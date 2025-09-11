Bigbank AS 2025. aasta augusti tulemused

August oli Bigbanki jaoks tugev kuu - laenuportfelli kasv jätkus keskmisest kõrgemal tasemel ning kasumlikkus oli hea.

Laenuportfell kasvas augustis 50 miljoni euro võrra. Ärilaenude portfell suurenes 28 miljoni euro võrra, kodulaenude portfell 15 miljoni euro võrra ja tarbimislaenude portfell 7 miljoni euro võrra. Augusti lõpuks ulatus kogu laenuportfell 2,5 miljardi euroni.

Hoiuseportfell kasvas samal ajal 19 miljoni euro võrra. Kasvu vedas jätkuvalt säästuhoiuse portfell, mis suurenes 25 miljoni euro võrra. Samas vähenes tähtajaliste hoiuste maht 8 miljoni euro võrra. Jätkub trend, kus lõppevate tähtajaliste hoiuste omanikud suunavad vahendid paindlikumatesse säästuhoiustesse.

Augustis avas Bigbank pangakontod Leedu eraklientidele. Nüüdsest saavad Leedu kliendid, sarnaselt Eesti klientidele, kasutada Bigbanki igapäevaseks arveldamiseks turu parimatel tingimustel: vabadelt vahenditelt teenitakse 2% aastaintressi ning kõik tehingud on täiesti tasuta. Pangakontode jääk kasvas augustis 2 miljoni euro võrra, ulatudes kuu lõpuks 6,5 miljoni euroni.

Augustis püsis 6 kuu euribor 2,1% juures, mis oli sarnane juuli tasemega. Intressikeskkonna stabiliseerumine vähendab jätkuvalt survet netointressituludele. Mida aeg edasi, seda enam mõjutab intressitulude aastast võrdlust laenuportfelli kasv ning üha vähem üldine intressimäärade langus. Hoiuseportfelli intressitase on samuti stabiliseerumas, kuid kerge langus jätkub. Netointressitulud kasvasid võrreldes eelmise aastaga kaheksa kuu lõikes 1,7 miljoni euro võrra.

Laenuportfelli krediidikvaliteet paranes jätkuvalt. Võrreldes 2024. aasta kaheksa kuuga vähenesid eeldatavad krediidikahjude netokulud ja eraldiste kulud kokku 9,3 miljoni euro võrra ehk 57%. Peamiseks põhjuseks on tarbimislaenude maksekäitumise paranemine kõigis kolmes Balti riigis. Mittetöötavate nõuete (3. etapp) osakaal vähenes võrreldes juuli lõpuga 0,2 protsendipunkti võrra, jõudes 4,5% tasemele.

Augusti puhaskasum oli 3,5 miljonit eurot. Lisaks netointressitulude kasvule ja krediidikahjude vähenemisele suurenesid kaheksa kuu lõikes ka neto teenustasud 0,9 miljoni euro võrra, samas kui halduskulud vähenesid 0,2 miljoni euro võrra.

Bigbanki meeskonnas töötas augusti lõpus 609 inimest. Meeskonna laienemine ja palgakasv on toonud kaheksa kuu kokkuvõttes kaasa 4,2 miljoni euro suuruse palgakulude kasvu võrreldes eelmise aastaga. Negatiivse arenguna suurenes tulumaksukulu 1,9 miljoni euro võrra, mis on tingitud 2025. aasta alguses Eestis ja Leedus jõustunud kõrgematest tulumaksumääradest.

Bigbanki 2025. aasta augusti majandustulemused:

Klientide hoiused ja saadud laenud kasvasid aastaga 507 miljoni euro võrra, ulatudes 2,7 miljardi euroni (+23%).

Nõuded klientidele suurenesid aastaga 543 miljoni euro võrra, jõudes 2,5 miljardi euroni (+27%).

Netointressitulud olid augustis 9,1 miljonit eurot; aasta esimese kaheksa kuuga kokku 69,7 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvasid netointressitulud 1,7 miljoni euro võrra (+2%).

Eeldatava krediidikahju netokulu ja eraldiste kulu oli kaheksa kuuga kokku 7,1 miljonit eurot, mis on 9,3 miljoni euro võrra ehk 57% vähem kui mullu.

Augusti puhaskasum oli 3,5 miljonit eurot. Kaheksa kuu kogukasum ulatus 25,8 miljoni euroni, kasvades võrreldes 2024. aasta sama perioodiga 2,4 miljoni euro võrra (+10%).

Omakapitali tootlus oli augustis 14,8%.





Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes August 2025 8 kuud 2025 8 kuud 2024 Erinevus YoY Neto tegevustulud kokku, sh 9 963 76 171 75 267 904 +1% Netointressitulu 9 120 69 721 68 022 1 699 +2% Neto teenustasud 899 6 855 5 929 926 +16% Tegevuskulud kokku, sh -4 641 -36 645 -30 726 -5 919 +19% Palgakulud -2 802 -21 527 -17 287 -4 240 +25% Halduskulud -1 106 -7 685 -7 862 177 -2% Kasum enne allahindluste kulu 5 322 39 526 44 541 -5 016 -11% Eeldatava krediidikahju netokulu ja eraldiste kulu -992 -7 120 -16 436 9 316 -57% Tulumaks -804 -6 588 -4 734 -1 853 +39% Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum 3 527 25 818 23 371 2 447 +10% Kasum/Kahjum lõpetatud tegevustest 0 0 29 -29 Aruandeperioodi kasum 3 527 25 818 23 400 2 418 +10% Ärimahud, tuhandetes eurodes August 2025 8 kuud 2025 8 kuud 2024 Erinevus YoY Klientide hoiused ja saadud laenud 2 746 098 2 746 098 2 238 741 507 357 +23% Nõuded klientidele 2 548 848 2 548 848 2 005 507 543 341 +27% Võtmenäitajad August 2025 8 kuud 2025 8 kuud 2024 Erinevus YoY ROE 14,8% 13,9% 15,9% -2,0pp Kulu/ tulu suhe (C/I) 46,6% 48,1% 40,8% +7,3pp Soovitusindeks (NPS) 61 58 56 +2





Võrreldes 2024. aasta augusti finantstulemustes avaldatuga on aasta varasema perioodi netointressitulu ja eeldatava krediidikahju netokulu korrigeeritud, vähendades mõlemat 1,9 miljoni euro võrra. Korrigeerimine on seotud tuvastatud veaga, mille kohaselt oli langenud krediidiväärtusega finantsvaradelt intressitulu arvestatud finantsvarade brutopositsioonilt, mitte netopõhiselt. Parandus ei mõjuta 2024. aasta augusti puhaskasumit.

Rohkem kui 30-aastase tegevusajalooga Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 31.08.2025 seisuga oli panga bilansimaht kokku 3,2 miljardit eurot ning omakapital 288 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 176 000 aktiivse kliendi ning üle 600 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2.

Argo Kiltsmann

Juhatuse liige

Telefon: +372 5393 0833

E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee

www.bigbank.ee