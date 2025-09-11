Bitget 首席运营官 Vugar Usi Zade 在 TEDx Manila 期间畅谈区块链教育

维多利亚，塞舌尔, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 欣然宣布，其首席运营官 Vugar Usi Zade 于 9 月 8 日在马尼拉博尼法西奥环球城的博尼法西奥高街影院（Bonifacio High Street Cinemas）举办的 TEDx Forbes Park 上，发表了题为 "The Next Billion Minds: Why Blockchain Education Matters More Than Blockchain Itself" （《下一个十亿思考者：为何区块链教育比区块链本身更重要》）的主题演讲。 该环节是由 Global AI Council 策划的 2025 年演讲者计划的一部分。

Vugar 结合 Bitget 教育项目的实际经验，重点阐释了区块链知识的普及及获取渠道为何应先于价格走势和技术协议，成为实现用户自主掌控能力的关键前提。 除 Vugar 外，此次活动还汇聚了多位不同领域的嘉宾，包括 Shekhar Natarajan、Jacqueline M. Tolentino 博士、Ben Nadareski、Bryce Appelbaum 博士，以及演员兼企业家 Marvin Agustin。这一嘉宾阵容也体现出 TEDx Forbes Park 在系统、愿景与文化层面的广阔视角。

Bitget 首席运营官 Vugar Usi Zade 登台演讲

“在马尼拉的 TEDx 大会上，我探讨了金钱、教育，以及二者为何能开启真正的自由，”Bitget 首席运营官 Vugar Usi Zade 说道， “我们并非为了区块链本身而构建区块链。 我们的目标是培养敢于质疑、善于设计并能付诸实践的思考者。 我们的使命是启迪下一个十亿思考者。”

为庆祝成立七周年，Bitget于 9 月 7 日举办了一场精彩纷呈的 Builders Night，为 Vugar 的 TEDx 演讲营造了热烈氛围。 这场社群聚会包含丰富有趣的环节，例如创作者问答会、短时专题工作坊、友好竞赛，以及专为建设者、贵宾（VIP）和关键意见领袖（KOL）打造的社交优先互动时刻。 此次活动充分展现了 Bitget 致力于打造充满活力的社群的坚定承诺。

“自 2024 年以来，我们在菲律宾的建设者社群不断发展壮大，这一成果充分表明：当你为人才提供发挥领导力的空间和学习所需的工具时，就能收获显著成效，”菲律宾区总经理Jose Mendoza 说道， “Builder+ 便是有力证明：一个完善的项目能将热情转化为可量化的影响力与现实层面的发展动力，而我们才刚刚起步。”

Vugar 提出的“下一个十亿思考者”理念，将教育视为一条从好奇心到自主能力再到创新的成长之路。 他与多位背景多元的演讲者同台亮相，凸显了该活动作为“传递具备现实影响力理念”的平台作用；这也与 Bitget 的使命高度契合——通过 Blockchain4Youth 等项目，Bitget 致力于将金融知识普及与 Web3 技能融入日常学习。 Bitget 将继续推动其 Blockchain4Youth 与 Blockchain4Her 项目，拓展合作伙伴关系并完善工具体系——这些举措旨在帮助新一代培养批判性思维、建立自信，并切实有效地参与 Web3 经济。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 是一款领先的非托管加密货币钱包，支持 130 余条区块链以及数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

风险提示：数字资产价格波动，可能会出现大幅变化。 建议投资者在可承受损失的范围内投资。 投资价值可能受到影响，可能无法实现财务目标，也可能无法收回本金。 建议寻求独立财务顾问的意见，并充分考虑个人财务经验和状况。 过往业绩不代表未来表现。 Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。

