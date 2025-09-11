311Literacy y Critical Links anuncian colaboración estratégica para llevar contenidos de valores a escuelas en América Latina y África  

SAN MIGUEL DE ALLENDE y SÃO PAULO, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 311Literacy ha establecido una alianza estratégica con Critical Links para distribuir The Great People Manual, una innovadora solución educativa de formación en valores y desarrollo del carácter.

Juntas, las organizaciones llevarán contenidos de formación en valores y desarrollo del carácter a escuelas de toda América Latina y África, con el fin de fortalecer a los educadores para fomentar el crecimiento personal de los estudiantes e inculcar en ellos las habilidades necesarias para contribuir a sus comunidades locales y participar como ciudadanos globales.

311Literacy es reconocida internacionalmente por sus programas de promoción de la lectura y por The Great People Manual, que impulsa el desarrollo de valores. Critical Links, una plataforma pionera de enseñanza y aprendizaje digital optimizada para regiones con conectividad limitada, garantiza que este contenido esencial sea accesible en escuelas de comunidades desatendidas y en entornos sin conexión a internet.

Al combinar estas soluciones, los educadores en comunidades remotas o con recursos limitados obtendrán un conjunto de herramientas poderoso que integra literatura, tecnología y educación en valores en los entornos de aprendizaje cotidianos. La colaboración tiene como objetivo:

Ampliar el acceso a la formación en valores integrando el contenido de The Great People Manual directamente en el C3 Micro Cloud.

directamente en el C3 Micro Cloud. Reducir la brecha digital al permitir que escuelas sin internet impartan de manera fluida contenido relevante y adaptado localmente.

Apoyar a docentes y estudiantes con herramientas para involucrarse en el aprendizaje basado en valores y carácter, al mismo tiempo que desarrollan habilidades fundamentales de lectura y pensamiento crítico.

“Esta colaboración refleja nuestra misión compartida de preparar a la próxima generación de líderes, equipándolos no solo con conocimiento, sino también inspirando las conversaciones que fomentan el desarrollo de valores”, dijo Ariadna Trapote, directora general de 311Literacy. “Junto con Critical Links, estamos haciendo que la educación basada en valores sea accesible para comunidades desatendidas.”

“Nos enorgullece unir fuerzas con 311Literacy para llevar The Great People Manual a las aulas de América Latina y África”, afirmó Charles Foley, presidente de Critical Links. “El C3 Micro Cloud fue diseñado para expandir los ecosistemas de aprendizaje digital a cada escuela, sin importar las limitaciones de infraestructura, asegurando que ningún niño quede atrás. Al integrar contenido educativo que fomenta valores y desarrollo del carácter, reforzamos nuestra misión de preparar ciudadanos responsables y listos para el futuro. Combinado con nuestro enfoque SAFE AI (IA segura), este contenido puede entregarse de manera segura e inteligente, lo que habilita el aprendizaje personalizado, apoya a docentes y estudiantes y garantiza una experiencia educativa segura, responsable y eficaz.”

Esta colaboración representa un paso importante para asegurar que los jóvenes desarrollen tanto las bases académicas como de carácter esenciales para prosperar en el siglo XXI.

Sobre The Great People Manual (solución de 311Literacy)

The Great People Manual es una solución innovadora de formación en valores y carácter con un componente de literatura, diseñada para enseñar valores universales y cultivar una cultura de ciudadanía responsable. Al integrar el desarrollo de valores en la lectura, escritura y el aprendizaje experiencial, The Great People Manual prepara a los estudiantes para convertirse en líderes en sus comunidades y más allá.

Sobre Critical Links

Critical Links es pionera en ofrecer soluciones innovadoras de infraestructura TIC para la próxima generación de escuelas, enfocándose en viabilizar económicamente el e-learning en entornos desafiantes. El C3 Cloud Control es una solución que crea un entorno de aprendizaje autónomo y autosuficiente. Esta plataforma permite a las instituciones educativas acceder y gestionar sistemas de gestión del aprendizaje, planes de estudio y recursos digitales, incluso en zonas con conectividad limitada o inexistente. Con su capacidad offline, C3 Cloud Control asegura que estudiantes y docentes tengan acceso continuo a contenido educativo de alta calidad, y fomenta la educación en regiones remotas y desatendidas.

Para más información se puede encontrar en: http://thegreatpeoplemanual.com/

Para más información sobre Critical Links, su portafolio educativo y precios, comuníquese a: sales@critical-links.com , y visite http://critical-links.com.

