Aduro Clean Technologies nimmt an technischen Konferenzen im September in Europa und Nordamerika teil

LONDON, Ontario, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro” oder das „Unternehmen”) (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gab heute bekannt, dass es im September 2025 an einer Reihe von Fach- und Branchenkonferenzen teilnehmen wird.

Diese Veranstaltungen bringen globale Experten, Branchenführer, die sich am politischen Dialog beteiligen, und nachgelagerte Akteure zusammen, die den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft und nachhaltigen Innovationen gestalten. Für Aduro bieten sie die Möglichkeit, die Hydrochemolytic™-Technologie zu präsentieren, mit Interessengruppen aus verschiedenen Branchen in Kontakt zu treten und die Sichtbarkeit zu erhöhen, was die allgemeinen Bemühungen des Unternehmens ergänzt. Dazu gehört auch die Weiterentwicklung der „Next Generation Process“-Pilotanlage (Pilotanlage für den Prozess der nächsten Generation), die derzeit in Betrieb genommen wird.

Pyroliq III 2025 – Pyrolyse und Verflüssigung von Biomasse und Abfällen

Datum: 7. bis 12. September 2025

Veranstaltungsort: Grand Hotel San Michele, Cetraro, Kalabrien, Italien

Website:https://engconf.us/conferences/chemical-engineering/pyroliq-iii-2025-pyrolysis-and-liquefaction-of-biomass-and-wastes

Birendra Adhikari, Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung, wird einen Vortrag über die Fortschritte bei der Hydrochemolytic™-Technologie von Aduro halten. Pyroliq III ist eine führende internationale Konferenz, die weltweit Experten für die Pyrolyse und Verflüssigung von Biomasse, organischen Rückständen und Abfällen zusammenbringt. Das Programm umfasst Plenarsitzungen und Posterpräsentationen zu den Themen Reaktorentwicklung, technisch-ökonomische Analyse, Lebenszyklusbewertung und Kommerzialisierung und bietet eine einzigartige Plattform für den wissenschaftlichen Austausch in einer Retreat-ähnlichen Umgebung.

Chemical Recycling Europe Forum 2025

Datum: 16.–17. September 2025

Veranstaltungsort: Van Der Valk Hotel Brussels Airport, Machelen, Brüssel, Belgien

Website:https://chemicalrecyclingeurope.eu/chemical-recycling-europe-forum-2025-agenda-announced/

Abe Dyck, Head of Corporate Development, wird Aduro in dem Forum vertreten. Die von Chemical Recycling Europe (CRE) veranstaltete Konferenz bringt Branchenführer, Regulierungsbehörden und Innovatoren zusammen, um die Rolle des chemischen Recyclings beim Aufbau einer Kreislaufwirtschaft zu erörtern. CRE ist der wichtigste europäische Branchenverband, der sich für die Förderung von Politik, regulatorischen Rahmenbedingungen und Technologiestandards für das chemische Recycling einsetzt. Das Forum bietet eine Plattform für den Dialog zwischen Unternehmen und politischen Entscheidungsträgern und zeigt auf, wie neue Technologien wie die Hydrochemolytic™-Technologie von Aduro die Klima- und Kreislaufwirtschaftsziele Europas unterstützen können.

IRPC 2025 – International Refining & Petrochemical Conference

Datum: 29. September bis 1. Oktober 2025

Veranstaltungsort: Hyatt Regency Houston West, Houston, Texas, USA

Website: https://hpirpc.com/elementor-6455/

Eric Appelman, Chief Revenue Officer, und Abe Dyck, Head of Corporate Development, werden Aduro gemeinsam auf der IRPC 2025 vertreten. Aduro wird seine Hydrochemolytic™-Technologie einem internationalen Publikum aus Raffinerieunternehmen, Petrochemieunternehmen und Technologieentwicklern vorstellen. Die von Hydrocarbon Processing veranstaltete IRPC ist eine auf Betreiber ausgerichtete Konferenz, die praktische Einblicke in die Prozessoptimierung, saubere Kraftstoffe, die digitale Transformation und die Kreislaufwirtschaft bietet. Angesichts des zunehmenden Interesses der Industrie an der Integration des chemischen Recyclings in nachgelagerte Prozesse wird Aduro einen Beitrag zu dieser Debatte leisten und aufzeigen, wie mit der Hydrochemolytic™-Technologie aus schwer recycelbaren Kunststoffen wertvolle Rohstoffe hergestellt werden können. Aduro präsentiert sich erneut auf der IRPC und knüpft damit an die erfolgreiche Teilnahme des Unternehmens an der Konferenz 2024 an.

„Unsere Strategie besteht darin, entlang der gesamten Wertschöpfungskette aktiv zu werden und den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft voranzutreiben“, sagte Ofer Vicus, CEO von Aduro. „Ich bin stolz darauf, wie das Team Aduro das Unternehmen weiterhin auf globaler Ebene repräsentiert, die Vielseitigkeit der Hydrochemolytic™-Technologie demonstriert und bei angesehenen Stakeholdern Anerkennung erlangt. Durch seinen Beitrag zum akademischen Dialog bei der Pyroliq III, die Teilnahme an den politischen und branchenbezogenen Diskussionen beim Chemical Recycling Europe Forum und die Kontaktaufnahme mit nachgelagerten Betreibern bei der IRPC erhöht Aduro seine Sichtbarkeit und stimmt sich mit den verschiedenen Interessengruppen ab, die die Umgestaltung des Kunststoffabfallrecyclings vorantreiben und die Einführung innovativer chemischer Recyclinglösungen fördern.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic™ Technology des Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem die Teilnahme von Aduro an der Pyroliq III, dem Chemical Recycling Europe Forum und der International Refining & Petrochemical Conference, die erwarteten Vorteile einer Zusammenarbeit mit Interessengruppen aus Industrie, Wissenschaft und Politik sowie die potenziellen Auswirkungen solcher Aktivitäten auf Kooperationsmöglichkeiten und die Sichtbarkeit auf dem Markt. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, stellen zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar. Aufgrund ihrer inhärenten Unsicherheit sollte man sich daher nicht übermäßig auf solche Aussagen verlassen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem ungünstige Marktbedingungen, die Wirksamkeit von Kommunikations- und Outreach-Initiativen, potenzielle technologische Herausforderungen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung ausreichender Finanzmittel und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/695fcf49-5353-45f9-8d74-6f6097297d5a.