中金公司参加香港第十届“一带一路高峰论坛”

香港, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 由香港特别行政区政府及香港贸易发展局联合主办的第十届“一带一路高峰论坛”隆重开幕。中金公司继续作为论坛合作伙伴参与盛会，中金公司董事长、管理委员会主席陈亮应邀出席论坛并在专题活动环节致开幕辞。中金公司管理委员会成员梁东擎等一同参会。



陈亮, 中金公司董事长、管理委员会主席



本次论坛以“合作求变 共建未来”为主题。 吸引了“一带一路”共建国家和地区的政府官员、商界代表、金融及投资专家、科技企业代表及经济学家出席论坛齐聚一堂，共同回顾“一带一路”倡议取得的丰硕成果，分享多边合作的实践经验，展望未来发展蓝图。香港特区行政长官李家超、香港贸易发展局主席马时亨等出席开幕式并致辞。



在题为“绿色数字创新，共筑互联世界” 的专题活动环节上，陈亮在开幕致辞中表示，近年来，中国以数字经济、绿色产业、人工智能等为代表的新质生产力正持续为经济增长注入新动能。这些领域的创新技术不仅推动了全球互联互通，更使世界各地广泛受益。以云计算、人工智能、智能驾驶等为代表的数字产品与服务出海，已成为中国企业“出海”的最新趋势，在东南亚、中东、非洲等市场获得高度认可。



他指出，新质生产力催生的新产业与新叙事不断涌现，为资本市场带来了结构性亮点与投资机会，推动市场对中国资产的价值重估。一些优质个股，尤其是香港上市的稀缺行业龙头企业受到外资青睐甚至追捧。

作为国际化程度最高的中资投行之一，中金公司始终秉持“植根中国，融通世界”的理念，致力于为全球优质企业、机构与投资者提供卓越的综合金融服务。未来，公司将继续携手全球客户与社会各界，积极推动技术创新与资本的互联互通贡献力量，共同把握经济增长与高质量共建“一带一路”的新机遇。

关于中国国际金融股份有限公司（中金公司）



中国国际金融股份有限公司（中金公司，601995.SH，3908.HK）成立于1995年，秉承「以人为本、以国为怀、植根中国、融通世界」的初心使命，致力于打造中国的国际一流投资银行，并成为未来金融体系的核心参与者。公司总部设在北京，在境内设有多家分、子公司，并在全国30个省、市、自治区拥有超过200个营业网点，同时在中国香港、纽约、伦敦、新加坡、法兰克福、东京、胡志明市、迪拜等地设有子公司或分支机构，具备境内外及跨境一站式服务能力。公司致力于为多元化的客户群体提供高质量金融增值服务，建立了以研究和信息技术为基础，投资银行、股票业务、固定收益、资产管理、私募股权和财富管理全方位发展的业务结构。



