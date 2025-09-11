Les Canadiens et Canadiennes songent à changer de banque et de prêteur pour répondre à leurs besoins en matière de crédit et de prêts hypothécaires

TORONTO, 11 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon une nouvelle étude d’Equifax Canada, les Canadiens et Canadiennes réévaluent leurs relations financières. En effet, un nouveau sondage* réalisé auprès des consommateurs et commandé par Equifax Canada a montré que de nombreuses personnes au Canada songent à changer de banque et de prêteur afin d’obtenir davantage de soutien en lien avec leurs besoins financiers et en matière de crédit.

Voici les principales conclusions du sondage :

56 % des détenteurs d’un prêt hypothécaire affirment qu’ils envisageront de refinancer leur prêt auprès d’un autre prêteur au moment du renouvellement.

57 % des Canadiens et Canadiennes âgés de moins de 35 ans opteraient pour une institution financière différente si celle-ci les aidait à développer et à surveiller leur crédit, comparativement à 38 % de ceux et celles âgés de 35 ans et plus.

40 % estiment que leur banque ou prêteur pourrait faire plus pour soutenir de manière proactive l’évolution de leurs besoins en matière de crédit (par exemple, en ajustant leur limite de crédit ou en leur proposant de nouvelles solutions).

95 % disent que la protection de leur crédit et de leur identité est importante.

79 % soulignent que l’accès au crédit est essentiel à l’atteinte de leurs objectifs financiers.

« Les jeunes adultes recherchent des outils pour surveiller et renforcer la santé de leur crédit. Ils sont également plus disposés à changer de prêteur s’ils estiment que leurs besoins ne sont pas satisfaits », a déclaré Julie Kuzmic, chef principale de la conformité, défense des intérêts des consommateurs à Equifax Canada. « Dans le contexte économique actuel, il est essentiel de faire preuve de proactivité en protégeant son crédit et d’en comprendre l’incidence sur ses options financières. »

Equifax offre une vérification du crédit gratuite , une éducation aux consommateurs et plusieurs couches de protection de l’identité grâce à la Protection Equifax Complet MC .

La pression relative aux prêts hypothécaires pourrait faire songer les emprunteurs à changer de prêteur

Près de deux détenteurs d’un prêt hypothécaire sur cinq (41 %) ont songé à changer de prêteur au cours de la dernière année, et une proportion semblable de détenteurs (38 %) ont indiqué avoir reçu des offres de refinancement de la part d’autres institutions financières. Quant aux nouveaux arrivants au Canada, 55 % d’entre eux ont envisagé de changer de fournisseur de services financiers, et 53 % d’entre eux ont déclaré qu’ils reçoivent des offres de refinancement ou de nouveau prêt hypothécaire. Les jeunes détenteurs d’un prêt hypothécaire sont également plus enclins à envisager de changer de prêteur : 62 % d’entre eux ont affirmé qu’ils prévoient de chercher des options de refinancement ailleurs au moment du renouvellement, comparativement à 52 % des détenteurs âgés de 35 ans et plus.

Les besoins en matière de crédit générationnels et des nouveaux arrivants

Alors que 72 % des Canadiens et Canadiennes âgés de 35 ans et plus affirment avoir un accès suffisant au crédit à l’heure actuelle, seulement 62 % de ceux et celles âgés de moins de 35 ans partagent cet avis. Les Canadiens et Canadiennes plus jeunes sont également plus susceptibles (58 %) de s’attendre à ce que leurs besoins en matière de crédit changent au cours des deux ou trois prochaines années, contre 40 % des Canadiens et Canadiennes plus âgés. Parmi les nouveaux arrivants, 84 % d’entre eux ont indiqué que l’accès au crédit était important pour l’atteinte de leurs objectifs, comparativement à 78 % des répondants nés au Canada. De plus, les nouveaux arrivants sont plus susceptibles de dire que leur banque et leur prêteur les ont aidés à établir des antécédents de crédit.

Offrir une aide aux consommateurs et aux entreprises canadiennes

La quasi-totalité des personnes interrogées (95 %) ont affirmé que la protection de leur crédit et de leur identité était très importante. « Protéger son identité n’a jamais été aussi important. La grande majorité des Canadiens et Canadiennes considèrent que la protection du crédit et de l’identité est essentielle pour atteindre et préserver leurs objectifs financiers », a ajouté Mme Kuzmic. « Surveiller votre dossier de crédit régulièrement, appliquer une sécurité numérique solide et rester à l’affût d’activités inhabituelles sont quelques-unes des meilleures mesures que vous pouvez prendre pour vous protéger. À Equifax, vous pouvez vérifier votre crédit gratuitement , car la surveillance de vos antécédents et de vos pointages de crédit peut vous aider à mieux comprendre votre situation de crédit actuelle. »

Des produits et du soutien relatifs au crédit et aux prêts

Parmi les personnes interrogées, 19 % des Canadiens et Canadiennes estiment qu’ils n’ont pas suffisamment accès aux produits de crédit et de prêt nécessaires à l’atteinte de leurs objectifs. Moins de la moitié d’entre eux (47 %) pensent que leur banque ou prêteur les aide à atteindre leurs objectifs financiers, et un peu plus de la moitié d’entre eux (54 %) disent faire confiance à leur banque ou à leur prêteur pour les aider à améliorer leur crédit au fil du temps. Ces lacunes pourraient contribuer à la désaffection, en particulier celle des jeunes adultes et des nouveaux arrivants, qui sont les plus disposés à chercher d’autres options.

Les solutions d’Equifax pour les consommateurs et les entreprises en vue d’aider les Canadiens et Canadiennes

Equifax est résolue à aider les Canadiens et Canadiennes à profiter de la meilleure situation financière possible, grâce à des solutions novatrices qui aident les consommateurs et les prêteurs à prendre des décisions qui les font progresser. Optimisée par le nuage Equifax ainsi que les données et analyses prédictives, Equifax est prête à venir en aide par le biais de solutions destinées aux consommateurs, aux entreprises et à la lutte contre la fraude telles que son Centre d’éducation des consommateurs , la Protection Equifax Complet , Bien-être financier pour entreprises , et le Prédicteur d’attrition de prêts hypothécaires .



* Equifax a réalisé ce sondage auprès de 1 512 Canadiens et Canadiennes âgés de 18 ans et plus, entre le 15 et le 18 août 2025, au moyen du panel en ligne de Léger. Un échantillon probabiliste de taille équivalente aurait une marge d’erreur de +/- 2,5 %, 19 fois sur 20.

