produk dan saluran pasaran dengan perspektif global.

Walaupun pameran ini telah berakhir, kerjasama yang terjalin terus mendapat momentum. Para pelanggan dari Belarus, Malaysia, Thailand dan beberapa wilayah lain telah menyatakan niat yang kukuh untuk bekerjasama. YIKEDA kini sedang mempercepatkan perjalanan ke pasaran global dengan menawarkan produk dan perkhidmatan yang berkualiti tinggi dan standard yang jitu.

Syarikat: Triumph Haofeng Agriculture Group Co., Ltd.

Pegawai Perhubungan: Jun Xiao

E-mel: xiaoj@haofengfood.com

Laman Web: www.yikeda.com.cn

Telefon: +86 400 658 0088

Bandar: QingDao

