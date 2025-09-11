Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL A/S
Meddelelse nr. 55 – 2025
til Nasdaq Copenhagen
11. september 2025
Gennemførsel af vedtægtsbestemt omregistrering af A-aktier til B-aktier samt oplysning om ændret antal stemmerettigheder og kapital
ROCKWOOL A/S har i dag gennemført omregistreringen af 102.048 A-aktier til et tilsvarende antal B-aktier (hver af nominelt kr. 1). Omregistreringen sker i henhold til vedtægternes § 6 og på anmodning fra ejerne af de pågældende A-aktier.
Selskabets vedtægter er blevet opdateret med de deraf følgende ændringer af størrelsen af selskabets A- og B-aktiekapital. Den samlede selskabskapital er uændret. Vedtægterne kan findes på selskabets hjemmeside.
I henhold til kapitalmarkedslovens § 32 er ROCKWOOL A/S forpligtet til at offentliggøre stemmerettigheder og aktiekapitalens størrelse i tilfælde af ændringer. ROCKWOOL A/S’ samlede antal stemmerettigheder og aktiekapital udgør (efter ændringen):
|Aktiekapital
(Nominel værdi, DKK)
|Antal aktier
(á DKK 1 hver)
|Antal stemmer
|A-aktier
|97.851.256
|97.851.256
|978.512.560
|B-aktier
|113.754.534
|113.754.534
|113.754.534
|Samlet
|211.605.790
|211.605.790
|1.092.267.094
Yderligere information:
Kim Junge Andersen
Senior Vice President, CFO
ROCKWOOL A/S
+45 46 55 80 15
Vedhæftet fil