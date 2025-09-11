Axi asistirá a la Forex Expo 2025 de Dubái

SÍDNEY, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, bróker líder en el sector de divisas y CFD, anunció su asistencia a la Forex Expo de Dubái, que se celebrará los días 6 y 7 de octubre de 2025 en el Dubai World Trade Center.

Los asistentes tendrán la oportunidad de explorar el trading por medio de la plataforma de trading Axi, descubrir cómo pueden hacer crecer su negocio de IB y afiliados con ofertas exclusivas disponibles solo durante el evento. Además, podrán descubrir cómo pueden convertirse en operadores financiados mediante el programa insignia de asignación de capital del bróker, Axi Select, y acceder a financiamiento de capital por hasta 1 millón de dólares, y mucho más. “Invitamos a todos los operadores a visitar a nuestro equipo en el estand #3 y a descubrir el futuro del trading con Axi”, comentó Louis Cooper, director comercial de Axi. Agregó: “En nuestro compromiso por ofrecer a nuestros operadores y socios la ventaja necesaria para acelerar su potencial, traemos a la exposición de este año oportunidades emocionantes que no querrá perderse”.

Los fanáticos del futbol también pueden visitar el estand de Axi para conocer desde adentro la larga colaboración del bróker con el Manchester City, ocho veces campeón de la Premier League. Habrá artículos conmemorativos exclusivos del Manchester City y las mascotas del club estarán presentes para fotografías, además, los asistentes tendrán la oportunidad de ganar emocionantes premios del bróker.

Axi participó en la Forex Expo 2024 de Dubái y fue galardonado con el premio “Innovador del Año”*. Además de este reconocimiento, el bróker también recibió varios galardones del sector*, entre otros, “Bróker más confiable”, “Bróker del año” y “Empresa de trading propia más innovadora” de Finance Feeds y “Mejor bróker de Medio Oriente y Norte de África” de los Global Forex Awards.

Acerca de Axi

Axi es una empresa global de negociación de divisas y CFD en línea, con miles de clientes en más de 100 países de todo el mundo. Axi ofrece CFD para varias clases de activos como divisas, acciones, oro, petróleo, café y muchos más.

En Axi, nos enorgullece nuestra reputación como bróker honesto y justo y brindamos a nuestros clientes excepcionales servicios y condiciones de trading desde 2007. También colaboramos con las principales autoridades reguladoras de todo el mundo para garantizar que superamos los más altos estándares del sector.

Para obtener más información o para comentarios adicionales sobre Axi, comuníquese a: Media.Enquiries@axi.com

Promocionado por AxiTrader Ltd. Los derivados OTC conllevan un alto riesgo de pérdida de la inversión. Es posible que este contenido no esté disponible en su región. No constituye un asesoramiento de inversión.

El programa Axi Select está disponible únicamente para clientes de AxiTrader Limited. Los CFD conllevan un alto riesgo de pérdida de la inversión. En las operaciones que realicemos con usted, actuaremos como contraparte principal de todas sus posiciones. Es posible que este contenido no esté disponible en su región. Para obtener más información, consulte nuestros Términos del servicio. Se aplican las tarifas de operación estándar y un depósito mínimo.

*Otorgados al Grupo de Empresas Axi.