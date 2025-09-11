Redevances OR annonce des développements positifs sur des actifs clés

MONTRÉAL, 11 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances OR Inc. (« Redevances OR » ou la « Société ») (TSX et NYSE : OR) a le plaisir de fournir les mises à jour suivantes concernant certains actifs. Les montants sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.

Jason Attew, président et chef de la direction de Redevances OR, a déclaré : « Les nouvelles d'aujourd'hui illustrent la dynamique continue du portefeuille d'actifs de développement et d'exploration de Redevances OR. Les progrès réalisés à Cascabel, Cariboo, Marimaca MOD, Spring Valley, Dalgaranga et Windfall ont renforcé notre confiance dans leurs calendriers de développement et de construction respectifs à court et moyen terme. De plus, les résultats d'exploration spectaculaires récemment obtenus dans le cadre du projet AuWEST de TDG Gold en Colombie-Britannique ont contribué à renforcer notre conviction quant à une nouvelle acquisition de redevances que nous avons réalisée au début de l'année. Dans le même ordre d'idées, Redevances OR s'attend à ce que plusieurs autres développements déterminants de croissance du portefeuille apparaissent au cours de l'année 2025, grâce aux progrès positifs qui continuent de se concrétiser suite au travail acharné et au dévouement constant de nos contreparties opérationnelles. »

Cascabel (exploité by SolGold plc)

Le 17 juillet 2025, SolGold plc (« SolGold ») a présenté un plan d'exécution et une feuille de route actualisés pour son projet phare de cuivre-or Cascabel en Équateur, dont la première production est prévue dès 2028. Le calendrier optimisé du projet donne la priorité aux flux de trésorerie à court terme grâce au développement par étapes de la mine à ciel ouvert Tandayama-Ameríca (« TAM ») et de la mine souterraine Alpala Sub-Level Cave (« SLC »). Le minerai initial proviendra de la mine à ciel ouvert TAM (prévue pour janvier 2028), suivi du minerai souterrain de la mine SLC Alpala au quatrième trimestre 2028. La construction de l'usine de traitement et d'une installation de stockage des résidus sur concession devrait être achevée d'ici le quatrième trimestre 2028, ce qui permettra le traitement peu après. La mine à ciel ouvert Alpala Block Cave, qui soutient la production à long terme, devrait livrer son premier minerai d'ici la fin de l'année 2031. Enfin, à court terme, tous les travaux préliminaires essentiels, notamment la relocalisation de la communauté de Santa Cecilia, la préparation de la surface et l'accès par rampe, devraient être achevés dans les 24 prochains mois.

G Mining Services (« GMS »), le partenaire technique de SolGold pour Cascabel, a également achevé la première phase de ses travaux, qui a abouti à la remise d'un plan d'exécution du projet (« PEP ») pour le projet Cascabel (tel que décrit ci-dessus). Le PEP fournit les bases et la définition nécessaires pour que le projet passe à l'étape de l'étude de faisabilité, également gérée par GMS, puis aux phases de développement suivantes.

En ce qui concerne les permis, les travaux se poursuivent sur l'étude d'impact environnemental (« ÉIE ») de Cascabel afin d'obtenir toutes les autorisations de construction nécessaires. SolGold tire parti des enseignements tirés du processus d'accord d'exploitation et collabore activement avec les parties prenantes locales et nationales afin de s'assurer que le projet est conforme aux attentes réglementaires et aux besoins de la communauté. La collecte des données de référence requises, qui contribuent de manière importante à l'ÉIE et au processus d'obtention des permis, est en cours.

Le 21 juillet 2025, SolGold a annoncé avoir reçu la deuxième tranche de 33,3 millions de dollars dans le cadre de son dépôt initial de 100 millions de dollars prévu par l’entente de flux de métaux (l’ « entente ») conclue avec Franco-Nevada Corporation (Barbade) et OR Royalties International Ltd. (« ORIL »).

Le 28 juillet 2025, SolGold a annoncé avoir découvert une intersection de 164,4 mètres (« m »), à partir de 21,6 m, à 0,35 % de cuivre (« Cu ») et 0,42 gramme par tonne (« g/t ») d'or (« Au ») lors de forages effectués sur le gisement TAM, où un programme de forage de définition se poursuit à l'appui du PEP. De plus, le 15 août 2025, SolGold a annoncé des forages supplémentaires à TAM, dont 140,0 m à 0,41 % Cu et 0,59 g/t Au à partir de 8,0 m.

Redevances OR détient une redevance de 0,6 % sur le rendement net de fonderie (« NSR ») sur l'ensemble de la propriété Cascabel, qui couvre environ 4 979 hectares. SolGold a le droit de racheter un tiers de la redevance NSR jusqu'en novembre 2026. À partir de 2030 et jusqu'à la fin de 2039, Redevances OR recevra des paiements annuels minimums de 4 millions de dollars au titre de la redevance NSR.

Redevances OR, par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive ORIL, détient également un flux de 6 % de l'or contenu produit à Cascabel jusqu'à ce que 225 000 onces d'or aient été livrées, puis de 3,6 % pour la durée de vie restante de la mine. ORIL a versé un dépôt initial en espèces d'un montant total de 10 millions de dollars à SolGold à la clôture de la transaction de flux aurifère en 2024 et effectuera deux dépôts supplémentaires avant la construction, d'un montant de 10 millions de dollars chacun, sous réserve de la réalisation d'étapes clés du développement et d'autres conditions préalables. Tel qu’indiqué ci-dessus, le premier de ces deux versements échelonnés restants a été versé à SolGold en juillet 2025. ORIL versera à SolGold des dépôts supplémentaires totalisant 195 millions de dollars pour financer les coûts de construction de Cascabel, sous réserve des conditions habituelles, notamment la signature par SolGold d'un accord de protection des investissements avec le gouvernement équatorien concernant la construction et le développement de Cascabel, l'obtention de tous les permis nécessaires, une décision de construction approuvée par le conseil d'administration et la disponibilité du solde du financement de la construction.

Cariboo (exploité par Osisko Développement Corp.)

Le 21 juillet 2025, Osisko Développement Corp. (« Osisko Développement ») a annoncé avoir conclu une convention de crédit avec un fonds conseillé par Appian Capital Advisory Limited concernant une facilité de crédit garantie de premier rang (la « facilité de crédit ») d'un montant total de 450 millions de dollars pour le développement et la construction de son projet aurifère Cariboo (le « projet » ou « Cariboo »), situé dans le centre de la Colombie-Britannique, au Canada, dont elle détient 100 % des droits et qui a obtenu tous les permis nécessaires.

La facilité de crédit fournit des capitaux stratégiques et une flexibilité financière accrue alors qu'Osisko Développement fait progresser Cariboo vers la prochaine phase de pré-construction et les premières étapes des travaux en vue de la construction. Elle est structurée en deux tranches alignées sur le calendrier de développement prévu du projet. Un prélèvement initial de 100 millions de dollars a été effectué et sera utilisé pour : (i) entreprendre une campagne de forage intercalaire de 13 000 mètres afin de réduire davantage les risques liés aux hypothèses de planification minière du projet; (ii) financer les activités de pré-construction et de construction pour le développement de Cariboo; (iii) rembourser le prêt à terme existant de 25 millions de dollars d'Osisko Développement auprès de la Banque Nationale du Canada, arrivant à échéance en octobre 2025; et (iv) soutenir les besoins généraux en fonds de roulement de Cariboo.

Le 15 août 2025, Osisko Développement a annoncé la clôture réussie d'un placement privé de 99 065 330 unités d'Osisko Développement (chacune, une « unité ») au prix de 2,05 $ par unité (le « prix d'émission ») pour un produit brut total d'environ 203 millions de dollars (le « placement »). Le placement comprenait (i) un placement privé « par voie de prise ferme » par l’entremise d’un courtier de 58 560 000 unités au prix d'émission, pour un produit brut total d'environ 120 millions de dollars, et (ii) un placement privé sans l’entremise d’un courtier de 40 505 330 unités au prix d'émission pour un produit brut total d'environ 83 millions de dollars (le « placement sans courtier »). Le placement sans courtier comprenait une souscription d'environ 75 millions de dollars par Double Zero Capital LP (« Double Zero »), une société d'investissement du Delaware, représentant environ 15,4 % des actions ordinaires émises et en circulation d'Osisko Développement après la clôture du placement, sur une base non diluée. À la clôture du placement, la participation de Redevances OR dans Osisko Développement a été réduite à 13,97 % du total des actions en circulation.

Selon l'étude de faisabilité optimisée (« ÉFO ») récemment achevée, réalisée plus tôt en 2025, le projet Cariboo va désormais passer par une phase de construction unique, puis atteindre directement sa capacité nominale de 4 900 tonnes par jour, ce qui est conforme au cadre réglementaire existant. L'ÉFO a également décrit la rationalisation des installations de traitement en un seul site et l'amélioration de la conception du schéma de traitement avec l'intégration d'un circuit gravitaire, ainsi que la production d'un concentré final de plus haute qualité. L'ÉFO était basée sur des réserves minérales probables de 17,8 millions de tonnes, à 3,62 g/t Au pour 2,071 millions d'onces (« Moz ») d'or contenu. Les estimations de production sont basées sur un taux de récupération moyen de l'or sur la durée de vie de la mine (« DVM ») de 92,6 %.

Cariboo est un projet entièrement autorisé, et la première production d'or de Cariboo pourrait avoir lieu dès le second semestre de 2027, en supposant que la construction commence au second semestre 2025. Redevances OR détient une redevance NSR de 5,0 % sur la propriété Cariboo.

Marimaca MOD (exploité par Marimaca Copper Corp.)

Le 25 août 2025, Marimaca Copper Corp. (« Marimaca ») a annoncé les résultats de l'étude de faisabilité définitive (« ÉFD ») pour son gisement phare Marimaca Oxide Deposit (« MOD »). L’ÉFD décrit un projet avec une production stable (années 2 à 10) d'environ 49 ktpa (108 millions de livres (« lb »)) de cathodes de cuivre de catégorie A LME (moyenne DVM de 43 ktpa de cathodes de cuivre). Les coûts au comptant C11 estimés en production stable (années deux à dix) s'élèvent à 1,68 $ US/lb; les coûts au comptant tout compris (AISC) de 2,09 $ US/lb placent le MOD au milieu du deuxième quartile du groupe de référence pour cette période, par rapport à l'univers de référence des actifs cuprifères, selon Wood Mackenzie.

L'ÉFD était basée sur des réserves minérales initiales prouvées de 94,3 Mt à 0,46 % CuT (0,28 % CuS)2 et des réserves minérales probables de 84,3 Mt à 0,37 % CuT (0,21 % CuS). Les réserves minérales sont contenues dans une seule mine à ciel ouvert, développée en huit phases. Le ratio de décapage sur la durée de vie de la mine, qui inclut les ressources minérales présumées comme déchets et le pré-décapage initial, est de 0,8:1. Le débit initial de 12 millions de tonnes par an (« Mtpa ») de matériaux de lixiviation en tas passe à 16 Mtpa dans la deuxième phase, qui commence à la sixième année du plan minier.

Suite à l'approbation de l’ÉFD de MOD par le conseil d'administration de Marimaca, Marimaca entamera diverses activités préliminaires, notamment la conception et l'ingénierie détaillées, le forage de contrôle de la teneur, l'optimisation des programmes métallurgiques, les dépôts sur les équipements clés ainsi que les travaux de préparation du site, y compris la construction de routes d'accès et de bâtiments. L’ÉFD suppose que ces éléments seront achevés avant la décision finale d'investissement (« DFI ») afin d'atteindre la maturité appropriée du projet avant la DFI.

Enfin, le processus de financement par emprunt pour MOD a débuté, avec la participation de conseillers en dette et d'experts techniques indépendants qui examinent l’ÉFD en vue du lancement officiel d'un vaste processus d'emprunt destiné à soutenir le développement du projet. Marimaca a mené à bien un programme initial de sensibilisation auprès de divers prêteurs, qui ont manifesté leur intérêt pour un montant pouvant atteindre 500 millions de dollars américains sur la base des modèles financiers initiaux, pré-ÉFD. Marimaca explore également actuellement des alternatives stratégiques pour le développement du projet, notamment la collaboration avec des sociétés minières stratégiques et des producteurs, négociants et acheteurs de cuivre, ainsi que d'autres sources de financement alternatives.

Juste avant les résultats de l'ÉFD de MOD, et le 21 août 2025, Marimaca a annoncé avoir signé un accord d'option d'achat d'actifs contraignant pour acquérir une usine d'acide sulfurique d'occasion au Chili auprès de CEMIN Holding Minero. L'acide sulfurique est l'un des principaux coûts de production de MOD, et la capacité à produire une quantité importante de son propre approvisionnement réduira l'exposition à un marché de l'acide volatil. La capacité annuelle de cette usine d'acide représenterait environ 30 à 40 % de la consommation annuelle totale d'acide à MOD, en fonction de la phase de développement.

Redevances OR détient une redevance de 1 % NSR sur Marimaca couvrant toutes les ressources minérales connues et les explorations prospectives (1 310 hectares) et dispose d'un droit de préemption sur toute redevance, flux ou intérêt similaire lié au financement du projet.

Spring Valley (exploité par Solidus Resources, LLC, une filiale en propriété exclusive de Waterton Mining)

Redevances OR a le plaisir d'annoncer que, le 15 juillet 2025, le Bureau of Land Management des États-Unis a pris une décision importante en signant le Record of Decision (compte rendu de la décision) concernant le projet aurifère Spring Valley de Solidus Resources LLC (« Solidus ») situé dans le nord du Nevada. Le projet est désormais entièrement autorisé et « prêt à démarrer », la construction initiale à Spring Valley n'attendant plus que le financement complet du projet.

Spring Valley est un projet minier majeur dont le financement est à l'étude par l'Export-Import Bank of the United States (« EXIM ») dans le cadre des récents décrets présidentiels sur la production minière nationale et la relance industrielle. Rappelons que le 13 mai 2025, Solidus a annoncé avoir reçu une lettre d'intérêt de l'EXIM concernant le financement potentiel d'un montant maximal de 835 000 000 dollars pour le projet Spring Valley. Le financement de ce projet est examiné dans le cadre de l'initiative « Make More in America » de l'EXIM et de son programme « China and Transformational Exports ».

Solidus a publié les résultats de l'étude de faisabilité de Spring Valley (l’ « ÉF ») en février 2025, qui prévoit une durée de vie de la mine (« DVM ») de plus de 10 ans avec une production moyenne de plus de 300 000 onces (« koz ») d'or par an (à l'exclusion d'une année résiduelle de lixiviation de l'or), avec une production prévue de 348 koz Au par an au cours des cinq premières années. Spring Valley est envisagée comme une seule grande mine à ciel ouvert avec un ratio de décapage sur la DVM de 2,9:1. L’ÉF était basée sur des réserves minérales probables de 243 millions de tonnes courtes, à 0,016 once par tonne courte d'Au pour 3,8 Moz d'Au contenu. Les estimations de production sont basées sur un taux de récupération moyen de l'or sur la DVM de 80,5 %.

Redevances OR détient une redevance de 2,0 % à 3,5 % NSR sur le cœur du gisement de Spring Valley et une redevance de 0,5 % NSR sur les concessions périphériques, ces dernières ne représentant qu'un faible pourcentage des ressources minérales totales définies. La majorité des ressources actuelles limitées par la fosse se trouvent dans la zone de redevance de 3,5 % NSR de Redevances OR. La redevance sur les concessions principales devient payable dès que 500 koz Au sont récupérées à Spring Valley.

Dalgaranga (exploité par Ramelius Resources Ltd.)

Le 25 août 2025, Ramelius Resources Ltd. (« Ramelius ») a annoncé ses résultats financiers pour l'exercice financier 2025 (« EF25 »), moins d'un mois après la mise en œuvre officielle, le 31 juillet 2025, de sa fusion transformationnelle avec Spartan Resources Limited (« Spartan »). La vision de Ramelius, qui consiste à devenir un producteur de 500 000 onces d'or d'ici l'exercice financier 2030 grâce à l'intégration de Dalgaranga, sera soutenue par la publication d'un nouveau plan quinquennal (le « plan »). À cette fin, Ramelius entreprend une étude d'intégration de Dalgaranga (l' « ÉID ») sur ses actifs Mt Magnet Hub et Dalgaranga, désormais détenus en propriété exclusive, afin d'élaborer ce plan, dont la publication est prévue au cours du trimestre se terminant en décembre 2025. Dans le cadre du processus d'intégration qui a suivi la fusion avec Spartan, Ramelius s'est efforcée de conserver le personnel opérationnel et d'exploration de Spartan, avec un taux d'acceptation global de 96 %. L'objectif commun d'intégrer la mine souterraine de Dalgaranga au centre de Mt Magnet et d'élargir considérablement la base de ressources a permis d'assurer une transition en douceur.

Alors que Ramelius envisage ses propres ambitions de croissance, l'intégration des ressources minérales à haute teneur de Dalgaranga dans son centre déjà opérationnel de Mt Magnet, y compris l'usine Checkers, reste une priorité. Le projet fournit non seulement une charge de base de matériaux à haute teneur, mais offre également un potentiel d'exploration supplémentaire, qui a déjà été souligné par l'équipe de Ramelius. En ce qui concerne les contributions potentielles à court terme de Dalgaranga, la direction de Ramelius a également mentionné lors de sa récente conférence téléphonique sur les résultats de l'EF25, qui s'est tenue le 26 août 2025, qu'elle prévoit désormais une production initiale d'or à Dalgaranga au cours de l'exercice 2026, avec une augmentation de la production l'année suivante, suivie d'une « forte progression » au cours de l'exercice 2028.

Le 9 septembre 2025, Ramelius a indiqué que le développement de la rampe Juniper à Dalgaranga se poursuivait et que le développement du tunnel minier avait croisé le gisement à haute teneur Never Never à la fin du mois de juillet. De plus, l’ÉID devrait désormais atteindre le stade de la pré-faisabilité et devrait être livré au cours du trimestre se terminant en décembre 2025 de Ramelius. Par ailleurs, les activités d'exploration et de forage de définition des ressources minérales de Ramelius à Dalgaranga pour l'exercice 2026 se concentreront sous la mine à ciel ouvert existante de Gilby, à Four Pillars, West Winds et Applewood, avec un budget de 19 millions de dollars australiens pour 75 000 mètres de forage prévus. Parallèlement, le forage de remplissage pour le contrôle de la teneur continuera de cibler les ressources minérales Never Never et Pepper. Enfin, Ramelius a également fourni les résultats des nouveaux forages de remplissage effectués dans les gisements Never Never et Pepper depuis qu'elle en est devenue propriétaire, avec des trous remarquables, notamment 43,5 m à 11,7 g/t Au à partir de 207,0 m (dont 14,9 m à 30 g/t Au à partir de 210,9 m) à Never Never, et 13,5 m à 6,22 g/t Au à partir de 178,5 m (dont 0,43 m à 150 g/t Au à partir de 191,6 m) à Pepper.

Redevances OR détient une redevance sur les revenus bruts (« GRR ») de 1,44 % sur Dalgaranga, ainsi qu'une GRR de 1,08 à 2,08 % sur les licences d'exploration régionales supplémentaires désormais détenues, exploitées et développées par Benz Mining Corp. (« Benz »). Benz a récemment réalisé une offre publique de 30 millions de dollars australiens sur la base de ses récents succès impressionnants en matière d'exploration à Glenburgh, qui se trouve dans la zone d'intérêt de 1,08 % GRR de Redevances OR. Ramelius détient actuellement 13,15 % de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Benz.

Windfall (exploité par Gold Fields Ltd.)

Le 22 août 2025, Gold Fields Ltd. (« Gold Fields ») a fourni des informations actualisées sur le projet aurifère Windfall, dans le cadre de la publication de ses résultats financiers semestriels pour les six mois clos le 30 juin 2025.

L'équipe Windfall de Gold Fields a progressé dans son processus d'obtention des permis environnementaux, soumettant une deuxième série de réponses à la Commodity Exchange (COMEX) et une mise à jour des études clés à la fin du mois de juillet 2025. L'approbation de l'ÉIE provinciale et les permis définitifs sont désormais attendus au premier trimestre 2026. Gold Fields a également continué à faire progresser les travaux d'ingénierie nécessaires avant la décision finale d'investissement prévue au premier trimestre 2026. Au cours du deuxième trimestre 2025, Windfall a fait appel à Hatch Ltd. pour soutenir l'avancement de l'ingénierie, de la planification du projet et de la préparation à l'exécution du projet. Des progrès satisfaisants ont été réalisés au cours du trimestre en matière de dotation en personnel de l'équipe du projet. Une étude de faisabilité actualisée pour Windfall et la décision finale d'investissement qui s'ensuivra sont désormais prévues pour le premier trimestre 2026, suivies d'une période de construction de 24 mois et d'une première production d'or prévue en 2028 (sans changement par rapport au calendrier précédemment annoncé).

Les engagements en vue de la conclusion d'un accord sur les répercussions et les avantages avec la Première Nation crie de Waswanipi et le gouvernement de la Nation crie se sont multipliés (les chapitres de l'accord relatifs à l'indemnisation sont en cours de discussion) et les membres des équipes respectives se sont engagés à respecter un calendrier complet; la finalisation de tous les aspects de l'accord est désormais prévue pour le premier trimestre 2026.

Redevances OR détient une redevance de 2 à 3 % NSR sur le projet Windfall et les propriétés environnantes.

Hermosa (exploité par South32 Ltd.)

Le 20 juillet 2025, South32 Ltd. (« South32 ») a publié son rapport d'activité trimestriel pour le trimestre se terminant en juin 2025. Dans ce rapport, South32 a souligné qu'elle avait investi 517 millions de dollars en dépenses d'investissement de croissance à Hermosa au cours de l'exercice 2025 (soit 94 % des dépenses prévues au budget), alors qu'elle poursuivait la construction du projet Taylor de zinc-plomb-argent. À Taylor, South32 a commencé à creuser le puits principal et a poursuivi le creusement du puits de ventilation au cours du trimestre de juin 2025. South32 a également commencé les travaux de construction de l'usine de traitement au cours du trimestre de juin 2025. Par la suite, le 27 août 2025, South32 a présenté ses perspectives pour l'exercice 2026 (« EF26 ») concernant Hermosa, indiquant qu'elle prévoyait d'augmenter son investissement annuel à Hermosa de 233 millions de dollars pour atteindre 750 millions de dollars au cours de l'exercice 2026, reflétant une augmentation prévue des activités de construction à Taylor pour les puits et les infrastructures de surface.

En ce qui concerne les autorisations au niveau de l'État, South32 a annoncé le 25 août 2025 avoir soumis des informations au Arizona Department of Environmental Quality (ADEQ) en réponse à la réouverture limitée de son permis relatif à la qualité de l'air à Hermosa. Cette mesure a été prise afin de répondre aux cinq revendications non substantielles des requérants confirmées dans la décision de la Environmental Protection Agency (EPA) du 30 mai 2025. Dans sa décision initiale, l'EPA avait rejeté 15 des 20 revendications soulevées par les requérants, confirmant que le permis répondait à toutes les exigences substantielles de la Clean Air Act. Les cinq revendications retenues étaient d'ordre procédural et portaient principalement sur l'amélioration de la tenue des registres et la clarté des rapports. La période de consultation publique relative à ces cinq revendications s'étend jusqu'à la fin septembre 2025. Les commentaires publics ne peuvent porter que sur les sections spécifiques du permis qui ont été révisées en réponse à la demande de l'EPA.

En ce qui concerne les autorisations fédérales, une étape clé du processus d'autorisation fédéral américain FAST-41 pour Hermosa a été franchie au cours du trimestre se terminant en juin 2025 de South32, avec la publication par le Service forestier américain d'un projet de déclaration d'impact environnemental (PDIE). La déclaration finale d'impact environnemental reste prévue pour le second semestre de l'exercice 2026 de South32. Bien que toutes les activités minières prévues soient confinées à des terres privées et que le projet nécessite plusieurs permis au niveau de l'État pour démarrer les premiers travaux, une autorisation fédérale est requise pour poursuivre le développement complet.

Redevances OR détient une redevance de 1 % NSR sur les minerais sulfurés de plomb et de zinc produits à Hermosa.

AuWEST (exploitié par TDG Gold Corp.)

Le 2 septembre 2025, TDG Gold Corp. (« TDG ») a publié les résultats d'analyse du premier trou de forage réalisé sur la cible AuWEST (« AuWEST ») dans le cadre du projet Greater Shasta-Newberry (« GSN ») détenu à 100 % par TDG, situé dans le district de Toodoggone, dans le nord de la Colombie-Britannique. Le trou de forage TDG25-001 a été foré de manière quasi verticale, à moins de 20 mètres de la limite de la découverte de porphyre cuprifère riche en or AuRORA de Freeport McMoRan-Amarc Resources.

Plus particulièrement, le trou de forage TDG25-001 a recoupé 100,0 m à 2,24 g/t Au et 0,38 % Cu à partir d'une profondeur de 308,0 m, contenu dans une zone plus large de 240,6 m à 1,23 g/t Au et 0,23 % Cu. Quatre autres trous de forage au diamant ont recoupé une minéralisation similaire, composée de sulfures disséminés et filoniens s'étendant sur des intervalles importants et d'apparence similaire à la minéralisation rencontrée dans le trou TDG25-001 (résultats d'analyse en attente). TDG dispose d'un financement solide, avec plus de 38 millions de dollars en trésorerie pour mener à bien les programmes actuellement proposés pour 2025 et 2026.

Redevances OR détient une redevance de 1,0 % NSR sur AuWEST et sur le projet GSN plus large de TDG. Sur la base des résultats de forage récemment annoncés, Redevances OR prévoit effectuer un paiement supplémentaire de 5 millions de dollars canadiens à Sable Resources Ltd. (l'ancien propriétaire et vendeur de la redevance), qui était conditionnel à une étape importante de découverte liée au projet GSN de TDG.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé et approuvé par Guy Desharnais, Ph.D., géo., vice-président, évaluation de projets chez Redevances OR Inc., et « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).

À propos de Redevances OR Inc.

Redevances OR est une société de redevances et de flux de métaux précieux axée sur des juridictions minières de premier plan, telles que le Canada, les États-Unis et l’Australie. Redevances OR a débuté ses activités en juin 2014 avec un seul actif en production et détient aujourd’hui un portefeuille de plus de 195 redevances, flux de métaux et droits similaires. Le portefeuille de Redevances OR s’appuie sur son actif clé, une redevance de 3 % à 5 % sur le rendement net de fonderie du complexe Canadian Malartic de Mines Agnico Eagle Ltée, l’une des plus importantes opérations aurifères à l’échelle mondiale.

Le siège social de Redevances OR est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal (Québec) H3B 2S2.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Redevances OR Inc. :



Grant Moenting

Vice-président, marchés des capitaux

Tél : (514) 940-0670 #116

Portable : (365) 275-1954

Courriel : gmoenting@ORroyalties.com Heather Taylor

Vice-présidente, développement durable et communications

Tél : (514) 940-0670 #105

Courriel : htaylor@ORroyalties.com



Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs, au sens du United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995, et comme de l’information prospective au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières canadiennes. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui font référence, sans s’y limiter, à des événements futurs, que le développement et les étapes déterminantes atteintes par les opérateurs des propriétés sur lesquelles la Société détient un droit le seront dans des délais anticipés. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas toujours, identifiées par les mots suivants l’emploi de mots comme « est prévu », « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l’intention », « estime », « projette », « potentiel », « échéancier », et autres expressions semblables ou des variations (incluant les variantes négatives de ces mots ou phrases), ou qui peuvent être identifiés par des affirmations à l’effet que certaines actions, événements ou conditions « se produiront », « pourraient » ou « devraient » se produire. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, la plupart desquels Redevances OR ne contrôle pas, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque comprennent, sans s’y limiter, (i) en ce qui concerne les propriétés dans lesquelles Redevances OR détient une redevance, un flux ou un autre droit (collectivement, un « droit »); les risques liés : (a) aux exploitants des propriétés, (b) au développement dans les délais prévus, à l’obtention des permis, à la construction, au début de la production, à l’accroissement de la production (y compris les défis opérationnels et techniques) en temps opportun, (c) aux différences dans le débit et le moment de la production par rapport aux estimations des ressources minérales ou aux prévisions de production des exploitants, (d) aux différences dans le taux de conversion des ressources en réserves minérales et à la capacité de remplacer les ressources, (e) l’issue défavorable de toute contestation ou litige concernant les titres de propriété, les permis ou licence d’exploitation, (f) les risques et incertitudes associés aux activités d’exploration, de développement et d’exploitation minière, y compris, mais sans s’y limiter, les conditions géologiques et métallurgiques inhabituelles ou inattendues, les ruptures de pente ou les effondrements, les inondations et autres catastrophes naturelles ou les troubles civils ou autres risques non assurés; (ii) en ce qui concerne les facteurs externes : (a) les fluctuations des prix des matières premières qui supportent des redevances, des flux, des ententes d’écoulement de métaux et des investissements détenus par Redevances OR, (b) une guerre commerciale ou de nouvelles barrières tarifaires,(c) les fluctuations de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain, (d) les changements de réglementation des gouvernements nationaux et locaux, y compris les régimes de permis et de licences et les politiques fiscales; les règlements et les développements politiques ou économiques dans l’un ou l’autre des pays où sont situées les propriétés sur lesquelles Redevances OR détient un droit, ou par l’entremise desquelles elles sont détenues, (e) la disponibilité continue du capital et du financement à Redevances OR ou aux opérateurs des propriétés, et les conditions générales de l’économie, du marché ou des affaires, et (f) les réponses des gouvernements concernés aux épidémies de maladies infectieuses et l’efficacité de ces réponses, ainsi que l’impact potentiel des épidémies de maladies infectieuses sur les activités, les opérations et la situation financière de Redevances OR; (iii) en ce qui concerne les facteurs internes : (a) les occasions d’affaires qui peuvent ou non devenir disponibles pour Redevances OR, ou qui sont poursuivies par Redevances OR, (b) l’intégration des actifs acquis ou (c) la détermination du statut de PFIC de Redevances OR. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur des hypothèses que la direction juge raisonnables, notamment l’absence de changement significatif dans les revenus et les actifs courants de la Société en ce qui concerne la détermination de son statut de PFIC; l’absence de tout autre facteur qui pourrait faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus et, en ce qui concerne les propriétés dans lesquelles Redevances OR détient un droit, (i) l’exploitation continue des propriétés par les propriétaires ou les exploitants de ces propriétés d’une manière conforme aux pratiques antérieures et à la divulgation publique (y compris les prévisions de production), (ii) l’exactitude des déclarations publiques et des divulgations faites par les propriétaires ou les exploitants de ces propriétés sous-jacentes (y compris les prévisions de développement des propriétés sous-jacentes qui ne sont pas encore en production), (iii) l’absence de développement défavorable concernant toute propriété importante, (iv) l’exactitude des déclarations et des estimations relatives aux réserves et aux ressources minérales faites par les propriétaires et les exploitants et (v) la mise en œuvre d’un plan adéquat d’intégration des actifs acquis.

Pour plus de détails au sujet des risques, incertitudes et hypothèses, veuillez consulter la plus récente notice annuelle de Redevances OR déposée auprès des commissions en valeurs mobilières canadiennes et disponible en versions électroniques sous le profil de l’émetteur de Redevances OR sur SEDAR+, au www.sedarplus.ca, et auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») aux États-Unis, sur EDGAR, au www.sec.gov. Redevances OR souhaite avertir que la liste des risques et incertitudes cités précédemment n’est pas exhaustive. Les investisseurs et autres devraient considérer prudemment les facteurs ci-dessus ainsi que les incertitudes qu’ils représentent et le risque qu’ils impliquent. Redevances OR considère que ses hypothèses sont raisonnables compte tenu de l’information disponible, mais aucune garantie ne peut être fournie quant au fait que ces attentes seront exactes, comme les résultats réels peuvent différer de façon importante des résultats prévus, comme les énoncés prospectifs incluent dans ce communiqué de presse ne sont pas une garantie de performance future et l’on ne devrait pas s’y fier indûment. Ces énoncés ne sont valides qu’en date de ce communiqué de presse. Redevances OR décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de la réception de nouveaux renseignements, de la survenance d’événements futurs ou autrement, à l’exception de ce qui est exigé par la loi.

1 Les coûts C1 sont des coûts directs, qui comprennent les coûts liés à l'extraction et au traitement (main-d'œuvre, énergie, réactifs, matériaux), ainsi que les frais généraux et administratifs locaux, les frais de transport, les coûts de réalisation et de vente. Les produits provenant des sous-produits sont déduits des coûts à ce stade. Les coûts sont exprimés en dollars américains par livre de cuivre produite.

2 CuT means total copper and CuS means acid soluble copper.