Axi, 2025년 Forex Expo Dubai 참가

시드니, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 글로벌 FX 및 CFD 부문을 선도하는 브로커 Axi는 오는 2025년 10월 6~7일 두바이 월드 트레이드 센터에서 열리는 Forex Expo Dubai에 참가한다고 발표했다.

참석자들은 이번 행사에서 Axi 트레이딩 플랫폼을 통한 거래 기회를 탐색하고, 현장에서만 제공되는 특별 혜택을 통해 IB(Introducing Broker) 및 제휴(Affiliate) 비즈니스를 성장시키는 방법을 알아볼 수 있다. 또한 Axi의 대표적인 자본 배정 프로그램인 Axi Select를 통해 최대 100만 달러(USD)의 자금 지원을 받아 펀딩 트레이더로 활동할 수 있는 기회도 주어진다. Axi의 최고사업책임자(CCO)인 Louis Cooper는 “모든 트레이더 여러분을 부스 #3에서 저희 팀과 만나 뵙고 Axi와 함께 거래의 미래를 열어가시길 초대합니다”라며, “우리는 트레이더와 파트너들이 잠재력을 가속화할 수 있도록 최적의 경쟁 우위를 제공하는 데 전념하고 있으며, 올해 엑스포에서는 놓쳐서는 안 될 흥미로운 기회를 선보일 예정”이라고 강조했다.

축구 팬들은 Axi 부스를 방문해 프리미어리그 8회 우승팀인 맨체스터 시티와의 오랜 파트너십에 대해 직접 살펴볼 수도 있다. 현장에는 맨체스터 시티의 특별 기념품과 구단 마스코트가 전시되어 사진 촬영 기회가 제공되며, 참가자들은 Axi가 마련한 다양한 경품을 받을 수 있는 기회도 갖게 된다.

Axi는 2024년 Forex Expo Dubai에도 참가했으며, 이 자리에서 ‘올해의 혁신가(Innovator of the Year)’ *상을 수상하는 영예를 안았다. 이와 더불어 Axi는 여러 업계 권위 있는 상*을 받았는데, Finance Feeds로부터 ‘가장 신뢰할 수 있는 브로커(Most Reliable Broker)’, ‘올해의 브로커(Broker of the Year)’, ‘가장 혁신적인 프롭 트레이딩 기업(Most Innovative Proprietary Trading Firm)’에 선정되었으며, Global Forex Awards에서는 ‘MENA 지역 최고 브로커(Best Broker MENA)’ 상을 수상했다.

About Axi

Axi는 전 세계 100개국 이상에서 수천 명의 고객을 보유한 글로벌 온라인 FX 및 CFD 트레이딩 회사다. Axi는 외환(Forex), 주식, 금(Gold), 원유(Oil), 커피(Coffee) 등 다양한 자산군의 CFD 상품을 제공한다.

Axi는 2007년 설립 이래 정직하고 공정한 브로커로서의 명성을 자랑하며, 고객에게 탁월한 서비스와 거래 환경을 제공해왔다. 또한 글로벌 주요 규제 기관과 협력해 업계 최고 수준을 뛰어넘는 기준을 준수하고 있다.

* 상은 Axi 그룹 계열사(Axi Group of Companies) 에 수여된 것이다.