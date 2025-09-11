Vugar Usi Zade, director de Operaciones de Bitget habla de la educación sobre blockchain en TEDx Manila

VICTORIA, Seychelles, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , la empresa líder en la bolsa de criptomonedas y Web3, se complace en compartir la charla de Vugar Usi Zade, su director de Operaciones "Las próximas mil millones de mentes: por qué la educación sobre blockchain es más importante que el mismo blockchain" impartida el 8 de septiembre en TEDx Forbes Park, que se celebró en Bonifacio High Street Cinemas, Bonifacio Global City, Manila. La sesión formó parte del programa de oradores de 2025 organizado por el Global AI Council.

Partiendo de las lecciones aprendidas en el mundo real a partir de las iniciativas educativas de Bitget, Vugar se centró en cómo la alfabetización y el acceso permiten alcanzar la autonomía mucho antes de que los gráficos de precios y los protocolos cobren importancia. El evento contó con una variada lista de participantes junto a Vugar, entre los que se encontraban Shekhar Natarajan, la Dra. Jacqueline M. Tolentino, Ben Nadareski, el Dr. Bryce Appelbaum y el actor y empresario Marvin Agustin, lo que refleja la amplia perspectiva de TEDx Forbes Park sobre los sistemas, la visión y la cultura.

Vugar Usi Zade, director de Operaciones de Bitget en el escenario

"En TEDx, en Manila, hablé sobre el dinero y la educación y sobre por qué ambos posibilitan la verdadera libertad", comentó Vugar Usi Zade, director de Operaciones de Bitget. "No estamos aquí para crear blockchain solo porque sí. Estamos aquí para formar pensadores que cuestionen, diseñen y ofrezcan productos al mercado. Estamos aquí para dar forma a las próximas mil millones de mentes".

Para celebrar su 7.° aniversario, Bitget organizó una animada Builders Night el 7 de septiembre y generó un ambiente entusiasta antes de la aparición de Vugar en TEDx. Este encuentro comunitario contó con elementos atractivos, como sesiones de preguntas y respuestas con los creadores, talleres rápidos, competencias amistosas y momentos sociales diseñados para creadores, personalidades importantes y líderes de opinión claves (KOL). Se trató de una clara demostración del compromiso de Bitget de promover una comunidad dinámica.

"El crecimiento de nuestra comunidad Builder en Filipinas desde 2024 demuestra lo que ocurre cuando se les da a los talentos la oportunidad de liderar y herramientas para aprender", afirmó José Mendoza, director nacional de Filipinas. "Builder+ es la prueba de que un programa sólido puede convertir la pasión en logros cuantificables y un impulso real, aunque esto es solo el principio".

El mensaje de Vugar “Próximas mil millones de mentes” planteó la educación como el camino que va de la curiosidad a la independencia y a la innovación. Su aparición junto a una variada lista de ponentes destacó el papel del evento como plataforma para ideas con impacto en el mundo real y se alinea directamente con el objetivo de Bitget de incorporar la educación financiera y las habilidades relacionadas con la Web3 al aprendizaje cotidiano mediante iniciativas, como Blockchain4Youth. Bitget continuará desarrollando sus programas Blockchain4Youth y Blockchain4Her, así como sus colaboraciones y herramientas, las cuales ayudarán a la próxima generación a tener un pensamiento crítico, construir con confianza y participar de manera trascendente en la economía Web3.

