O diretor de operações da Bitget, Vugar Usi Zade, fala sobre educação em blockchain no TEDx Manila

VICTORIA, Seychelles, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget , principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo, tem o orgulho de compartilhar a palestra do diretor de operações Vugar Usi Zade “Os próximos bilhões de mentes: por que a educação em blockchain é mais importante do que o próprio blockchainf”, proferida em 8 de setembro no TEDx Forbes Park, realizado no Bonifacio High Street Cinemas, na Bonifacio Global City, em Manila. A sessão fez parte do programa de palestras de 2025 organizado pelo Conselho Global de IA.

Inspirado em lições reais das iniciativas educacionais da Bitget, Vugar se concentrou em como a alfabetização e o acesso liberam a autonomia muito antes que tabelas de preços e protocolos sejam importantes. O evento contou com uma programação diversificada ao lado de Vugar, incluindo Shekhar Natarajan, Dra. Jacqueline M. Tolentino, Ben Nadareski, Dr. Bryce Appelbaum e o ator e empreendedor Marvin Agustin, refletindo a ampla perspectiva do TEDx Forbes Park sobre sistemas, visão e cultura.

Vugar Usi Zade, diretor de Operações da Bitget no palco

“No evento TEDx realizado em Manila, falei sobre dinheiro, educação e por que eles desbloqueiam a verdadeira liberdade”, declarou Vugar Usi Zade, diretor de Operações da Bitget. “Não estamos aqui para construir um blockchain por suas vantagens intrínsecas. Estamos aqui para formar pensadores que questionam, projetam e entregam. Nossa missão é construir o próximo bilhão de mentes.”

Em comemoração ao seu 7º aniversário, a Bitget organizou uma animada Builders Night em 7 de setembro, criando um clima entusiasmado antes da participação de Vugar no TEDx. Este encontro comunitário contou com elementos envolventes, como AMAs para criadores, workshops rápidos, competições amistosas e momentos de socialização, projetados para construtores, figuras VIP e líderes de opinião (KOLs). Foi uma demonstração clara do comprometimento da Bitget em promover uma comunidade dinâmica.

“O crescimento da nossa comunidade Builder nas Filipinas desde 2024 revela o que acontece quando você dá aos talentos espaço para liderar e ferramentas para aprender”, declarou o gerente nacional das Filipinas, Jose Mendoza. “O Builder+ é a prova de que um programa forte pode transformar paixão em alcance mensurável e dinamismo no mundo real, e estamos apenas começando.”

A mensagem de Vugar “Próximo Bilhão de Mentes” delineou a educação como o caminho da curiosidade para a independência e para a inovação. Sua presença ao lado de uma lista diversificada de palestrantes ressaltou o papel do evento como uma plataforma para ideias com impacto no mundo real e está alinhada com os esforços da Bitget para tornar a educação financeira e as habilidades Web3 parte do aprendizado diário por meio de iniciativas como Blockchain4Youth. A Bitget continuará a desenvolver seus programas Blockchain4Youth e Blockchain4Her, parcerias e ferramentas que ajudam a próxima geração a pensar criticamente, construir com confiança e participar de forma significativa na economia da Web3.

