Direct Securities au rendez-vous de Patrimonia avec ses solutions dédiées aux professionnels

Les 24 et 25 septembre prochain à Lyon, Direct Securities mettra en avant son expertise et ses services dédiés aux acteurs du conseil et de la gestion d’actifs à l’occasion du plus grand rendez-vous français de la gestion de patrimoine.

Direct Securities, un partenaire de référence pour les professionnels des placements

Direct Securities, la marque « BtoB » de Bourse Direct, accompagne depuis 2004 les conseillers en gestion de patrimoine, family offices, sociétés de gestion, banquiers ou courtiers, grâce à une offre complète de Front et Back-Office pour la gestion des comptes-clients. Cette prestation globale allie solutions d’investissements, technologie performante et accompagnement sur-mesure.

« Direct Securities, la marque de Bourse Direct destinée aux professionnels BtoBtoC, se positionne comme un pure player de la tenue de comptes titres et PEA. La solution est directe, tend vers du 100% digitalisé, elle n’intègre pas d’intermédiaire et donne accès à une expertise issue d’un acteur du métier de la bourse », explique Jenny Ruiz, Directrice du Pôle Clientèle Professionnelle de Direct Securities.



Découvrez nos solutions personnalisées à Patrimonia

Lors du salon Patrimonia à Lyon, les 24 et 25 septembre, les experts Direct Securities accueilleront les visiteurs au stand H40, Hall 2. Ils présenteront leurs services de tenue de comptes, de conservation des titres et des solutions personnalisables à la marque des professionnels du patrimoine.

« Nous sommes ravis de participer à l’édition Patrimonia 2025 qui nous permet de retrouver les acteurs de la gestion de patrimoine et de pouvoir leur présenter l’ensemble de notre offre innovante en matière d’investissements boursiers », ajoute Guillaume Rozan, Directeur du Business Development chez Direct Securities.



Patrimonia, au cœur des innovations et échanges de l’investissement

Depuis plus de 30 ans, Patrimonia est le rendez-vous majeur de la gestion de patrimoine en France. L’événement réunit chaque année plus de 9 000 professionnels et près de 380 exposants autour de conférences, débats, ateliers et innovations qui marquent l’évolution du secteur.

A propos de Bourse Direct :

Leader de la bourse en ligne en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

Bourse Direct propose aujourd’hui les tarifs les plus compétitifs du marché, avec un ordre de bourse à moins de 1 €, associé à une technologie permettant aux investisseurs d’optimiser la gestion de leur portefeuille en toute mobilité.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA et PEA-PME, est cotée sur Euronext. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur https://groupe.boursedirect.fr/.

