11. september, 2025

Meddelelse

US News & World Report-webinaret “New Frontiers in Kidney Care” fremhæver NGAL-biomarkøren

KØBENHAVN, DANMARK og BOSTON, MA, USA, 11. september – BioPorto A/S (BioPorto eller Selskabet) (CPH:BIOPOR) annoncerer det kommende virtuelle arrangement fra US News & World Report: “New Frontiers in Kidney Care”, som vil fokusere på akut og kronisk nyresygdom globalt samt de tiltag, der kan sikre de bedst mulige behandlingsresultater inden for nyresundhed. Webinaret afholdes torsdag den 11. september fra kl. 13.00 til 14.00 ET. Link til tilmelding: https://www.usnews.com/news/live-events/new-frontiers-in-kidney-care

US News & World Report har til formål at støtte forbrugere, erhvervsledere og politiske aktører i at træffe velinformerede beslutninger. “US News Best Hospitals”-guiden fremhæver amerikanske institutioner med ekspertise inden for 15 voksen-specialer, mens deres årlige “Roll of US News Best Children's Hospitals” rangerer de førende medicinske centre inden for 11 pædiatriske specialer. Lederne på disse hospitaler omfatter kliniske forskere og behandlere, der forbedrer praksis og igangsætter forandringer, som får international opmærksomhed. Listerne over de ti bedste hospitaler kan findes på https://health.usnews.com/best-hospitals/rankings.

Tidligere på året opfordrede Verdenssundhedsorganisationen (WHO) til en mere omfattende og koordineret indsats for nyresundhed på globalt plan. Organisationen fremhævede betydningen af at integrere nyresundhed og hele spektret af nyrebehandling i bredere, holistiske strategier for forebyggelse og håndtering af ikke-smitsomme sygdomme.

Shanley Chien, sundhedsredaktør hos U.S. News, vil fungere som ordstyrer for panelet, sammen med anerkendte oplægsholdere:

Ayse Akcan Arikan, M.D., Divisions of Critical Care and Nephrology, Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine; Medical Director, Extracorporeal Liver Support; Medical Director, Critical Care Nephrology and Acute Dialysis, Texas Children's Hospital

Prasad Devarajan, M.D., Director, Division of Nephrology and Hypertension; Louise M. Williams Endowed Chair; Medical Director, Stone Center; Director, Nephrology Clinical and Biomarker Laboratory, Cincinnati Children’s Hospital Medical Center; Professor of Pediatrics, University of Cincinnati; Senior Medical Director, BioPorto

Jay L. Koyner, M.D., Professor of Medicine, Section of Nephrology, University of Chicago; Medical Director, Inpatient Dialysis Unit; Director of ICU Nephrology; Associate Program Director, Nephrology-Critical Care Fellowship





BioPorto sætter pris på muligheden for at støtte dette webinar og værdsætter indsatsen fra både ordstyreren og oplægsholderne. Alle bidragsydere har indgående erfaring med forskning i nyrebiomarkører, herunder NGAL.

Programmet afvikles live med paneldebat og tid til spørgsmål fra publikum. Link til tilmelding: https://www.usnews.com/news/live-events/new-frontiers-in-kidney-care



Dette er en oversættelse af den engelske version af meddelelsen. Der kan være dele, som muligvis ikke er oversat ordret. I tilfælde af uoverensstemmelser, finder den engelske version anvendelse.

For yderligere information, kontakt venligst

Jennifer Zonderman, BioPorto, SVP for Global Marketing & Commercialization, +1 617 694 2918, jmz@bioporto.com

Hanne Foss, BioPorto, Head of Investor Relations, +45 4529 0000, investor@bioporto.com

About Acute Kidney Injury

Akut nyreskade (AKI) er en pludselig opstået tilstand med nyresvigt eller nyrefunktionstab, der opstår inden for få timer til dage. AKI forårsager en ophobning af affaldsstoffer i blodet og gør det vanskeligt for nyrerne at opretholde den rette balance mellem kropsvæsker. AKI kan også påvirke andre organer såsom hjerne, hjerte og lunger og er almindeligt hos patienter, der er på hospitalsintensivafdelinger. For mere information om AKI besøg venligst: https://bioporto.com/aki/.

About BioPorto

BioPorto er en in-vitro diagnostisk virksomhed, der udvikler nyre biomarkerer, der hjælper med at redde patienters liv og forbedre deres livskvalitet – værktøjer designet til at hjælpe klinikere med at forbedre patientbehandlingen. Selskabet anvender sin ekspertise inden for antistoffer og assays til at udvikle en pipeline af nye tests til sygdomme med store, uadresserede medicinske behov, hvor testene kan bidrage til at forbedre behandlingen og sikre større økonomisk effektivitet for patienter, hospitaler og sundhedssystemer. BioPortos førende produkt er baseret på NGAL biomarkøren og er udviklet med fokus på tidlig identifikation og vurdering af akut nyreskade. Akut nyreskade er en ofte forekommende sygdom, som kan have betydelige konsekvenser, herunder alvorlig sygdom og høj dødelighed, hvis den ikke identificeres og behandles tidligt. Ved at måle NGAL kan læger identificere patienter med potentiel risiko for akut nyresvigt hurtigere end med den nuværende standardmetode, hvilket muliggør tidligere intervention og skræddersyede behandlingsstrategier for patienterne.

Virksomheden markedsfører NGAL-tests under relevante registreringer, herunder CE-mærkning i flere lande samt FDA-godkendte ProNephro AKITM (NGAL) i USA.

BioPorto har kontorer i København (Danmark) og i Boston, MA (USA). Selskabets aktier er noteret på NASDAQ Copenhagen. For yderligere information besøg venligst www.bioporto.com.