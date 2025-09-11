REITIR: Flöggun - Birta lífeyrissjóður

 | Source: Reitir fasteignafélag hf. Reitir fasteignafélag hf.

Sjá meðfylgjandi tilkynningu um flöggun frá Birtu lífeyrissjóði þar sem farið er niður fyrir 5% eignarhlut í Reitum fasteignafélagi hf.

Viðhengi


Attachments

Flöggun Reitir_10. september 2025

