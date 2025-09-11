Découvrez l’avenir au CIFTIS 2025

 | Source: 2025 CIFTIS 2025 CIFTIS

PÉKIN, 11 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CIFTIS 2025, China International Fair for Trade in Services (CIFTIS), se tiendra du 10 au 14 septembre au Shougang Park de Pékin. Au cours de cet événement international, les visiteurs pourront explorer ce que nous réserve l’avenir en termes de technologie, culture, tourisme et opportunités d’études à l’étranger.

https://xhnewsapi.xinhuaxmt.com/share/news_pc?id=1123229197926400&showType=3008&utdId=2830951edf4048f2a8167bdccc53cbe6&version=5.0.0

Source : 2025 CIFTIS

 

            











        

            

            
Contact Data


                
                
        



        


        
        
        
    

        






        

            

                

                    

                        
Recommended Reading