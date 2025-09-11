Vugar Usi Zade, directeur des opérations de Bitget, s’exprime sur l’éducation à la blockchain lors de la conférence TEDx Manila

VICTORIA, Seychelles, 11 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde, est fière d’annoncer l’intervention de son directeur des opérations, Vugar Usi Zade, intitulée « The Next Billion Minds: Why Blockchain Education Matters More Than Blockchain Itself » (« Le prochain milliard d’esprits : pourquoi l’éducation à la blockchain est plus importante que la blockchain elle-même »), le 8 septembre lors de la conférence TEDx Forbes Park, organisée au Bonifacio High Street Cinemas à Bonifacio Global City, Manille. Cette allocution s’inscrivait dans le cadre du programme de conférences 2025 organisé par le Global AI Council.

S’appuyant sur les enseignements concrets issus des initiatives éducatives de Bitget, Vugar a mis l’accent sur l’importance de l’alphabétisation et de l’accès à l’information comme leviers d’autonomie, bien avant que les graphiques de prix et protocoles n’entrent en jeu. L’événement a réuni un panel diversifié comprenant également Shekhar Natarajan, la Dre Jacqueline M. Tolentino, Ben Nadareski, le Dr Bryce Appelbaum et l’acteur-entrepreneur Marvin Agustin, illustrant ainsi l’approche pluridisciplinaire de TEDx Forbes Park sur les systèmes, la vision et la culture.

Vugar Usi Zade, directeur des opérations chez Bitget sur scène

« Lors de l’événement TEDx à Manille, j’ai abordé les thèmes de l’argent, de l’éducation et de la manière dont ils permettent d’accéder à une véritable liberté », a déclaré Vugar Usi Zade, directeur des opérations chez Bitget. « Nous ne nous limitons pas à développer la blockchain en tant que telle. Nous souhaitons former des penseurs qui remettent en question, conçoivent et concrétisent. Nous voulons bâtir le prochain milliard d’esprits. »

À l’occasion de son 7ᵉ anniversaire, Bitget avait organisé la veille, le 7 septembre, une soirée Builders Night dynamique, donnant le ton à l’intervention de Vugar à la conférence TEDx. Cet événement communautaire proposait des activités interactives telles que des sessions AMA avec des créateurs, des ateliers rapides, des concours amicaux et des moments conviviaux, réunissant Builders, VIP et leaders d’opinion (KOL). Une initiative qui illustre parfaitement l’engagement de Bitget envers le développement d’une communauté active et innovante.

« La croissance de notre communauté Builder aux Philippines depuis 2024 démontre ce qui se produit lorsqu’on offre aux talents les moyens d’apprendre et de diriger », a indiqué Jose Mendoza , directeur national pour les Philippines. « Builder+ prouve qu’un programme solide peut transformer une passion en impact mesurable et en dynamique concrète. Et ce n’est que le début. »

Le message « Next Billion Minds » de Vugar a présenté l’éducation comme la voie menant de la curiosité à l’indépendance et à l’innovation. Sa participation aux côtés de personnalités diverses a souligné la vocation de l’événement : servir de plateforme à des idées ayant un véritable impact. Cela s’inscrit dans la volonté de Bitget d’intégrer la littératie financière et les compétences Web3 dans l’apprentissage quotidien, grâce à des initiatives telles que Blockchain4Youth. Bitget continuera à développer ses programmes Blockchain4Youth et Blockchain4Her, ainsi que ses partenariats et outils, afin d’aider la nouvelle génération à penser de manière critique, créer avec assurance et s’impliquer activement dans l’économie Web3.

