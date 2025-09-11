Bitget 營運總監 Vugar Usi Zade 於 TEDx Manila 為區塊鏈教育發表演說

維多利亞，塞舌爾, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖加密貨幣交易所及 Web3 公司 Bitget 欣然分享其營運總監 Vugar Usi Zade 9 月 8 日於馬尼拉博尼法西奧環球城（Bonifacio Global City，簡稱 BGC）Bonifacio High Street Cinemas 舉行的 TEDx Forbes Park 上，發表題為 "The Next Billion Minds: Why Blockchain Education Matters More Than Blockchain Itself"（「下一個十億思維：區塊鏈教育何以比區塊鏈本身更為重要」）的演說。 該演說是由 Global AI Council 策展的 2025 年演講者計劃中的一部分。

借鑒 Bitget 在教育倡議中的實際經驗，Vugar 強調遠在價格圖表及協議變得重要之前，對區塊鏈的認識和接觸如何能開創自主權利。 這場盛會除了 Vugar 之外，還有多位不同的嘉賓參與其中，包括 Shekhar Natarajan、Jacqueline M. Tolentino 博士、Ben Nadareski、Bryce Appelbaum 博士及演員兼企業家 Marvin Agustin，充分體現了 TEDx Forbes Park 在系統、願景和文化方面的廣闊視野。

Bitget 營運總監 Vugar Usi Zade 在台上發言

Bitget 營運總監 Vugar Usi Zade 說道：「在馬尼拉舉行的 TEDx 上，我談及了金錢、教育，以及其如何開創真正的自由。 我們並非僅僅為了構建區塊鏈而來， 而是致力培育那些敢於提出疑問、設計並付諸實行的思考者。 我們在此，是為了建立下一個十億思維。」

Bitget 營運總監 Vugar Usi Zade 在台上發言

為慶祝成立 7 週年之際，Bitget 於 9 月 7 日舉辦了一場熱情洋溢的 Builders Night（建造者之夜），為 Vugar 在 TEDx 演講前營造熱烈基調。 這場社群聚會精彩紛呈，包括創建者答問會、快速入門工作坊、友誼競賽，以及專為建造者、VIP 及關鍵意見領袖（KOL）而設，以社交為先的環節。 此舉充分體現了 Bitget 致力樹立充滿活力社群的承諾。

菲律賓全國經理 Jose Mendoza 透露：「自 2024 年以來，我們在菲律賓各地的建造者社群不斷擴展，展示為人才提供領導空間及學習工具所帶來的成果。 Builder+ 引證了一個強大的項目，能將熱情轉化為可衡量的影響力與現實世界的動力，而我們只是剛剛起步。」

Vugar 提出「下一個十億思維」的訊息，將教育定義為一條從好奇心到獨立自主，繼而再作出創新的路徑。 他與多位不同的演講嘉賓同台出席，彰顯了該活動發揮出具有現實影響力思想交流平台的作用，此舉與 Bitget 致力透過 Blockchain4Youth 等倡議項目，將金融知識及 Web3 技能融入日常學習中的理念不謀而合。 Bitget 將繼續構建其 Blockchain4Youth 及 Blockchain4Her 計劃、合作夥伴關係和工具，協助新一代以批判方式作思考、以自信方式建立，並且以有意義的方式參與 Web3 經濟。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的 加密貨幣交易所 和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 是領先的非託管加密錢包，支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

