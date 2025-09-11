REITIR: Flöggun - Birta lífeyrissjóður

Sjá meðfylgjandi tilkynningu um flöggun frá Birtu lífeyrissjóði þar sem farið er niður fyrir 5% eignarhlut í Reitum fasteignafélagi hf.
Rekstur Reita á fyrri hluta ársins gekk vel og afkoma er í takt við útgefnar horfur. Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu nam 5.674 millj. kr. og heildarhagnaður 2.771 millj. kr. á fyrri árshelmingi....Read More
Reitir fasteignafélag hf., fyrir hönd Reita - þróunar ehf. og Reita atvinnuhúsnæðis ehf., og Þarfaþing ehf. hafa skrifað undir viljayfirlýsingu um að hefja hönnunarvinnu á Kringlureit. Aðilar lýsa...Read More