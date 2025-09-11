מנהל התפעול של Bitget, ווגאר אוסי זאדה, נתן הרצאה על חינוך בלוקצ'יין ב-TEDx מנילה





Bitget, בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה וחברת Web3, גאה לחלוק את הרצאתו של מנהל התפעול ווגאר אוסי זאדה (Vugar Usi Zade) "מיליארד המוחות הבאים: מדוע חינוך בלוקצ'יין חשוב יותר מהבלוקצ'יין עצמו" שהועבר ב-8 בספטמבר בפארק TEDx Forbes, שנערך ב-Bonifacio High Street Cinemas בעיר הגלובלית בוניפאסיו במנילה. המפגש היווה חלק מתוכנית הדוברים לשנת 2025 שנאצרה על ידי מועצת הבינה המלאכותית העולמית.

בהסתמך על לקחים מהעולם האמיתי מיוזמות החינוך של Bitget, ווגאר התמקד באופן שבו אוריינות וגישה פותחות אוטונומיה הרבה לפני שטבלאות מחירים ופרוטוקולים חשובים. האירוע כלל הרכב מגוון לצד ווגאר, כולל שקאר נטראג'אן, ד"ר ז'קלין מ. טולנטינו, בן נדרסקי, ד"ר ברייס אפלבאום והשחקן-יזם מרווין אגוסטין, המשקף את העדשה הרחבה של TEDx Forbes Park על מערכות, חזון ותרבות.





ווגאר אוסי זאדה, מנהל התפעול של Bitget על הבמה

"ב-TEDx במנילה, דיברתי על כסף, חינוך ומדוע הם פותחים חופש אמיתי", אמר ווגאר אוסי זאדה, מנהל תפעול ראשי ב-Bitget. "אנחנו לא כאן כדי לבנות בלוקצ'יין לשמה. אנחנו כאן כדי לבנות הוגים שמטילים ספק, מעצבים ושולחים. אנחנו כאן כדי לבנות את מיליארד המוחות הבאים".





לרגל יום השנה השביעי שלה, Bitget ארגנה ערב בונים תוסס ב-7 בספטמבר, ונתנה טון נלהב לקראת הופעתו של ווגאר ב-TEDx. מפגש קהילתי זה כלל אלמנטים מרתקים כגון AMA יוצרים, סדנאות מהירות, תחרויות ידידותיות ורגעים חברתיים ראשונים המיועדים לבונים, אח"מים ומובילי דעה מרכזיים (KOL). זו הייתה הפגנה ברורה של המחויבות של Bitget לטפח קהילה דינמית.

"הצמיחה של קהילת הבונים שלנו ברחבי הפיליפינים מאז 2024 מראה מה קורה כשאתה נותן לכישרונות מקום להוביל וכלים ללמוד", אמר מנהל אזור הפיליפינים חוזה מנדוזה (Jose Mendoza). " Builder+ היא הוכחה לכך שתוכנית חזקה יכולה להפוך תשוקה לתפוצה מדידה ומומנטום בעולם האמיתי, ואנחנו רק בתחילת הדרך."

המסר של ווגאר "מיליארד המוחות הבאים" מסגר את החינוך כנתיב מסקרנות לעצמאות לחדשנות. הופעתו לצד סגל מגוון של דוברים הדגישה את תפקידו של האירוע כפלטפורמה לרעיונות בעלי השפעה בעולם האמיתי, והיא מתיישבת ישירות עם הדחף של Bitget להפוך את האוריינות הפיננסית ומיומנויות Web3 לחלק מהלמידה היומיומית באמצעות יוזמות כמו Blockchain4Youth. בורסת Bitget תמשיך לבנות על התוכניות, השותפויות והכלים שלה Blockchain4Youth ו-Blockchain4Her שעוזרים לדור הבא לחשוב בצורה ביקורתית, לבנות בביטחון ולהשתתף באופן משמעותי בכלכלת ה-Web3.

