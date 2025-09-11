アクシ、フォレックス・エキスポ・ドバイ2025に出展 

シドニー発, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 業界をリードするFX (外国為替証拠金取引) およびCFD (差金決済取引) ブローカーであるアクシ (Axi) は、2025年10月6日、7日にドバイ世界貿易センターで開催されるフォレックス・エキスポ・ドバイ (Forex Expo Dubai 2025) への出展を発表した。

参加者は、アクシ取引プラットフォームを通じた取引方法、イベント期間中限定の特別オファーを活用した紹介ブローカー (IB) およびアフィリエイトビジネスの拡大方法、同社の主力資本配分プログラムであるアクシセレクト (Axi Select) を通して資金獲得トレーダーになり、最大100万米ドル (約1億4,739万円) の資本資金配分を利用する方法などを学ぶ機会を得られる。「すべてのトレーダーの皆様に、ブース番号3の弊社チームにお立ち寄りいただき、アクシでトレーディングの未来を切り開いていただくことを推奨します」と、アクシの最高商務責任者であるルイス・クーパー (Louis Cooper) は述べている。同氏はまた、次のように付け加えている。「トレーダーやパートナーの皆様に潜在能力を開花させる優位性を提供することに尽力し、今年のエキスポには見逃せない魅力的な機会をご用意しております」。

サッカーファンは、アクシのブースを訪れることで、プレミアリーグで8回の優勝を果たしたマンチェスター・シティと同社との長年のパートナーシップについて、詳細な情報を得ることもできる。写真撮影のために、マンチェスター・シティの特別な記念品と同クラブのマスコットがブースに用意される。同社から提供される魅力的な賞品が当たるチャンスもある。

アクシは、フォレックス・エキスポ・ドバイ2024にも出展しており、「イノベーター・オブ・ザ・イヤー (Innovator of the Year)」賞*を受賞した。この賞に加え、同社は業界内で複数の栄誉*に輝いており、ファイナンスフィード (Finance Feeds) からは「最も信頼できるブローカー (Most Reliable Broker)」、「ブローカー・オブ・ザ・イヤー (Broker of the Year)」、「最も革新的なプロップファーム (Most Innovative Proprietary Trading Firm)」を、グローバル・フォレックス・アワード (Global Forex Awards) からは「中東・北アフリカ地域ベストブローカー (Best Broker MENA)」を受賞した。

アクシについて

グローバルオンラインFXおよびCFD取引会社のアクシは、世界100か国以上に数千人の顧客を擁している。また、アクシは外国為替、株式、金、原油、コーヒーなど、複数の資産クラスを対象としたCFDを提供している。

アクシは、2007年より顧客に卓越したサービスと取引環境を提供してきた、誠実かつ公正なブローカーとしての評判に誇りを持っている。また、業界最高水準を上回ることを目指し、世界各国の主要な規制当局とも連携している。

詳細情報またはアクシからの追加コメントについては、Media.Enquiries@axi.comまで問い合わされたい。

提供元：アクシトレーダーリミテッド (AxiTrader Limited)。OTCデリバティブには高い投資損失リスクが伴う。本コンテンツは、居住地域により利用できない可能性がある。投資助言を意図したものではない。

アクシ・セレクト・プログラムは、アクシ・トレーダー・リミテッド (AxiTrader Limited) の顧客のみ利用できる。CFDには高い投資損失リスクが伴う。利用者との取引において、当社がすべてのポジションの主要な取引相手となる。本コンテンツは、居住地域により利用できない可能性がある。詳細については、当社の利用規約を参照されたい。標準取引手数料および最低入金額が適用される。

*アクシグループ会社に付与された。