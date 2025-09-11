PÉKIN, 11 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Beijing Marathon 2025 sponsorisé par la Bank of China a officiellement ouvert ses inscriptions internationales à 10 h le 10 septembre. Les participants internationaux peuvent s’inscrire sur le site internet du Beijing Marathon (https://en.beijing-marathon.com/) ou sur celui de la Bank of China (https://www.boc.cn/en/).

Une coupure de presse jointe au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

La course débutera à 7 h 30 le 2 novembre et devrait rassembler 32 000 coureurs qui s’élanceront sur le parcours pour une course automnale dorée à Pékin, à la plus belle saison de l’année.

Pékin est la première ville au monde à avoir accueilli à la fois les Jeux olympiques d’été et d’hiver. Au-delà des sites et des événements, son héritage olympique a permis de favoriser le développement d’une culture visant à « intégrer le sport dans la vie quotidienne » et d’inciter davantage de personnes à reconnaître l’importance du sport et à y participer activement. Pékin s’efforce à présent de renforcer sa réputation de « ville sportive mondiale », grâce à une gestion urbaine efficace, une industrie sportive florissante et la passion de ses citoyens pour l’athlétisme. Le Beijing Marathon est une expérience qui vaut la peine d’être vécue.

Organisé pour la première fois en 1981, le Beijing Marathon est l’une des courses les plus anciennes de Chine. Il en est cette année à sa 43e édition. Le parcours relie avec brio les monuments historiques et l’architecture moderne de Pékin, de la place Tian’anmen au Nid d’oiseau, le stade national de Pékin. Connu parmi les coureurs chinois comme le « marathon national », il s’agit d’une course de rêve pour bon nombre d’entre eux.

Pour vous inscrire, veuillez noter les informations suivantes :

1. Période d’inscription : du 10 septembre 2025 à 10 h au 15 septembre 2025 à 18 h.

2. Où s’inscrire :

Site internet du Beijing Marathon (https://en.beijing-marathon.com/) ;

site internet de la Bank of China (https://www.boc.cn/en/) ;

ou téléchargez l’application « BOC Compass », inscrivez-vous et suivez les instructions pour terminer le processus.

3. Processus d’inscription :

Connectez-vous avec votre numéro de téléphone portable/adresse e-mail → Lisez les lettres d’engagement et la déclaration du comité organisateur → Prenez rendez-vous pour récupérer votre kit de course → Répondez aux questions d’inscription → Les nouveaux utilisateurs remplissent les informations/les utilisateurs existants modifient et confirment les informations → Lisez et signez la déclaration de participation et la lettre d’engagement → Attendez le tirage au sort → Effectuez le paiement si vous êtes sélectionné(e) → Inscription confirmée.

Source : The Organizing Committee of the Beijing Marathon