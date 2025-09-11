Axi sera présent au Forex Expo Dubai 2025

SYDNEY, 11 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le courtier FX et CFD de premier plan Axi a annoncé sa participation au Forex Expo Dubai, qui se tiendra les 6 et 7 octobre 2025 au Dubai World Trade Center.

Les participants auront l’occasion de découvrir le trading via la plateforme Axi, d’apprendre comment développer leur activité IB & Affiliate en profitant d’offres exclusives disponibles uniquement pendant l’événement, de comprendre comment devenir trader financé grâce au programme phare d’allocation de capital du courtier, Axi Select — avec un accès possible à un financement allant jusqu’à 1 million de dollars USD — et bien plus encore. « Nous invitons tous les traders à venir rencontrer notre équipe au stand n° 3 et à découvrir l’avenir du trading avec Axi », a déclaré Louis Cooper, directeur commercial chez Axi. « Soucieux d’offrir à nos traders et partenaires les moyens d’accélérer leur potentiel, nous proposons des opportunités passionnantes à ne pas manquer au salon cette année », a-t-il poursuivi.

Les passionnés de football pourront également découvrir sur le stand d’Axi le remarquable partenariat du courtier avec le club de Manchester City, huit fois champion de Premier League. Des objets de collection exclusifs de Manchester City et les mascottes du club seront présents sur place pour des séances de photos, et les participants auront la possibilité de remporter de sublimes prix offerts par le courtier.

Axi avait déjà participé au Forex Expo Dubai 2024 et y avait été honoré du prix « Innovator of the Year »* (Innovateur de l’année). En plus de cette distinction, le courtier a reçu plusieurs autres récompenses* de l’industrie, dont « Most Reliable Broker » (Courtier le plus fiable), « Broker of the Year » (Courtier de l’année), « Most Innovative Proprietary Trading Firm » (Société de trading propriétaire la plus innovante) de la part de Finance Feeds et « Best Broker MENA » (Meilleur courtier MENA) de la part des Global Forex Awards.

À propos d’Axi

Axi est une société internationale de trading de devises et de CFD en ligne et compte des milliers de clients répartis dans plus de 100 pays à travers le monde. Axi propose des CFD exposés à plusieurs classes d’actifs, notamment le Forex, les actions, l’or, le pétrole, le café et bien d’autres encore.

Chez Axi, nous sommes fiers de notre réputation de courtier honnête et équitable qui offre à ses clients un service et des conditions de trading exceptionnels depuis 2007. Nous travaillons également avec les principales autorités réglementaires mondiales afin de garantir que nos standards devancent toujours les normes les plus strictes du secteur.

Pour tout complément d’information ou pour obtenir des commentaires supplémentaires de la part d’Axi, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : Media.Enquiries@axi.com

Promu par AxiTrader Ltd. Les produits dérivés de gré à gré comportent un risque élevé de perte en capital. Ce contenu peut ne pas être disponible dans votre région. Il ne constitue pas un conseil en investissement.

Le programme Axi Select est exclusivement réservé aux clients d’AxiTrader Limited. Les CFD comportent un risque élevé de perte en capital. Dans le cadre relationnel qui nous lie, nous assumons le rôle de principale contrepartie à toutes vos positions. Ce contenu peut ne pas être disponible dans votre région. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter nos Conditions générales. Hors frais de trading standard et de dépôt minimum.

* Octroyé au groupe d’entreprises Axi.