Vorschau auf die CIFTIS 2025: Innovation, Kultur und nachhaltige Entwicklung im Shougang-Park

PEKING, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Vorfeld der CIFTIS 2025 wirft Xinhua-Korrespondentin Zhang Yunyi einen Blick auf den Shougang-Park, wo Industriegeschichte auf moderne Technologien trifft. Die einzigartige Mischung aus historischem Erbe und Innovation bietet einen ersten Vorgeschmack auf die Highlights der diesjährigen Messe.

https://xhnewsapi.xinhuaxmt.com/share/news_pc?id=1123259502682112&showType=3008&version=5.0.0&clientMarket=huawei&appChannel=huawei&clientMarket=huawei&appChannel=huawei

Quelle: CIFTIS 2025