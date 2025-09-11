Jäämurdja Botnica täiendav töö

ASi Tallinna Sadam tütarettevõte OÜ TS Shipping sõlmis lepingu Atlantic Towing Limited’ga multifunktsionaalse jäämurdja Botnica prahtimiseks alates 10. septembrist 2025. Prahiperiood on 15 päeva võimalusega pikendada perioodi päevade kaupa kokku kuni 60 päeva. Botnica prahitakse abilaevana, et toetada prahtija tegevusi Põhja Kanadas.

Vastavalt Transpordiametiga sõlmitud lepingule osutab Botnica 20. detsembrist kuni 20. aprillini jäämurdeteenuseid Eesti rannikuvetes.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

Lisainfo:

Angelika Annus

Investorsuhete juht

Tel. +372 5649 6230

E-post: angelika.annus@ts.ee