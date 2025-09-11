Axi 将出席 2025 年迪拜外汇博览会 (Forex Expo Dubai 2025)  

悉尼, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 行业领先的外汇与差价合约经纪商 Axi 宣布，将出席于 2025 年 10 月 6 日至 7 日在迪拜世界贸易中心举办的迪拜外汇博览会。

参会者将有机会通过 Axi 交易平台探索交易，了解如何发展 IB 和联盟业务，获取仅在活动期间提供的独家优惠；还可通过该经纪商的旗舰资本配置计划 Axi Select 成为受资交易者，并获得高达 100 万美元的资金支持，以及更多内容。Axi 首席商务官 Louis Cooper 表示：“我们诚挚邀请所有交易者莅临 3 号展位与我们的团队交流，携手 Axi 开启交易的未来新篇章。” 他补充道：“我们致力于为交易者及合作伙伴提供助力，帮助他们充分挖掘潜力、提升竞争力。此次展会，我们将带来诸多不容错过的精彩合作机遇。”

足球爱好者也可前往 Axi 展位，深入了解该经纪商与八届英超冠军得主 Manchester City 的长期合作关系。Manchester City 独家纪念品及该俱乐部吉祥物将亮相现场供合影留念，参会者更有机会赢取由该经纪商提供的精彩奖品。

Axi 参加了 2024 年迪拜外汇博览会，并荣获“年度创新者” (Innovator of the Year) 奖*。除上述荣誉外，该经纪商还斩获多项行业殊荣*，包括 Finance Feeds 授予的“最可靠经纪商” (Most Reliable Broker)、“年度经纪商” (Broker of the Year) 及“最具创新力的自营交易公司” (Most Innovative Proprietary Trading Firm) 称号，以及 Global Forex Awards 颁发的“中东及北非地区最佳经纪商” (Best Broker MENA) 奖项。

关于 Axi

Axi 是一家全球在线外汇和差价合约交易公司，在全球 100 多个国家/地区拥有数千名客户。Axi 提供多种资产类别的差价合约交易，包括外汇、股票、黄金、石油、咖啡等。

自 2007 年以来，Axi 始终秉承诚信、公正之道，为客户提供卓越服务与优质交易环境，对此我们深感自豪。我们也和全球领先的政府监管部门合作，以确保自身超越行业最高标准。

如需了解更多信息或获取 Axi 的更多评论，请联系：Media.Enquiries@axi.com

由 AxiTrader Ltd. 推广。场外衍生品具有很高的投资损失风险。此内容在您所在的地区可能无法查看。不构成投资建议。

Axi Select 计划仅适用于 AxiTrader Limited 的客户。差价合约具有很高的投资损失风险。在我们与您进行的交易中，我们将作为您所有仓位的主要交易对手。此内容在您所在的地区可能无法查看。如需了解更多信息，请参阅我们的服务条款。适用标准交易费及最低入金要求。

*授予 Axi 集团公司。