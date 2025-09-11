ビットゲット (Bitget) COOのヴガル・ウシ・ザデ (Vugar Usi Zade)、TEDxマニラでブロックチェーン教育について語る

セーシェル共和国ビクトリア発, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業であるビットゲット は、マニラのボニファシオ・グローバル・シティ (Bonifacio Global City) のボニファシオ・ハイ・ストリート・シネマズ (Bonifacio High Street Cinemas) で開催されたTEDxフォーブスパーク (Forbes Park) にて同社最高執行責任者のヴガル・ウシ・ザデが9月8日に行った講演「次の10億人の心： なぜブロックチェーン教育はブロックチェーンそのものよりも重要なのか? (The Next Billion Minds: Why Blockchain Education Matters More Than Blockchain Itself)」を紹介する。 このセッションは、グローバルAIカウンシル (Global AI Council) がキュレーションしている2025年講演者プログラムの一環であった。

ヴガルは、ビットゲットの教育イニシアチブから得た実世界の教訓をもとに、価格表やプロトコルが重要になるよりもずっと前に、リテラシーとアクセスがいかに自律性を解き放つかに焦点を当てた。 このイベントでは、シェカール・ナタラジャン (Shekhar Natarajan)、ジャクリーン・M・トレンティーノ博士 (Dr. Jacqueline M. Tolentino)、ベン・ナダレスキー (Ben Nadareski)、ブライス・アッペルバウム博士 (Dr. Bryce Appelbaum)、俳優で起業家のマーヴィン・アグスティン (Marvin Agustin) など、ヴガルと共に多様な顔ぶれが揃い、システム、ビジョン、文化に関するTEDxフォーブスパークの幅広い視点を反映していた。

舞台に立つビットゲットのCOO、ヴガル・ウシ・ザデ

ビットゲットの最高執行責任者であるヴガル・ウシ・ザデは次のように述べている。「マニラのTEDxで、私はお金と教育について、そしてなぜそれらが本当の自由を解き放つのかについてお話ししました。」 「当社は、単に構築するだけの目的でブロックチェーンに携わっているのではありません。 疑問を投げかけ、設計し、それを実現する思想家を育てるために携わっているのです。 私たちは、次の10億人の心を育成するために携わっているのです。」

舞台に立つビットゲットのCOO、ヴガル・ウシ・ザデ

ビットゲットは、設立7周年を記念して9月7日に活気あるビルダーズ・ナイト (Builders Night) を開催し、ヴガルのTEDx出演を前に興奮を高めた。 このコミュニティ集会は、クリエイターのAMA、クイックヒットワークショップ、フレンドリーなコンペティション、ビルダー、VIP、キーオピニオンリーダー (KOL) 向けにデザインされたソーシャルファースト・モーメントなど、魅力的な要素を備えていた。 これは、ダイナミックなコミュニティを育成するというビットゲットのコミットメントを明確に示すものであった。

フィリピン担当カントリーマネージャーのホセ・メンドーサ (Jose Mendoza) は次のように述べている。「2024年以来のフィリピン全土におけるビルダー (Builder) コミュニティの成長は、才能ある人材にリードする余地を与え、学ぶためのツールを提供することで、どのようなことが起こるかを示しています。」 「ビルダー+ (Builder+) は、強力なプログラムが情熱を測定可能なリーチと現実の勢いに変えることができることの証拠であり、この取り組みはまだ始めたばかりです。」

ヴガルの「次の10億人の心」のメッセージは、教育は、好奇心から自立、そして革新へと展開できる道筋であると主張した。 多様な講演者とともに登場したヴガルの姿は、実世界にインパクトを与えるアイディアのプラットフォームとしてのこのイベントの役割を強調するものであり、ブロックチェーン4ユース (Blockchain4Youth) のようなイニシアチブを通じて、金融リテラシーとWeb3スキルを日常的な学習の一部にしようという、ビットゲットの取り組みと完全に整合するものであった。 ビットゲットは、ブロックチェーン4ユースとブロックチェーン4ハー (Blockchain4Her) のプログラム、パートナーシップ、ならびに次世代が批判的思考を行い、自信を持って構築し、Web3エコノミーに有意義に参加できるよう支援するツールを引き続き構築していく。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億2,000万人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムなアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。 ビットゲットウォレットは、130以上のブロックチェーンと数百万種類のトークンに対応する、業界有数のノンカストディアル型暗号資産ウォレットである。 マルチチェーン取引、ステーキング、決済、2万以上のDAppsへの直接アクセスを提供し、高度なスワップ機能や市場インサイトも統合されたオールインワンプラットフォームとなっている。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグラ・リーガ (LALIGA)の公式暗号通貨パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 モータースポーツの世界では、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

