Ehituse algus Liveni Iseära ja Peakorteri projektides

Iseära projekti arendav Liven AS-i („Liven“) tütarettevõte Liven Kodu 16 OÜ sõlmis järgmiste ridamajade ehituse peatöövõtulepingu Tesron Ehitus OÜ-ga, kes on ka projekti varasemate ridamajade ehituse peatöövõtja. 2026. aasta sügisel valmib Lutsu tn 5 ja Koha tn 5-8, Harkujärve küla, 30 uut kodu. Ehitustööde maht on ligi 6 miljon eurot, millele lisandub käibemaks. Ehitatavast 30 kodust on tänaseks broneeritud ja müüdud 16 ehk 53%.

Iseära projekti varasemates etappides on juba valminud või valmimas kokku 107 kodu ridamajades ja 36 kodu kortermajades. Järgnevatel aastatel on kavas rajada täiendavalt kokku üle 200 uue kodu. Iseära projekti arhitekt on ARS Projekt OÜ ning rohkem infot projekti kohta leiab kodulehelt iseara.liven.ee.

Septembris algas ka ehitus Liveni ja Oma Grupp OÜ 50/50 ühisettevõtte EK 6 OÜ poolt arendatavas Peakorteri projektis. Põhja-Tallinnas, Kalamaja ja Kopli vahel asuvas Karjamaa asumis, aadressidel Erika tn 6a ja 6b, valmivad 2027. aasta aluses 67 uut kodu. Kahe kuuekorruselise uue eluhoone ning üheksakorruselise rekonstrueeritava veetorni ehituse peatöövõtja on Oma Ehitaja AS.

Ehitustööde hinnanguline maht on ligi 13 miljon eurot, millele lisandu käibemaks. Ehitatavast 67 kodust on tänaseks broneeritud ja müüdud 18 ehk 27%. Ehitatavate Peakorteri kodude arhitekt on PIN Arhitektid OÜ ning rohkem infot projekti kohta leiab kodulehelt peakorter.liven.ee.



Joonas Joost

Liven AS finantsjuht

E-post: joonas.joost@liven.ee