HIGHCO : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2025

Aix-en-Provence, le 11 septembre 2025 (15h)

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2025

HighCo annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2025.

Ce rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la Société (www.highco.com), dans la rubrique « Investisseurs – Informations réglementées – Rapport financier semestriel ».

Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et intègre le rapport d’activité du premier semestre 2025, les états financiers consolidés condensés semestriels, la déclaration de la personne physique responsable du rapport financier semestriel ainsi que le rapport des Commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle.

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 400 collaborateurs.

HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Nicolas CASSAR

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 4 88 71 35 46

comfi@highco.com n.cassar@highco.com

Prochains rendez-vous

Les publications auront lieu après la clôture des marchés .

Marge brute T3 2025 et 9 mois 2025 : mercredi 15 octobre 2025

Marge brute T4 2025 et 12 mois 2025 : mercredi 28 janvier 2026

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS), CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

