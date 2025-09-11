RadioMedix et Vect-Horus annoncent l'administration d'une première dose de 203Pb-RMX-VH-PIB dans le cadre d'une étude clinique exploratoire portant sur le traitement du glioblastome multiforme et de l'adénocarcinome canalaire pancréatique

Ce jalon marque une étape importante dans la collaboration entre RadioMedix et Vect-Horus, dont l’objectif est de faire progresser l'innovation dans le domaine des produits radiopharmaceutiques à visée théranostique afin de répondre à des besoins jusqu'ici non pris en charge en oncologie

HOUSTON et MARSEILLE, France, le 11 septembre 2025 – RadioMedix, Inc., société de biotechnologie de stade clinique spécialisée dans les produits radiopharmaceutiques ciblés innovants axés sur le diagnostic, le suivi et le traitement du cancer, et Vect-Horus, entreprise experte dans la conception et le développement de vecteurs moléculaires permettant l'adressage ciblé de molécules thérapeutiques et d'agents d'imagerie, ont annoncé aujourd'hui qu'une première dose de 203Pb-RMX-VH-PIB a été administrée dans le cadre d'une étude exploratoire sur de nouveaux médicaments expérimentaux (IND), afin d'en évaluer l'efficacité pour le diagnostic et le ciblage chez des patients atteints de glioblastome multiforme (GBM) et d'adénocarcinome canalaire pancréatique (ACCP).

« Les cancers dévastateurs tels que le GBM et l'ACCP sont souvent associés à un pronostic très sombre, avec des traitements à l'efficacité limitée. Le 203Pb-RMX-VH-PIB, qui est capable de traverser la barrière hémato-encéphalique, pourrait offrir une nouvelle approche pour cibler ces deux affections », explique Ebrahim S. Delpassand, M.D., PDG de RadioMedix. « Cette étude fournira les premières données humaines pour guider le développement clinique futur d'une radiothérapie à visée théranostique qui à terme pourrait améliorer la prise en charge clinique des patients. En tant que licencié du 203Pb-RMX-VH-PIB, nous avons à cœur de soutenir son développement et de faire progresser des outils de diagnostic innovants, susceptibles d'améliorer la compréhension et le traitement de ces maladies graves. »

Le produit d'imagerie diagnostique 203Pb-RMX-VH-PIB est un agent qui cible le récepteur des lipoprotéines de basse densité (LDLR), qui est surexprimé dans les tumeurs solides telles que le GBM et l'ACCP. Des études précliniques ont démontré une accumulation significative du 203Pb-RMX-VH-PIB dans les tumeurs, une condition préalable indispensable au succès d'une thérapie par radioligands ciblée (TRL).

L'objectif de cette étude clinique exploratoire est d'évaluer l'innocuité, la dosimétrie et la distribution du 203Pb-RMX-VH-PIB chez des patients atteints de GBM, la tumeur cérébrale la plus agressive et souvent fatale, et de l'ACCP, l'un des cancers les plus mortels et les plus résistants à la chimiothérapie. Ce radiotraceur facilitera le diagnostic dans le cadre d'une future alphathérapie ciblée (TAT) destinée à ces cancers.

« Nous sommes heureux d'annoncer le lancement de cet essai clinique, qui est une étape importante pour Vect-Horus et démontre la progression de notre collaboration avec notre partenaire RadioMedix. Nous sommes impatients de générer des données cliniques avec RadioMedix dans le but d'élargir les options de traitement pour les patients atteints de GBM et d'ACCP », a déclaré Alexandre Tokay, Président de Vect-Horus.

RadioMedix et Vect-Horus ont conclu un accord de co-développement et de licence concernant des agents théranostiques.

À propos de RadioMedix

RadioMedix, Inc. est une société de biotechnologie de stade clinique qui développe des solutions de précision dans le domaine de la médecine nucléaire et en particulier des produits radiopharmaceutiques ciblés pour le diagnostic, le suivi et le traitement des cancers difficiles à soigner dont la prise en charge laisse encore largement à désirer. Le portefeuille de cette société comprend des produits radiopharmaceutiques de pointe pour l'imagerie TEP et la thérapie par radionucléides, avec pour objectif de faire progresser la prochaine génération d'alphathérapies ciblées (TAT). Pour soutenir ses opérations, RadioMedix a construit The SPICA Center, une installation autonome et ultramoderne de 2 500 mètres carrés à la pointe de l'industrie radiopharmaceutique. En outre, l'entreprise offre un soutien complet à ses partenaires universitaires et industriels. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://radiomedix.com/ et suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de Vect-Horus

Vect-Horus conçoit et développe des molécules « vecteurs » qui facilitent l’adressage de molécules thérapeutiques ou d’agents d’imagerie vers des organes cibles, notamment le cerveau et les tumeurs. Cette technologie a déjà fait l'objet d'une preuve de concept sur des modèles animaux à l'aide de différentes molécules vectorisées. Créée en 2005, la société Vect-Horus est une spin-off de l’Institut de Neurophysiopathologie (INP, UMR7051, CNRS and Aix Marseille Université) anciennement dirigé par le Dr Michel Khrestchatisky, cofondateur de Vect-Horus. Vect-Horus compte 43 collaborateurs (la plupart dans la R&D) et a levé 42 millions d'euros en fonds propres et en subventions. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://vect-horus.com/ et suivez-nous sur LinkedIn.

