Ketua Pegawai Operasi Bitget, Vugar Usi Zade, Berucap Mengenai Pendidikan Blockchain di TEDx Manila

VICTORIA, Seychelles, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , sebuah bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka di dunia, dengan bangganya berkongsi ucapan Ketua Pegawai Operasi, Vugar Usi Zade, bertajuk “The Next Billion Minds: Why Blockchain Education Matters More Than Blockchain Itself” (“Satu Bilion Minda Seterusnya: Mengapa Pendidikan Blockchain Lebih Penting daripada Blockchain Itu Sendiri”). Ucapan tersebut disampaikan pada 8 September di TEDx Forbes Park, yang diadakan di Bonifacio High Street Cinemas, Bonifacio Global City, Manila. Sesi ini merupakan sebahagian daripada program penceramah 2025 yang dikurasi oleh Majlis AI Global.

Berdasarkan pengalaman praktikal daripada inisiatif pendidikan Bitget, Vugar menekankan bagaimana literasi dan akses mampu membuka jalan kepada autonomi jauh sebelum carta harga dan protokol menjadi relevan. Acara ini turut menampilkan barisan penceramah yang pelbagai bersama Vugar, termasuk Shekhar Natarajan, Dr. Jacqueline M. Tolentino, Ben Nadareski, Dr. Bryce Appelbaum serta pelakon-usahawan Marvin Agustin, sekali gus mencerminkan pandangan menyeluruh TEDx Forbes Park terhadap sistem, visi dan budaya.

Vugar Usi Zade, Ketua Pegawai Operasi Bitget di atas pentas

"Di TEDx di Manila, saya bercakap tentang wang, pendidikan dan bagaimana keduanya membuka jalan kepada kebebasan sebenar," kata Vugar Usi Zade, Ketua Pegawai Operasi di Bitget. "Kami bukan di sini untuk membina teknologi blockchain semata-mata. Kami ingin melahirkan pemikir yang berani mempersoal, mereka bentuk dan merealisasikan sesuatu yang bermakna. Kami bertekad untuk membina satu bilion minda baharu yang akan membentuk masa depan."

Sempena ulang tahun ke-7, Bitget telah menganjurkan acara meriah bertajuk Builders Night pada 7 September, sekali gus menyemarakkan suasana penuh semangat menjelang penampilan Vugar di TEDx. Acara komuniti ini diserikan dengan pelbagai aktiviti menarik seperti sesi AMA bersama pencipta, bengkel ringkas yang padat, pertandingan mesra serta detik sosial yang direka khas untuk para Builder, VIP dan Pemimpin Pendapat Utama (KOL). Acara ini jelas mencerminkan komitmen Bitget untuk membina komuniti yang dinamik.

"Pertumbuhan komuniti Builder kami di seluruh Filipina sejak 2024 membuktikan apa yang boleh dicapai apabila bakat diberi ruang untuk memimpin dan diberi alatan untuk belajar," kata Pengurus Negara Filipina, Jose Mendoza. "Builder+ membuktikan bahawa program yang kukuh mampu menukar semangat kepada capaian yang boleh diukur dan momentum dunia sebenar—dan ini baru permulaan."

Mesej "Next Billion Minds" oleh Vugar menekankan pendidikan sebagai laluan daripada rasa ingin tahu kepada kebebasan dan akhirnya kepada inovasi. Penampilannya bersama barisan penceramah yang pelbagai menyerlahkan peranan acara tersebut sebagai platform untuk idea yang memberi impak nyata kepada dunia sebenar, sejajar dengan usaha Bitget untuk menjadikan literasi kewangan dan kemahiran Web3 sebahagian daripada pembelajaran harian melalui inisiatif seperti Blockchain4Youth. Bitget akan terus memperkukuh program Blockchain4Youth dan Blockchain4Her, termasuk kerjasama strategik dan alat sokongan yang membantu generasi seterusnya berfikir secara kritikal, membina dengan penuh keyakinan, serta menyertai ekonomi Web3 secara bermakna.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget merupakan sebuah bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka di dunia. Memberikan perkhidmatan kepada lebih 120 juta pengguna di lebih 150 negara dan rantau, bursa Bitget komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ciri perdagangan salinan perintisnya dan penyelesaian perdagangan lain. Bitget turut menawarkan akses secara masa nyata kepada harga Bitcoin , harga Ethereum serta harga mata wang kripto yang lain. Bitget Wallet merupakan dompet kripto tanpa jagaan terkemuka yang menyokong lebih daripada 130 rantai blok dan jutaan token. Ia menawarkan perdagangan berbilang rantaian, pertaruhan, pembayaran dan akses langsung kepada lebih daripada 20,000 DApp dengan pertukaran termaju serta cerapan pasaran yang disepadukan dalam satu platform tunggal.

Bitget sedang memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya melalui peranan sebagai Rakan Rasmi Kripto bagi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Dalam dunia sukan permotoran, Bitget merupakan rakan eksklusif bursa mata wang kripto bagi MotoGP™ , salah satu kejohanan paling mendebarkan di dunia.

